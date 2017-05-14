«Монреаль», «Эдмонтон», «Вегас». Где окажется Ковальчук?
В США уже подыскивают новую команду Илье Ковальчуку.
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Sportsnet пытается прикинуть, в каком клубе НХЛ может продолжить карьеру нападающий СКА.
Казалось, этим летом на рынке свободных агентов будет не так много ярких имен, но возможное возвращение в Северную Америку Ильи Ковальчука явно добавляет красок нынешнему межсезонью.
Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро вместе с агентом Ковальчука, Джеем Гроссманом, уже подтвердили, что звездный нападающий из КХЛ намерен вернуться в НХЛ в сезоне-2017/18.
Чтобы осуществить свое желание, Ковальчук сначала должен подписать контракт с «Девилз», после чего клуб может обменять его в любую другую команду НХЛ.
«Он провел прекрасный сезон. Выиграл чемпионат в составе СКА и внес весомый вклад в успех команды», — говорил недавно Шеро.
В прошедшем сезоне Ковальчук отметился 32 голами и 78 очками в 60 матчах регулярного чемпионата и добавил к этому 9 очков в 18 матчах розыгрыша Кубка Гагарина. 34-летний нападающий не может заключить контракт с «Нью-Джерси» до 1 июля, так что у потенциальных претендентов достаточно времени, чтобы выдвинуть свои предложения.
Кто мог бы быть заинтересован в проверенном звездном снайпере, который имеет в своем послужном списке сезон в НХЛ с 50 голами? Да любой.
Но, учитывая потолок зарплат и ситуации с составами, мы сузили круг претендентов до восьми кандидатур. Пока все это лишь умозрительные разговоры. Так что никто не исключает возможности того, что, в конце концов, россиянин может оказаться и в другой команде. Однако именно эти кандидаты пока выглядят более подходящими на звание главных претендентов.
«МОНРЕАЛЬ».
Не секрет, что «Канадиенс» нуждаются в усилении атакующей линии. Прошлый сезон команда завершила на 15-й строчке по результативности с показателем 2,72 гола в среднем за игру. Генеральный менеджер Марк Бержевен уже поменял тренера. Контракт Кэри Прайса, хотя вы и так об этом помните, истекает летом 2018 года. Макс Пачоретти может выйти на рынок свободных агентов годом позже. Так что команде нужен результат здесь и сейчас.
Совсем недавно, а именно год назад, «Монреаль» уже провернул очень удачную сделку по привлечению в свои ряды нападающего из КХЛ, имеющего опыт игры в НХЛ. К тому же «Хабс» располагают тремя выборами во втором раунде драфта 2018 года. Предложите один из них вкупе с проспектом за Ковальчука, и вы можете получить согласие от «Девилз».
«ДАЛЛАС».
Если
Три, подчеркиваем, три вингера могут покинуть «Даллас» этим летом: Патрик Шарп, Алеш Хемски и Иржи Гудлер. Ковальчука можно сравнить с ними по возрастным показателям, но он может похвастаться лучшим состоянием здоровья, да и вообще просто лучше всех вышеперечисленных. Такой снайпер, который может решить проблемы в большинстве, вкупе с Беном Бишопом в воротах могут вдохнуть в «Даллас» новую жизнь.
«МИННЕСОТА».
«Дикари» продемонстрировали невиданную для себя результативность в регулярном сезоне, но все эти голевые подвиги
В «Миннесоте» хватает опытных форвардов: Зак Паризе, Микко Койву, Джейсон Поминвиль и Эрик Стаал — все они старше 32 лет. Так что «Дикари» могут быстро пройти свой пик. А появление Ковальчука может очень помочь в решении краткосрочных и немедленных задач.
«ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
В этом году «Лос-Анджелес» затеял кардинальные перемены, в очередной раз пролетев мимо
Так что, пока Роб Блэйк не бросился во все тяжкие и не начал менять лидеров команды, можно прибегнуть к более рациональным и точечным шагам.
Этим летом «Лос-Анджелес» будет выступать в роли покупателя. Ковальчук на позиции вингера первого звена способен забить больше 10 голов, которыми отличился в прошедшем сезоне Мариан Габорик.
Даже после подписания выгодного контракта с Тэннером Пирсоном, «Королям» еще нужно переподписать Тайлера Тоффоли. Если команда действительно рассчитывает побороться за Кубок Стэнли-2018, то нужно
«ЭДМОНТОН».
Человек, который за свою карьеру успел обменять Тэйлора Холла и Тайлера Сегина, явно не боится рискованных решений. Генеральный менеджер «Ойлерз» Питер Чиарелли может попытаться обменять этим летом еще одного нападающего с зарплатой в 6 миллионов долларов: Райана
Они с Шеро уже провели
«Эдмонтон» уже показал, что его можно причислять к числу контендеров. А ведь Ковальчук, по сообщениям, желает присоединиться именно к команде подобного статуса.
«КАРОЛИНА».
На данный момент «Харрикейнз» дольше остальных не могут попасть в
В прошедшем сезоне средняя результативность «Ураганов» составила посредственные 2,59 шайбы за игру. Лишь «Оттава» продемонстрировала худшую атаку из всех клубов, попавших в
Ни одна команда НХЛ не обладает такой свободой под потолком зарплат, как «Харрикейнз», так что клуб даже может рассмотреть вариант с получением в довесок к правам на Илью тяжелый контракт (Райан Клоу?), если Шеро ищет подобный вариант. «Ураганы» также обладают хорошим набором
«ФЛОРИДА».
Генеральный менеджер Дэйл Тэллон имеет четкий план действий на это межсезонье. Он удовлетворен вратарской бригадой, собрал хорошую группу обороны и ищет бомбардира. «Пантеры» завершили сезон на 23-м месте по результативности (2,5 гола в среднем за матч) и скатились с первого места Атлантического дивизиона до команды, которая ни на что не претендует. Непозволительная роскошь для клуба, которому и так тяжело собирать полную арену болельщиков.
Тэллон выцепил в марте в дэдлайн Томаса Ванека. Но австриец выйдет на рынок свободных агентов. Яромир Ягр, набравший 46 очков, также может покинуть команду. Ковальчук же представляется более дорогим, но и более эффективным решением. Так почему бы не воспользоваться этой возможностью? Мы ведь уже знаем, что стареющих европейских снайперов ценят в этой команде.
«ВЕГАС».
Генеральный менеджер Джордж Макфи уже подписал яркого свободного агента из России — нападающего Вадима Шипачева. Центрфорвард призван решить проблемы новой команды с формированием достойных первых двух звеньев. Почему бы не попытаться добавить к нему знакомого человека в лице Ковальчука, с которым они несколько сезонов выступали вместе за СКА?
«Вегас» также может использовать громкое имя Ильи для раскручивания бренда и привлечения болельщиков. Человек, девять раз преодолевавший рубеж в 30 голов за сезон, явно способен на это.
К тому же, в свете предстоящего драфта расширения, команда из
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