Флёри расцвёл, Малкин дал жару. «Питтсбург» сравнял счёт в серии

«Надо больше бросать»

После поражения в овертайме стартового матча финала Восточной конференции настроение у хоккеистов и тренерского штаба «Питтсбурга» было не из лучших. Вязкая оборона «Сенаторз» сполна показала свою эффективность, сумев до минимума сократить количество бросков по своим воротам: по этому показателю «пингвины» и раньше не были лидерами плей-офф, но после поединка с «Оттавой» определённое беспокойство выразил даже невозмутимый Майк Салливан.

«Мы знаем, что бросали мало. За 52 минуты первого матча мы сделали 28 попыток бросить по воротам Андерсона, и лишь 14 “выстрелов” долетели до него. Почему так получается, хотя у нас есть в составе Кросби, Малкин и Кессел? Хотел бы я найти ответ на этот вопрос. Сегодня мы смотрели специальное видео, собрав воедино все моменты, когда парни могли наносить бросок, но предпочли сыграть по-другому. Выход известен: нужно упростить игру, действовать более напористо и больше отправлять шайбу к воротам. Конечно, нам необходима качественная игра на пятачке, но мы сможем это обеспечить», — сказал главный тренер «Пингвинз».

Успокоил болельщиков и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, закончивший первый матч с двумя бросками в створ, из которых лишь один пришёлся на основное время. «Я не хочу разбирать свою игру детально, сейчас не лучшее время, чтобы ковыряться в своих ошибках. Но уже понятно, что соперник очень здорово действует в защите и у нас не будет большого количества голевых моментов. Нужно больше работать в чужой зоне. Будем пробовать бороться за отскоки, бросать с неожиданных углов. Конечно, будет трудно. Нельзя транжирить голевые шансы, с “Оттавой” их не будет много, но для паники пока нет оснований», — отметил Кросби и оказался прав.

«Сухарь» Флёри и победный «выстрел» Кессела

Сам матч вновь получился чрезвычайно скупым на яркие голевые моменты: на льду царствовала работа, силовая игра и отчаянная рубка за шайбу. «Оттава» блестяще демонстрировала образец грамотных действий в обороне, но не упускала возможности нагрузить вратаря хозяев, тем более что «пингвины» достаточно долго не могли поймать свою игру. На старте второго периода «сенаторы» на две минуты остались без Эрика Карлссона, который был удалён за подножку на Кросби, но этот шанс «Питтсбургу» использовать не удалось. Установка, нацеленная на большее количество бросков по воротам, работала не слишком удачно: несмотря на все старания хозяев, создать качественный момент защита «Оттавы» практически не позволяла.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It's all about the goalies tonight and naturally, Flower is jumping in on the fun. <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/OTTvsPIT?src=hash">#OTTvsPIT</a> <a href="https://t.co/WeuEGt5hoo">pic.twitter.com/WeuEGt5hoo</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/864295011223052288">16 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Судьба встречи решилась в одном-единственном эпизоде, главными героями которого стали Евгений Малкин и Фил Кессел. Россиянин совершил удачный проход по левому флангу, обыграв форварда соперников Зака Смита, и дождался, когда партнёр сможет открыться. Своевременный пас на Кессела и последовавший мощный бросок в дальний угол помогли «Питтсбургу» выйти вперёд в счёте, а уверенная игра Марка-Андре Флёри принесла «Пингвинз» победу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Regardless when it happens.<br>A game-winner is a game-winner.<a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> <a href="https://t.co/iBE0mNhtIn">pic.twitter.com/iBE0mNhtIn</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/864310921031712768">16 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ветеран вратарского цеха отразил 23 броска и в 10-й раз за карьеру отыграл на ноль кубковый матч, причём сохранять концентрацию ему было очень непросто: за 18 минут второго периода «Оттава» не нанесла по его воротам ни одного броска. «Что я делал в это время? Старался кататься по углам, тянулся, двигался. Ждал, что парни смогут что-то создать в атаке и нам наконец-то удастся забить. Сегодня большую часть времени шайба была у нас, и это хорошо. Мы всё контролировали, от начала и до конца», — сказал довольный Флёри, который по количеству кубковых «сухарей» сравнялся с Хенриком Лундвистом.

«Моменты у нас были. Наконец-то шайба нашла путь в ворота — вратарь “Оттавы” был заблокирован собственным нападающим, это всегда непросто для голкипера. К счастью, это сыграло нам на руку», — отметил Кессел, забивший свой первый в карьере победный гол в плей-офф.

Что касается Малкина, то его голевая передача стала 20-м результативным очком россиянина в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. До отметки в 20 баллов за один плей-офф Евгений добирается в третий раз за карьеру (2008, 2009, 2017), и по количеству таких кубковых сезонов Малкин сравнялся с легендой клуба Марио Лемье.

«Анахайм» сравнял счёт в серии