«Вашингтон», «Монреаль», «Чикаго». Кто может дать новый шанс Якупову?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Прошедший сезон должен был вдохнуть новую жизнь в развитие карьеры Наиля Якупова. Многие наделись, что обменянный в «Сент-Луис» из «Эдмонтона» форвард, некогда выбранный «Ойлерз» под общим 1-м номером драфта-2012, в другом клубе и при новом тренерском штабе и стиле игры сможет, наконец, реализовать свой потенциал и вернуться на статистические показатели, которые он демонстрировал в дебютном сезоне, — 17 голов и 31 очко в 48 матчах.

Но эксперимент «Блюз» провалился.

При Кене Хичкоке Якупов не смог завоевать твердого места в основном составе. Не изменилась ситуация к лучшему даже после того, как в клубе произошла смена руководства, и на тренерский мостик заступил Майк Йео. В итоге, в прошедшем сезоне Наиль отыграл 40 матчей, нередко оставаясь в запасе. Но даже когда нападающий попадал в основу, все равно крайне редко появлялся непосредственно на льду. Россиянин успел отметиться 3 голами и 9 очками, но проводил за матч в среднем 10 минут 39 секунд — показатель игрока четвертого звена.

В апреле Якупов получил травму колена, что стало обидным окончанием нового сезона разочарований. Очередного неудачного чемпионата в череде сезонов, не оправдавших надежд. И с каждым таким годом Якупов все ближе к званию одного из главных провалов в истории драфта. На данный момент на его счету 53 гола и 120 очков за 292 матча в НХЛ. Для сравнения: Коннор Макдэвид, который был задрафтован всего два года назад, уже значительно обошел Наиля по результативности. Дебютировавший лишь в этом сезоне Остон Мэттьюс уже почти наполовину повторил статистические показатели Якупова. Даже Аарон Экблад, который был выбран на драфте-2014, отстает от Наиля на 24 балла, хотя является защитником. Как вы понимаете, сделать вывод можно один — адаптироваться в НХЛ Якупову пока так и не удалось.

Учитывая, как сложно складывается его взрослая карьера, можно было предположить, что дни Якупова в НХЛ подходят концу, если, честно говоря, вообще не закончены. После пяти посредственных лет в лиге было бы неудивительно услышать, что россиянин пакует чемоданы и отправляется попытать счастья в КХЛ. Но оказалось, такие мысли его не посещают.

Согласно последним сообщениям, Якупов не собирается возвращаться в Россию и намеревается провести в НХЛ и следующий сезон. Однако далеко не факт, что ему удастся сделать это в «Сент-Луисе». Так где же может оказаться Якупов в следующем сезоне? Вот пять клубов, которые могли бы дать ему шанс.

«ВЕГАС»

Из всех возможностей «Вегас» кажется наиболее логичным решением. В первую очередь, россиянин нуждается в стабильном игровом времени и уверенности. И он точно может получить первое, а, возможно, и второе в составе «Голден Найтс». Тренеру Жерару Галлану придется подумать, чтобы встроить Якупова в состав, но, может, реактивный вингер сможет быстро найти общий язык с другими россиянами в команде?

На данный момент центрфорвард Вадим Шипачев является единственным твердым игроком основы «Вегаса» на следующий сезон. Но проскакивали слухи, что и Евгений Дадонов может присоединиться к своему партнеру по сборной России в Лас-Вегасе. Если этот вариант станет реальностью, то Якупов может помочь в создании русской тройки. Сработает ли такой вариант? Никто не знает. Но можно быть уверенными, что такая тройка получит большую свободу действий и будет нацелена на атаку.

«Вегасу», конечно, будет сложно сразу собрать боеспособный состав. И хотя можно задаваться вопросом, является ли Якупов полноценной боевой единицей на уровне НХЛ, он хотя бы когда-то демонстрировал, что способен набирать очки. Предоставьте ему хорошую возможность, и «Рыцари» могут только выиграть от этого.

«ЧИКАГО»

Прежде чем Якупов оказался в «Сент-Луисе», муссировались слухи, что нападающий попадет в состав «Чикаго». Это был интересный вариант с нескольких точек зрений, а также хороший вызов для тренерского штаба «Блэкхокс». Якупов практически гарантированно получил бы возможность поиграть вместе с талантливейшими партнерами. Главный тренер «Ястребов» Джоэль Кенневилль любит тасовать звенья и распределять ударную силу по всем тройкам, так что Наиль вполне мог бы оказаться в одном звене с Джонатаном Тэйвзом. Учитывая, какой сезон выдал в такой ситуации Рихард Паник, соблазнительно прикинуть, что мог бы показать Якупов.

