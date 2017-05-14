Евгений Малкин: Брызгалов подумал, что мы обречены. Это он зря!

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Есть факты, которые очень удивляют.

Во-первых, сколько россиян осталось в полуфиналах Кубка Стэнли на четыре команды?

Один — Евгений Малкин. Да, в «Нэшвилле» на лавке сидит Владислав Каменев, но он не играет.

Во-вторых, сколько в НХЛ вообще есть действующих хоккеистов из России, которые завоевывали Кубок Стэнли?

Один — Евгений Малкин. Были два, но Павел Дацюк уехал в СКА.

Вот почему Женя — уникальный человек. И к тому же он идет первым среди лучших бомбардиров плей-офф.

«ПЕРСОНАЛЬНО ОВЕЧКИНА НЕ ДЕРЖАЛИ».

Первая часть разговора была посвящена тому, как «Питтсбург» героически вытащил четвертьфинальную серию у «Вашингтона». Эта битва уже вошла в историю НХЛ.

— Объясните в деталях, почему ход Барри Тротца с переводом Овечкина в третье звено и созданием не двух, а трех ударных звеньев в «Вашингтоне» стал для «Питтсбурга» поначалу таким сюрпризом.

— Вообще играли две равные команды. Мы повели 3−1 в серии… Но наверное, «Вашингтон» действовал чуть лучше, а нам сопутствовала удача. Когда у тебя остается один матч до вылета, и отступать некуда, то команда находит дополнительные силы и мотивацию. А может, мы расслабились, понимая, что легко возьмем эту серию. Но все оказалось иначе….

«Вашингтон» — хорошая команда, смогла перестроиться, найти наши ошибки, создала три ударных звена. Но когда счет в серии стал 3−3, мы тоже перестроились, посмотрели их тактику — и победили.

— Как вы решили играть конкретно против Александра Овечкина? Ведь два гола были забиты, когда защитник «Вашингтона» отдавал шайбу по левому борту на Ови, и того накрывал игрок «Питтсбурга», начиная контратаку.

— Это получилось совершенно случайно, что он оказался два раза на льду. У нас были и другие моменты, когда мы могли забить. Тут стечение обстоятельств. И персонально против Овечкина мы не играли.

Но мы чуть изменили систему в нейтральной зоне, стали дольше держать шайбу, чтобы больше владеть инициативой. И у нас ведь тоже был последний матч, мы хотели продолжить борьбу в Кубке Стэнли. Выложились на 200 процентов, сыграли по системе — строго в обороне.

— Вы общались после матча с Овечкиным, Кузнецовым, Орловым? В регулярном чемпионате вы могли легко пойти вместе на ужин. Бывает ли такое в плей-офф?

— Нет, в плей-офф такого нет. И тяжело общаться после матча, когда одна команда вылетает. Особо времени не было, и далеко не до этого.

Ребята пожелали мне удачи. Но по их лицам было видно, что они расстроены, и тоже хотели пройти дальше. Это — спорт. Что поделаешь? А в жизни мы — хорошие друзья, с радостью общаемся в сборной, ходим на ужины. Но в плей-офф совсем другие отношения.

— «Питтсбург» взял у «Вашингтона» в истории восемь серий из девяти. Это ведь не может быть случайностью?

— Тяжело оценить всю историю, мы в каждом матче настраиваемся на победу. Где-то везение, где-то сказывается подготовка. Это была тяжелейшая серия. Сначала мы думали, что победим 4−1 или 4−2. Но соперник оказался очень крепким.

Вообще в Кубке Стэнли трудно со всеми. Думаете, «Коламбус» нам так легко дался? Следующий раунд с «Оттавой» тоже будет тяжелым, вот увидите. А счет на табло иногда не отражает весь расклад сил.

— Справедлива ли формула плей-офф, при которой «Вашингтон» и «Питтсбург» обречены играть друг против друга во втором раунде? Хотя такая серия достойна финала.

Цитата — Мне самому не совсем нравится, как сейчас проходит жеребьевка. Мы могли встретиться с «Вашингтоном» в финале конференции. Но это были бы такие же игры. Тут нет разницы — второй или третий раунд. Все в равных условиях.

Однако при новой формуле хромает спортивный принцип. Например, команда набрала больше очков, но начинает серию на выезде. Так «Оттава» играла против «Рейнджерс» и начинала дома. Это неправильно, тем более это ключевой фактор в плей-офф.

— Что за шутливая переписка была у вас с Ильей Брызгаловым? Перед шестым матчем серии он сообщил в твиттере: «Похоже, дальше идет «Вашингтон». А после седьмой игры вы ему ответили: «Приглашаю тебя на финал конференции, Илья!»

— Ну да, посмеялись после серии. После шестого матча (2:5) не только Брызгалову, но и многим показалось, что мы теперь обречены. Однако мы понимали, что у нас хорошая команда, и далеко не все кончено.

Илья — не первый и не последний. Всегда найдутся люди, которые будут откровенно болеть за одну команду. Я это понимаю, и тут нужно просто делать свою работу.

«ОТТАВА» СТРОИТ СТЕНУ

Первый матч серии с «Оттавой» сложился для «Питтсбурга» тяжело. На 15-й минуте счет открыл Пажо, когда защитника «Пенс» подловили на ошибке. За пять минут до конца третьего периода Евгений Малкин сравнял счет. Теперь у Джино — 148 (54+94) очков в 137 матчах плей-офф, и он обогнал Яромира Ягра (147). Впереди только Кросби (151) и Марио Лемье (172).

Но в овертайме отличился форвард «Оттавы» Бобби Райан, гости перебросали «Пенс» (35−28) и захватили преимущество в серии. Вообще «сенаторы» выиграли шестой овертайм из семи в этом плей-офф.

— «Оттава» играет совсем иначе, чем «Вашингтон»…

— Да уж. Мы никак не могли взломать их оборону. Как об стенку бились, пытались индивидуально проходить. Но не получилось. Надо все-таки больше взаимодействовать с партнерами, быть ближе друг к другу. Потому что «Оттава» встречает втроем на синей линии, а если мы забрасываем шайбу в их зону, то защитник уже этого ждет и первым успевает на подбор.

Нужно как-то умнее сыграть. Может, забрасывать не за ворота, а в угол, проходить с пасом через борт… Будем делать выводы. Первые два периода у нас не получились. Но в третьем мы стали играть получше.

— Почему не вышло в большинстве?

— Бывает такое. Мы создавали моменты, но их вратарь здорово выручил, и «сенаторы» под шайбу ложились. Но нужно делать выводы. Я снова о схеме игры «Оттавы» говорю. Нужно подумать «Питтсбургу», как перестроиться. А большинство — это наш козырь, тем более «Оттава» хватала много удалений. Забей мы — игра сложилась бы иначе.

Цитата Мы прекрасно понимаем, что хочет делать «Оттава». И от своей тактики она вряд ли отступит. Так что здесь — кто кого перехитрит, обманет.

— Опишите свой гол.

— Там поборолись, забрали шайбу в углу. Я увидел, что Кунитц выкатывается вдоль борта. Думал, мне сразу отдадут пас, но он выдержал небольшую паузу. Я ехал на ворота — она набросил, и я подставил клюшку.

— Тяжело играть в такой хоккей, который вам навязывает «Оттава»?

— В любой тяжело, когда плей-офф. Соперник выстраивает стену на синей линии. Нужно ее проходить, контролировать шайбу.

Это такая же схема, как у «Тампы». В прошлом году мы тоже столкнулись с проблемами. Но в конце концов и эту схему взломали, прошли дальше. Надеюсь, справимся и сейчас.