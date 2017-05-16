Флёри расцвёл, Малкин дал жару. «Питтсбург» сравнял счёт в серии
«Пингвины» выиграли второй матч серии у «Оттавы» благодаря двум игрокам —
Марку-Андре Флёри и Евгению Малкину.
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«Надо больше бросать»
После поражения в овертайме стартового матча финала Восточной конференции настроение у хоккеистов и тренерского штаба «Питтсбурга» было не из лучших. Вязкая оборона «Сенаторз» сполна показала свою эффективность, сумев до минимума сократить количество бросков по своим воротам: по этому показателю «пингвины» и раньше не были лидерами
«Мы знаем, что бросали мало. За 52 минуты первого матча мы сделали 28 попыток бросить по воротам Андерсона, и лишь 14 “выстрелов” долетели до него. Почему так получается, хотя у нас есть в составе Кросби, Малкин и Кессел? Хотел бы я найти ответ на этот вопрос. Сегодня мы смотрели специальное видео, собрав воедино все моменты, когда парни могли наносить бросок, но предпочли сыграть
Успокоил болельщиков и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, закончивший первый матч с двумя бросками в створ, из которых лишь один пришёлся на основное время. «Я не хочу разбирать свою игру детально, сейчас не лучшее время, чтобы ковыряться в своих ошибках. Но уже понятно, что соперник очень здорово действует в защите и у нас не будет большого количества голевых моментов. Нужно больше работать в чужой зоне. Будем пробовать бороться за отскоки, бросать с неожиданных углов. Конечно, будет трудно. Нельзя транжирить голевые шансы, с “Оттавой” их не будет много, но для паники пока нет оснований», — отметил Кросби и оказался прав.
«Сухарь» Флёри и победный «выстрел» Кессела
Сам матч вновь получился чрезвычайно скупым на яркие голевые моменты: на льду царствовала работа, силовая игра и отчаянная рубка за шайбу. «Оттава» блестяще демонстрировала образец грамотных действий в обороне, но не упускала возможности нагрузить вратаря хозяев, тем более что «пингвины» достаточно долго не могли поймать свою игру. На старте второго периода «сенаторы» на две минуты остались без Эрика Карлссона, который был удалён за подножку на Кросби, но этот шанс «Питтсбургу» использовать не удалось. Установка, нацеленная на большее количество бросков по воротам, работала не слишком удачно: несмотря на все старания хозяев, создать качественный момент защита «Оттавы» практически не позволяла.
Судьба встречи решилась в
Ветеран вратарского цеха отразил 23 броска и в 10-й раз за карьеру отыграл на ноль кубковый матч, причём сохранять концентрацию ему было очень непросто: за 18 минут второго периода «Оттава» не нанесла по его воротам ни одного броска. «Что я делал в это время? Старался кататься по углам, тянулся, двигался. Ждал, что парни смогут
«Моменты у нас были.
Что касается Малкина, то его голевая передача стала 20-м результативным очком россиянина в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. До отметки в 20 баллов за один
«Анахайм» сравнял счёт в серии
15 мая в Западной конференции состоялся второй матч серии между «Анахаймом» и «Нэшвиллом», в котором «уткам» удалось отплатить за поражение в стартовой игре. Калифорнийцы не слишком удачно начали встречу, отдав сопернику контроль шайбы, но постепенно смогли нащупать слабые места в обороне «Предаторз», а в решающий момент у «хищников» сплоховал Пекка Ринне. Финский страж ворот, явно претендующий на звание самого ценного игрока
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