Евгений Малкин: Брызгалов подумал, что мы обречены. Это он зря!
Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге взял большое интервью у лучшего бомбардира Кубка Стэнли Евгения Малкина.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Есть факты, которые очень удивляют.
Один — Евгений Малкин. Да, в «Нэшвилле» на лавке сидит Владислав Каменев, но он не играет.
Один — Евгений Малкин. Были два, но Павел Дацюк уехал в СКА.
Вот почему Женя — уникальный человек. И к тому же он идет первым среди лучших бомбардиров
«ПЕРСОНАЛЬНО ОВЕЧКИНА НЕ ДЕРЖАЛИ».
Первая часть разговора была посвящена тому, как «Питтсбург» героически вытащил четвертьфинальную серию у «Вашингтона». Эта битва уже вошла в историю НХЛ.
— Объясните в деталях, почему ход Барри Тротца с переводом Овечкина в третье звено и созданием не двух, а трех ударных звеньев в «Вашингтоне» стал для «Питтсбурга» поначалу таким сюрпризом.
— Вообще играли две равные команды. Мы повели 3−1 в серии… Но наверное, «Вашингтон» действовал чуть лучше, а нам сопутствовала удача. Когда у тебя остается один матч до вылета, и отступать некуда, то команда находит дополнительные силы и мотивацию. А может, мы расслабились, понимая, что легко возьмем эту серию. Но все оказалось иначе….
«Вашингтон» — хорошая команда, смогла перестроиться, найти наши ошибки, создала три ударных звена. Но когда счет в серии стал 3−3, мы тоже перестроились, посмотрели их тактику — и победили.
— Как вы решили играть конкретно против Александра Овечкина? Ведь два гола были забиты, когда защитник «Вашингтона» отдавал шайбу по левому борту на Ови, и того накрывал игрок «Питтсбурга», начиная контратаку.
— Это получилось совершенно случайно, что он оказался два раза на льду. У нас были и другие моменты, когда мы могли забить. Тут стечение обстоятельств. И персонально против Овечкина мы не играли.
Но мы чуть изменили систему в нейтральной зоне, стали дольше держать шайбу, чтобы больше владеть инициативой. И у нас ведь тоже был последний матч, мы хотели продолжить борьбу в Кубке Стэнли. Выложились на 200 процентов, сыграли по системе — строго в обороне.
— Вы общались после матча с Овечкиным, Кузнецовым, Орловым? В регулярном чемпионате вы могли легко пойти вместе на ужин. Бывает ли такое в
— Нет, в
Ребята пожелали мне удачи. Но по их лицам было видно, что они расстроены, и тоже хотели пройти дальше. Это — спорт. Что поделаешь? А в жизни мы — хорошие друзья, с радостью общаемся в сборной, ходим на ужины. Но в
— «Питтсбург» взял у «Вашингтона» в истории восемь серий из девяти. Это ведь не может быть случайностью?
— Тяжело оценить всю историю, мы в каждом матче настраиваемся на победу.
Вообще в Кубке Стэнли трудно со всеми. Думаете, «Коламбус» нам так легко дался? Следующий раунд с «Оттавой» тоже будет тяжелым, вот увидите. А счет на табло иногда не отражает весь расклад сил.
— Справедлива ли формула
Однако при новой формуле хромает спортивный принцип. Например, команда набрала больше очков, но начинает серию на выезде. Так «Оттава» играла против «Рейнджерс» и начинала дома. Это неправильно, тем более это ключевой фактор в
— Что за шутливая переписка была у вас с Ильей Брызгаловым? Перед шестым матчем серии он сообщил в твиттере: «Похоже, дальше идет «Вашингтон». А после седьмой игры вы ему ответили: «Приглашаю тебя на финал конференции, Илья!»
— Ну да, посмеялись после серии. После шестого матча (2:5) не только Брызгалову, но и многим показалось, что мы теперь обречены. Однако мы понимали, что у нас хорошая команда, и далеко не все кончено.
Илья — не первый и не последний. Всегда найдутся люди, которые будут откровенно болеть за одну команду. Я это понимаю, и тут нужно просто делать свою работу.
«ОТТАВА» СТРОИТ СТЕНУ
Первый матч серии с «Оттавой» сложился для «Питтсбурга» тяжело. На 15-й минуте счет открыл Пажо, когда защитника «Пенс» подловили на ошибке. За пять минут до конца третьего периода Евгений Малкин сравнял счет. Теперь у Джино — 148 (54+94) очков в 137 матчах
Но в овертайме отличился форвард «Оттавы» Бобби Райан, гости перебросали «Пенс» (35−28) и захватили преимущество в серии. Вообще «сенаторы» выиграли шестой овертайм из семи в этом
— «Оттава» играет совсем иначе, чем «Вашингтон»…
— Да уж. Мы никак не могли взломать их оборону. Как об стенку бились, пытались индивидуально проходить. Но не получилось. Надо
Нужно
— Почему не вышло в большинстве?
— Бывает такое. Мы создавали моменты, но их вратарь здорово выручил, и «сенаторы» под шайбу ложились. Но нужно делать выводы. Я снова о схеме игры «Оттавы» говорю. Нужно подумать «Питтсбургу», как перестроиться. А большинство — это наш козырь, тем более «Оттава» хватала много удалений. Забей мы — игра сложилась бы иначе.
— Опишите свой гол.
— Там поборолись, забрали шайбу в углу. Я увидел, что Кунитц выкатывается вдоль борта. Думал, мне сразу отдадут пас, но он выдержал небольшую паузу. Я ехал на ворота — она набросил, и я подставил клюшку.
— Тяжело играть в такой хоккей, который вам навязывает «Оттава»?
— В любой тяжело, когда
Это такая же схема, как у «Тампы». В прошлом году мы тоже столкнулись с проблемами. Но в конце концов и эту схему взломали, прошли дальше. Надеюсь, справимся и сейчас.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter