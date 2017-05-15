Житник: Поезд Овечника и «Вашингтона» еще не ушел

«В Северной Америке до сих пор много обсуждают Овечкина. Вокруг суперзвезд всегда придумываются какие-то драмы и мелодрамы, тогда как их одноклубники остаются в стороне. В этом плане Александр взял удар на себя и помог своим партнерам — их практически не критикуют. Хотя на самом деле ничего страшного не произошло. На мой взгляд, у Овечкина и “Вашингтона” в современной версии этой команды еще есть сезонов пять, чтобы взять Кубок. Вашингтонский поезд совсем не ушел. Нужно только подтянуть игру в обороне, найти доминирующего защитника уровня Карлссона из “Оттавы”. Орлов и другие защитники “Кэпиталз” при всем к ним уважении — все-таки игроки второй пары и ниже.» — приводит его слова Russia-Hockey.

Ранее стало известно, что Овечкин не сыграет за сборную России на проходящем в эти дни в Германии и Франции чемпионате мира — 2017.