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15 мая 2017, 7:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Анахайм» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. «Анахайм» на своем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:3 во втором матче серии ½ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Второй матч противостояния завершился победой Дакс со счетом 5:3. Увеличить
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У «Анахайма» отличились Сами Ватанен (20-я минута), Якоб Сильверберг (21), Ондржей Каше (31), Ник Ритчи (38) и Антуан Верметт (60). В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Райан Джохансен (5), Джеймс Нил (9) и Филип Форсберг (28).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третий матч финала Западной конференции состоится в ночь на среду на домашней арене «Нэшвилла».

15.05.2017 02:30 Плей-офф: 1/2 финала Honda Center
Анахайм Дакс 5:3 Нэшвилл Предаторз
(1:2, 3:1, 1:0)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Питер Лавиолетт
Вратари
Джон Гибсон Пекка Ринне 57:52 (П. Ринне 59:16-59:29)
1-й период
Райан Джохансен (В. Арвидссон, Р. Йоси) 04:18
06:32 Ник Ритчи
Джеймс Нил (Р. Джохансен, М. Экхольм) 08:32
10:31 Кори Перри
Мэттью Ирвин 18:28
19:00 Сами Ватанен (Р. Гецлаф, Р. Кеслер)
2-й период
20:39 Якоб Сильверберг (Р. Ракелль, К. Фаулер)
Филип Форсберг (В. Арвидссон) 27:59
30:41 Ондржей Каше (Ш. Теодор, Дж. Мэнсон)
37:07 Ник Ритчи (Б. Монтур, Р. Гецлаф)
Райан Джохансен 37:39
3-й период
40:55 Райан Кеслер
59:16 п.в. Антуан Верметт (Р. Гецлаф, К. Фаулер)
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
О. Каше (Анахайм Дакс), С. Ватанен (Анахайм Дакс), В. Арвидссон (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
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