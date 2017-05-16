Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Оттаву» во втором матче серии плей-офф НХЛ

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Единственную шайбу забросил Фил Кессел на 54-й минуте матча с передачи российского нападающего Евгения Малкина.

Малкин сыграл в матче 18 минут 3 секунды, в его активе два броска и один силовой прием. Российский форвард «Питтсбурга» продолжает возглавлять гонку бомбардиров в текущем плей-офф НХЛ. На его счету теперь 20 очков (6 голов + 14 передач) в 14 матчах Кубка Стэнли.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третий матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на четверг в столице Канады.