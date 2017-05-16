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16 мая 2017, 8:50 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Оттаву» во втором матче серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» победил «Оттаву» со счетом 1:0 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на домашней арене «Питтсбурга».

Передача Малкина помогла Питтсбургу обыграть Оттаву во втором матче серии плей-офф НХЛ - Фото Увеличить
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Единственную шайбу забросил Фил Кессел на 54-й минуте матча с передачи российского нападающего Евгения Малкина.

Малкин сыграл в матче 18 минут 3 секунды, в его активе два броска и один силовой прием. Российский форвард «Питтсбурга» продолжает возглавлять гонку бомбардиров в текущем плей-офф НХЛ. На его счету теперь 20 очков (6 голов + 14 передач) в 14 матчах Кубка Стэнли.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третий матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на четверг в столице Канады.

16.05.2017 03:00 Плей-офф: 1/2 финала PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 1:0 Оттава Сенаторз
(0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Майк Салливан Ги Буше
Вратари
Марк-Андре Флери Крэйг Андерсон 58:44 (К. Андерсон 59:46-59:56)
1-й период
14:37 Мэтт Каллен
Крис Уайдмэн 14:37
17:28 Конор Шири
2-й период
Эрик Карлссон 22:34
35:29 Джейк Гюнтцель
35:29 Сидни Кросби
Дион Фанеф 35:29
Майк I Хоффман 35:29
3-й период
53:05 Фил Кессел (Е. Малкин, О. Мяяття)
59:46 Крис Куниц
59:46 Евгений Малкин
Кайл Террис 59:46
Кайл Террис 59:46
Статистика
20 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), К. Андерсон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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Оттава Сенаторз
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