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15 мая 2017, 20:38 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Сидни Кросби: «Питтсбургу» не надо ничего менять, просто надо бросать, когда есть возможность

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился ожиданиями от предстоящего второго матча серии с «Оттавой».

Капитан Питтсбурга <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span> поделился ожиданиями от предстоящего второго матча серии с Оттавой. Увеличить
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— Они делают ставку на оборону. Значит надо бросать и идти на добивание, в расчете на отскок. Нужно закрывать вратаря. Не надо ничего менять, просто надо бросать, когда есть возможность бросить и бороться за отскоки. Надо играть в таком же ключе, и чуть прибавить: уходить от опеки, создавать моменты. И реализовывать их, — передает слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в первом матче серии победу праздновали игроки «Оттавы» (1:2 ОТ).

14.05.2017 02:00 Зрители 18614 Плей-офф: 1/2 финала PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 1:2 ОТ Оттава Сенаторз
(0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Майк Салливан Ги Буше
Вратари
Марк-Андре Флери Крэйг Андерсон
1-й период
Кларк Макартур 03:43
04:58
Жан-Габриэль Пажо (Б. Райан) 14:32
Зак Смит 16:12
Фредрик Клаессон 19:25
2-й период
20:49 Евгений Малкин
Марк Стоун 27:33
3-й период
41:22 Чад Руведел
54:25 Евгений Малкин (К. Куниц, Р. Хэйнси)
Овертайм
Бобби Райан (Ж-Г. Пажо, Марк Стоун) 64:59
Статистика
4 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Андерсон (Оттава Сенаторз), Б. Райан (Оттава Сенаторз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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