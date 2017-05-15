Галлан: Хотелось бы видеть Дадонова в «Вегасе», но за ним охотятся многие клубы НХЛ
КЕЛЬН, 15 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан заявил агентству «Р-Спорт», что хотел бы видеть российского форварда Евгения Дадонова в составе команды, однако за ним ведут охоту многие клубы НХЛ.
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«Приедет ли в “Вегас” вместе с Вадимом Шипачевым и Евгений Дадонов, это не мой вопрос. Моя работа — тренировать, работа генерального менеджера — искать игроков. Конечно, было бы здорово подписать Дадонова, но я знаю, что за ним охотятся многие клубы НХЛ, так что посмотрим. Мы чрезвычайно рады уже тому, об этом говорил и Джордж Макфи, что подписали контракт с Вадимом Шипачевым», — сказал Галлан.
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