Сидни Кросби: «Питтсбургу» не надо ничего менять, просто надо бросать, когда есть возможность
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился ожиданиями от предстоящего второго матча серии с «Оттавой».
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— Они делают ставку на оборону. Значит надо бросать и идти на добивание, в расчете на отскок. Нужно закрывать вратаря. Не надо ничего менять, просто надо бросать, когда есть возможность бросить и бороться за отскоки. Надо играть в таком же ключе, и чуть прибавить: уходить от опеки, создавать моменты. И реализовывать их, — передает слова Кросби официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в первом матче серии победу праздновали игроки «Оттавы» (1:2 ОТ).
|14.05.2017 02:00
|Зрители 18614
|Плей-офф: 1/2 финала
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|1:2 ОТ
|Оттава Сенаторз
|(0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Ги Буше
Вратари
|Марк-Андре Флери
|Крэйг Андерсон
|1-й период
|Кларк Макартур
|03:43
|04:58
|Жан-Габриэль Пажо (Б. Райан)
|14:32
|Зак Смит
|16:12
|Фредрик Клаессон
|19:25
|2-й период
|20:49
|Евгений Малкин
|Марк Стоун
|27:33
|3-й период
|41:22
|Чад Руведел
|54:25
|Евгений Малкин (К. Куниц, Р. Хэйнси)
|Овертайм
|Бобби Райан (Ж-Г. Пажо, Марк Стоун)
|64:59
Статистика
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Андерсон (Оттава Сенаторз), Б. Райан (Оттава Сенаторз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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