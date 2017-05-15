Галлан: Хотелось бы видеть Дадонова в «Вегасе», но за ним охотятся многие клубы НХЛ

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Клуб из Лас-Вегаса начнет выступать в НХЛ с сезона-2017/18. 5 мая «Вегас» подписал двухлетний контракт с форвардом Вадимом Шипачевым, последние четыре сезона игравшим за СКА (Санкт-Петербург). В тот же день генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи сообщил, что ведет переговоры с еще одним нападающим сборной России Дадоновым.

«Приедет ли в “Вегас” вместе с Вадимом Шипачевым и Евгений Дадонов, это не мой вопрос. Моя работа — тренировать, работа генерального менеджера — искать игроков. Конечно, было бы здорово подписать Дадонова, но я знаю, что за ним охотятся многие клубы НХЛ, так что посмотрим. Мы чрезвычайно рады уже тому, об этом говорил и Джордж Макфи, что подписали контракт с Вадимом Шипачевым», — сказал Галлан.