«Анахайм» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

У «Анахайма» отличились Сами Ватанен (20-я минута), Якоб Сильверберг (21), Ондржей Каше (31), Ник Ритчи (38) и Антуан Верметт (60). В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Райан Джохансен (5), Джеймс Нил (9) и Филип Форсберг (28).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третий матч финала Западной конференции состоится в ночь на среду на домашней арене «Нэшвилла».