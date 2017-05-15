«Анахайм» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. «Анахайм» на своем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:3 во втором матче серии ½ финала
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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У «Анахайма» отличились Сами Ватанен (20-я минута), Якоб Сильверберг (21), Ондржей Каше (31), Ник Ритчи (38) и Антуан Верметт (60). В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Райан Джохансен (5), Джеймс Нил (9) и Филип Форсберг (28).
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третий матч финала Западной конференции состоится в ночь на среду на домашней арене «Нэшвилла».
|15.05.2017 02:30
|Плей-офф: 1/2 финала
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|5:3
|Нэшвилл Предаторз
|(1:2, 3:1, 1:0)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Питер Лавиолетт
Вратари
|Джон Гибсон
|Пекка Ринне 57:52 (П. Ринне 59:16-59:29)
|1-й период
|Райан Джохансен (В. Арвидссон, Р. Йоси)
|04:18
|06:32
|Ник Ритчи
|Джеймс Нил (Р. Джохансен, М. Экхольм)
|08:32
|10:31
|Кори Перри
|Мэттью Ирвин
|18:28
|19:00
|Сами Ватанен (Р. Гецлаф, Р. Кеслер)
|2-й период
|20:39
|Якоб Сильверберг (Р. Ракелль, К. Фаулер)
|Филип Форсберг (В. Арвидссон)
|27:59
|30:41
|Ондржей Каше (Ш. Теодор, Дж. Мэнсон)
|37:07
|Ник Ритчи (Б. Монтур, Р. Гецлаф)
|Райан Джохансен
|37:39
|3-й период
|40:55
|Райан Кеслер
|59:16
|п.в.
|Антуан Верметт (Р. Гецлаф, К. Фаулер)
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|О. Каше (Анахайм Дакс), С. Ватанен (Анахайм Дакс), В. Арвидссон (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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