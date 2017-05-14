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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29735548/
14 мая 2017, 14:12 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Евгений Малкин: Брызгалов подумал, что мы обречены. Это он зря!

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге взял большое интервью у лучшего бомбардира Кубка Стэнли Евгения Малкина.

Корреспондент Советского спорта в Питтсбурге взял большое интервью у лучшего бомбардира Кубка <span class=error>Стэнли</span> Евгения <span class=error>Малкина</span>. Увеличить
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Есть факты, которые очень удивляют.

Во-первых, сколько россиян осталось в полуфиналах Кубка Стэнли на четыре команды?

Один — Евгений Малкин. Да, в «Нэшвилле» на лавке сидит Владислав Каменев, но он не играет.

Во-вторых, сколько в НХЛ вообще есть действующих хоккеистов из России, которые завоевывали Кубок Стэнли?

Один — Евгений Малкин. Были два, но Павел Дацюк уехал в СКА.

Вот почему Женя — уникальный человек. И к тому же он идет первым среди лучших бомбардиров плей-офф.

«ПЕРСОНАЛЬНО ОВЕЧКИНА НЕ ДЕРЖАЛИ».

Первая часть разговора была посвящена тому, как «Питтсбург» героически вытащил четвертьфинальную серию у «Вашингтона». Эта битва уже вошла в историю НХЛ.

— Объясните в деталях, почему ход Барри Тротца с переводом Овечкина в третье звено и созданием не двух, а трех ударных звеньев в «Вашингтоне» стал для «Питтсбурга» поначалу таким сюрпризом.

— Вообще играли две равные команды. Мы повели 3−1 в серии… Но наверное, «Вашингтон» действовал чуть лучше, а нам сопутствовала удача. Когда у тебя остается один матч до вылета, и отступать некуда, то команда находит дополнительные силы и мотивацию. А может, мы расслабились, понимая, что легко возьмем эту серию. Но все оказалось иначе….

«Вашингтон» — хорошая команда, смогла перестроиться, найти наши ошибки, создала три ударных звена. Но когда счет в серии стал 3−3, мы тоже перестроились, посмотрели их тактику — и победили.

— Как вы решили играть конкретно против Александра Овечкина? Ведь два гола были забиты, когда защитник «Вашингтона» отдавал шайбу по левому борту на Ови, и того накрывал игрок «Питтсбурга», начиная контратаку.

— Это получилось совершенно случайно, что он оказался два раза на льду. У нас были и другие моменты, когда мы могли забить. Тут стечение обстоятельств. И персонально против Овечкина мы не играли.

Но мы чуть изменили систему в нейтральной зоне, стали дольше держать шайбу, чтобы больше владеть инициативой. И у нас ведь тоже был последний матч, мы хотели продолжить борьбу в Кубке Стэнли. Выложились на 200 процентов, сыграли по системе — строго в обороне.

— Вы общались после матча с Овечкиным, Кузнецовым, Орловым? В регулярном чемпионате вы могли легко пойти вместе на ужин. Бывает ли такое в плей-офф?

— Нет, в плей-офф такого нет. И тяжело общаться после матча, когда одна команда вылетает. Особо времени не было, и далеко не до этого.

Ребята пожелали мне удачи. Но по их лицам было видно, что они расстроены, и тоже хотели пройти дальше. Это — спорт. Что поделаешь? А в жизни мы — хорошие друзья, с радостью общаемся в сборной, ходим на ужины. Но в плей-офф совсем другие отношения.

— «Питтсбург» взял у «Вашингтона» в истории восемь серий из девяти. Это ведь не может быть случайностью?

— Тяжело оценить всю историю, мы в каждом матче настраиваемся на победу. Где-то везение, где-то сказывается подготовка. Это была тяжелейшая серия. Сначала мы думали, что победим 4−1 или 4−2. Но соперник оказался очень крепким.

Вообще в Кубке Стэнли трудно со всеми. Думаете, «Коламбус» нам так легко дался? Следующий раунд с «Оттавой» тоже будет тяжелым, вот увидите. А счет на табло иногда не отражает весь расклад сил.

— Справедлива ли формула плей-офф, при которой «Вашингтон» и «Питтсбург» обречены играть друг против друга во втором раунде? Хотя такая серия достойна финала.

Однако при новой формуле хромает спортивный принцип. Например, команда набрала больше очков, но начинает серию на выезде. Так «Оттава» играла против «Рейнджерс» и начинала дома. Это неправильно, тем более это ключевой фактор в плей-офф.

— Что за шутливая переписка была у вас с Ильей Брызгаловым? Перед шестым матчем серии он сообщил в твиттере: «Похоже, дальше идет «Вашингтон». А после седьмой игры вы ему ответили: «Приглашаю тебя на финал конференции, Илья!»

— Ну да, посмеялись после серии. После шестого матча (2:5) не только Брызгалову, но и многим показалось, что мы теперь обречены. Однако мы понимали, что у нас хорошая команда, и далеко не все кончено.

Илья — не первый и не последний. Всегда найдутся люди, которые будут откровенно болеть за одну команду. Я это понимаю, и тут нужно просто делать свою работу.

«ОТТАВА» СТРОИТ СТЕНУ

Первый матч серии с «Оттавой» сложился для «Питтсбурга» тяжело. На 15-й минуте счет открыл Пажо, когда защитника «Пенс» подловили на ошибке. За пять минут до конца третьего периода Евгений Малкин сравнял счет. Теперь у Джино — 148 (54+94) очков в 137 матчах плей-офф, и он обогнал Яромира Ягра (147). Впереди только Кросби (151) и Марио Лемье (172).

Но в овертайме отличился форвард «Оттавы» Бобби Райан, гости перебросали «Пенс» (35−28) и захватили преимущество в серии. Вообще «сенаторы» выиграли шестой овертайм из семи в этом плей-офф.

— «Оттава» играет совсем иначе, чем «Вашингтон»…

— Да уж. Мы никак не могли взломать их оборону. Как об стенку бились, пытались индивидуально проходить. Но не получилось. Надо все-таки больше взаимодействовать с партнерами, быть ближе друг к другу. Потому что «Оттава» встречает втроем на синей линии, а если мы забрасываем шайбу в их зону, то защитник уже этого ждет и первым успевает на подбор.

Нужно как-то умнее сыграть. Может, забрасывать не за ворота, а в угол, проходить с пасом через борт… Будем делать выводы. Первые два периода у нас не получились. Но в третьем мы стали играть получше.

— Почему не вышло в большинстве?

— Бывает такое. Мы создавали моменты, но их вратарь здорово выручил, и «сенаторы» под шайбу ложились. Но нужно делать выводы. Я снова о схеме игры «Оттавы» говорю. Нужно подумать «Питтсбургу», как перестроиться. А большинство — это наш козырь, тем более «Оттава» хватала много удалений. Забей мы — игра сложилась бы иначе.

— Опишите свой гол.

—  Там поборолись, забрали шайбу в углу. Я увидел, что Кунитц выкатывается вдоль борта. Думал, мне сразу отдадут пас, но он выдержал небольшую паузу. Я ехал на ворота — она набросил, и я подставил клюшку.

— Тяжело играть в такой хоккей, который вам навязывает «Оттава»?

— В любой тяжело, когда плей-офф. Соперник выстраивает стену на синей линии. Нужно ее проходить, контролировать шайбу.

Это такая же схема, как у «Тампы». В прошлом году мы тоже столкнулись с проблемами. Но в конце концов и эту схему взломали, прошли дальше. Надеюсь, справимся и сейчас.

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