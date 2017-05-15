«Утки» нанесли ответный удар

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«Анахайм Дакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).

Домашнее поражение во втором матче серии могло подвести «Анахайм» на расстояние в один шаг от края пропасти.

Уступив в первой встрече «Нэшвиллу» в овертайме (2:3 ОТ), «Дакс» поставили себя в неудобное положение:

возможность отправиться на выезд в Теннесси, где «хищники» в этом плей-офф еще не проиграли ни одного поединка, при 0−2 в противостоянии не казалась лучшей перспективой.

на фоне желания «уток» побороться за свой второй в истории Кубок Стэнли.

Начало игры, впрочем, осталось полностью именно за гостями.

Уже на пятой минуте Райан Джохансен благодаря блестящему набросу Виктора Арвидссона получил возможность убежать на рандеву с голкипером «Анахайма» Джоном Гибсоном и без труда того переиграл — 0:1.

А еще спустя некоторое время «Предаторз» удалось удвоить преимущество.

Все тот же Джохансен увидел, что обзор вратарю соперников перекрыл один из его партнеров и вместо броска от синей отдал хитрую передачу на Джеймса Нила, стоявшего вблизи ворот хозяев — тому оставалось лишь вальяжно помочь шайбе пересечь заветную линию.

Таким образом, еще до наступления экватора первого периода «Нэшвилл» сумел создать себе приятный задел. И это очень сильно огорчало многочисленных калифорнийских мам и их детей, собравшихся в этот вечер в «Хонда-центре» —.

им в телетрансляции уделялось повышенное внимание, что было связано с празднованием в США Дня матери.

Перед стартовым вбрасыванием также прошла трогательная акция, приуроченная к этому событию.

Сократить дефицит до минимума хозяевам льда удалось еще в ходе первой 20-минутки: в большинстве отличился Сама Ватанен, воспользовавшийся не самым удачным выбором позиции в исполнении стража ворот «хищников» Пекка Ринне.

А уже спустя 39 секунд после начала второго отрезка матча «Анахайм» счет сравнял.

— защитники «Предаторз» «проспали» сквозной пас Рикарда Ракелля на Якоба Сильверберга, которого, в свою очередь, совсем не смутило близкое присутствие сразу двух оборонцев оппонентов, так как те попросту бездействовали.

Правда, паритет был восстановлен не на долгое время. Это Арвидссон подкараулил неточную передачу противника, выбежав на очную встречу с Гибсоном.

Причем сыграл в этом моменте швед не «топорно», банально бросив из выгодной позиции, — вместо этого.

Виктор сделал ложный замах, на который ему удалось «купить» голкипера, проехался за воротами и уже готов был праздновать результативное попадание, однако шайба угодила в штангу.

Благо, что первым на подборе оказался Филип Форсберг, подправивший снаряд в сетку.

И все же проигрывать вторую кряду игру «Анахайм» не планировал, что «утки» и подтвердили делом. Еще до второго большого перерыва им удалось сначала вновь нивелировать разницу, а затем и забить еще один гол, который впоследствии официально станет победным. Отличились в этих эпизодах соответственно Ондржей Каше и Ник Ритчи, забить которому помогла очередная ошибка Ринне, проведшего свой явно не самый лучший поединок.

В третьем периоде гости организовали осаду ворот Гибсона, но она ни к чему не привела — защита «Дакс» справлялась с затяжными атаками «хищников», а в редких критических ситуациях спасал голкипер, из-за чего подопечным Питера Лавиолетта так и не удалось перевести игру в овертайм.

В итоге финальный счет во встрече был установлен уже на последней минуте, когда отсутствием Ринне в воротах воспользовался Антуан Верметт, окончательно убивший все надежды соперников на 2−0 в серии перед возвращением на «Бриджстоун-Арену».

«Сегодняшняя волевая победа укрепит характер нашей команды, — заявил после окончания матча наставник “Дакс” Рэнди Карлайл. — Мы верим, что можем играть на любой арене, против любого соперника».

В свою очередь после финальной сирены Лавиолетт посетовал на неудачные действия своих игроков в обороне.

«Мы могли бы лучше, быстрее сыграть в обороне, лучше продумывать свои действия в защите», — передает слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Третья встреча противостояния состоится на льду «Нэшвилла» в ночь на 17 мая по московскому времени.