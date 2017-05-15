Сафронов: Отъезд Миронова? Может быть, скауты из НХЛ лучше умеют уговаривать
Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал отъезд защитника Андрея Миронова в НХЛ.
Миронов стал игроком аутсайдера сезона-2016/17 «Колорадо Эвеланш».
«После окончания сезона мы разговаривали часа два. Я говорил: «Андрей, поиграй ещё здесь. Есть Олимпиада, есть шанс туда попасть — сыграть достойно на чемпионате мира. Надо подучить язык, чтобы потом в НХЛ заходить с парадного входа. Не спеши. Придёт время — я тебя отпущу». И он согласился, я видел это.
Андрей мне по возрасту — как старший сын… Но, может быть, скауты из НХЛ лучше умеют уговаривать. Потому что не в деньгах здесь дело, это точно. И в итоге Андрей захотел поговорить ещё раз. Сказал: «Мне гарантируют, что буду играть в
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