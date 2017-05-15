Житник: Поезд Овечника и «Вашингтона» еще не ушел
Советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион 1992 года Алексей Житник выразил мнение, что у капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина и его команды еще будут шансы выиграть Кубок Стэнли в обозримом будущем.
«В Северной Америке до сих пор много обсуждают Овечкина. Вокруг суперзвезд всегда придумываются
Ранее стало известно, что Овечкин не сыграет за сборную России на проходящем в эти дни в Германии и Франции чемпионате мира — 2017.
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