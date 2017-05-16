Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Оттаву» во втором матче серии плей-офф НХЛ
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» победил «Оттаву» со счетом 1:0 во втором матче полуфинальной серии
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на домашней арене «Питтсбурга».
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Единственную шайбу забросил Фил Кессел на 54-й минуте матча с передачи российского нападающего Евгения Малкина.
Малкин сыграл в матче 18 минут 3 секунды, в его активе два броска и один силовой прием. Российский форвард «Питтсбурга» продолжает возглавлять гонку бомбардиров в текущем
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третий матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на четверг в столице Канады.
|16.05.2017 03:00
|Плей-офф: 1/2 финала
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|1:0
|Оттава Сенаторз
|(0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Ги Буше
Вратари
|Марк-Андре Флери
|Крэйг Андерсон 58:44 (К. Андерсон 59:46-59:56)
|1-й период
|14:37
|Мэтт Каллен
|Крис Уайдмэн
|14:37
|17:28
|Конор Шири
|2-й период
|Эрик Карлссон
|22:34
|35:29
|Джейк Гюнтцель
|35:29
|Сидни Кросби
|Дион Фанеф
|35:29
|Майк I Хоффман
|35:29
|3-й период
|53:05
|Фил Кессел (Е. Малкин, О. Мяяття)
|59:46
|Крис Куниц
|59:46
|Евгений Малкин
|Кайл Террис
|59:46
|Кайл Террис
|59:46
Статистика
|20
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), К. Андерсон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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