В прошедшем сезоне зарплата россиянина составила 2,5 миллиона долларов. Но сложно представить, что по новому договору он получит больше миллиона, несмотря на прошлый статус на драфте. Нападающий просто не продемонстрировал достойную статистику, чтобы поддержать свои запросы. Учитывая это, разве «Чикаго», у которого практически нет свободного места под потолком зарплат, не заинтересуется таким вариантом? «Блэкхокс» пригодился бы дешевый вариант в атаке, а Якупов подходит под эту кандидатуру.

Конечно, остается много вопросов к его игре в обороне. И это может не устроить Кенневилля. Но для генерального менеджера Стэна Боумэна Якупов представляется недорогим активом с потенциально сильной отдачей.

«МОНРЕАЛЬ»

Главный тренер Клод Жюльен прививает команде систему строгой игры в обороне. И одно только это может вычеркнуть Якупова из списка потенциальных кандидатов. Но не стоит исключать возможности, что генеральный менеджер Марк Бержевен, скажем так, постарается восстановить связку Наиля Якупова и Алекса Гальченюка, которая доминировала в юниорской лиге Онтарио в составе «Сарнии».

Хотя он и не демонстрировал этого в прошлые годы, с 36 голами в последних 244 матчах, но Якупов обладает талантом и данными, чтобы стать классным снайпером. У него великолепный бросок, и он может быть очень полезен в большинстве. «Канадиенс» будут искать летом усиление в линию атаки, и Якупов может выступить в роли заманчивой кандидатуры.

Однако, как и «Чикаго», «Монреаль» не собирается разбрасываться деньгами. Если Якупов хочет получить шанс, то должен соглашаться на маленькие деньги. И если речь идет о возможности воссоединения с Гальченюком, то такой шанс того стоит. Если парочка не растеряла взаимопонимание, то Якупов вновь может обрести былую уверенность и превратиться в отличного снайпера рядом со столь хорошо знакомым партнером.

«ВАШИНГТОН»

«Кэпиталз», без сомнения, предстоит сделать ряд шагов и принять несколько решений в этом межсезонье, но команду будет ограничивать финансовый вопрос. К примеру, маловероятно, что в клубе одновременно останутся Джастин Уильямс и Ти Джей Оши, так что в составе могут образоваться вакантные места. И хотя некоторые могут отвергнуть идею приглашения Якупова на борт корабля, который теряет курс в водах плей-офф, Наиль может стать неплохим дополнением для третьей-четвертой тройки.

Наверное, если нападающий выберет именно этот вариант, в «Вашингтоне» он не сможет рассчитывать на большое игровое время, зато получит шанс стать частью очень продуктивной бригады большинства, играя рядом с великолепными плеймейкерами. Также нельзя исключать факт присутствия в составе других россиян. Может, наставления и помощь со стороны Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогут перезапустить угасающую карьеру Якупова.

В деньгах придется ужаться, как и при любых переговорах с командой, у которой ограниченное место под потолком зарплат. Не хочется повторяться, но Якупову не светит жирный контракт этим летом. Зато он получит шанс стать игроком остроатакующей команды.

«ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

«Кингз» предстоит решить несколько проблем в этом межсезонье, но жирными буквами прописаны два требования: скорость и результативность. Медлительный, методичный и жесткий стиль игры за последние три года отбросил «Лос-Анджелес» назад, так что «Короли» будут искать любой вариант, который поможет усилить нападение. Учитывая вышесказанное, почему бы не попробовать Якупова?

Конечно, он не превратится сразу же в снайпера, способного забивать по 30 голов за сезон, но если он окажется в подходящей ситуации, то сезон с 20 голами не кажется чем-то невероятным. Он попадет в окружение опытных партнеров, которые жаждут вернуться в чемпионскую гонку и которые после неудачного сезона должны продемонстрировать свою лучшую игру. Новоиспеченный главный тренер Джон Стивенс когда-то творил чудеса с атакой «Филадельфии», и его назначение может разжечь потухший огонь атаки «Кингз». И Якупов вполне может стать частью этой атаки.

Наиль точно может добавить нападению «Лос-Анджелеса» если не остроты, то скорости. Будучи одной из самых возрастных команд в лиге, «Короли» нуждаются в молодых игроках, а большого подспорья из числа проспектов не ожидается. У «Кингз» худший пул проспектов, так что появление реактивного 23-летнего вингера, который жаждет доказать, что все же способен играть на этом уровне, может пойти на пользу. Отличный ли это вариант? Нет, но он все же может сработать.