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15 мая 2017, 9:42 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Галлан: Хотелось бы видеть Дадонова в «Вегасе», но за ним охотятся многие клубы НХЛ

КЕЛЬН, 15 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан заявил агентству «Р-Спорт», что хотел бы видеть российского форварда Евгения Дадонова в составе команды, однако за ним ведут охоту многие клубы НХЛ.

<em>КЕЛЬН 15 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич.</em> Главный тренер Вегаса <span class=error>Жерар</span> <span class=error>Галлан</span> заявил агентству Р-Спорт что хотел бы видеть российского форварда Евгения <span class=error>Дадонова</span> в составе команды однако за ним ведут охоту многие клубы <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Клуб из Лас-Вегаса начнет выступать в НХЛ с сезона-2017/18. 5 мая «Вегас» подписал двухлетний контракт с форвардом Вадимом Шипачевым, последние четыре сезона игравшим за СКА (Санкт-Петербург). В тот же день генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи сообщил, что ведет переговоры с еще одним нападающим сборной России Дадоновым.

«Приедет ли в “Вегас” вместе с Вадимом Шипачевым и Евгений Дадонов, это не мой вопрос. Моя работа — тренировать, работа генерального менеджера — искать игроков. Конечно, было бы здорово подписать Дадонова, но я знаю, что за ним охотятся многие клубы НХЛ, так что посмотрим. Мы чрезвычайно рады уже тому, об этом говорил и Джордж Макфи, что подписали контракт с Вадимом Шипачевым», — сказал Галлан.
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