«Монреаль», «Эдмонтон», «Вегас». Где окажется Ковальчук?

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Sportsnet пытается прикинуть, в каком клубе НХЛ может продолжить карьеру нападающий СКА.

Казалось, этим летом на рынке свободных агентов будет не так много ярких имен, но возможное возвращение в Северную Америку Ильи Ковальчука явно добавляет красок нынешнему межсезонью.

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро вместе с агентом Ковальчука, Джеем Гроссманом, уже подтвердили, что звездный нападающий из КХЛ намерен вернуться в НХЛ в сезоне-2017/18.

Чтобы осуществить свое желание, Ковальчук сначала должен подписать контракт с «Девилз», после чего клуб может обменять его в любую другую команду НХЛ.

«Он провел прекрасный сезон. Выиграл чемпионат в составе СКА и внес весомый вклад в успех команды», — говорил недавно Шеро.

В прошедшем сезоне Ковальчук отметился 32 голами и 78 очками в 60 матчах регулярного чемпионата и добавил к этому 9 очков в 18 матчах розыгрыша Кубка Гагарина. 34-летний нападающий не может заключить контракт с «Нью-Джерси» до 1 июля, так что у потенциальных претендентов достаточно времени, чтобы выдвинуть свои предложения.

Кто мог бы быть заинтересован в проверенном звездном снайпере, который имеет в своем послужном списке сезон в НХЛ с 50 голами? Да любой.

Но, учитывая потолок зарплат и ситуации с составами, мы сузили круг претендентов до восьми кандидатур. Пока все это лишь умозрительные разговоры. Так что никто не исключает возможности того, что, в конце концов, россиянин может оказаться и в другой команде. Однако именно эти кандидаты пока выглядят более подходящими на звание главных претендентов.

«МОНРЕАЛЬ».

Не секрет, что «Канадиенс» нуждаются в усилении атакующей линии. Прошлый сезон команда завершила на 15-й строчке по результативности с показателем 2,72 гола в среднем за игру. Генеральный менеджер Марк Бержевен уже поменял тренера. Контракт Кэри Прайса, хотя вы и так об этом помните, истекает летом 2018 года. Макс Пачоретти может выйти на рынок свободных агентов годом позже. Так что команде нужен результат здесь и сейчас.

Совсем недавно, а именно год назад, «Монреаль» уже провернул очень удачную сделку по привлечению в свои ряды нападающего из КХЛ, имеющего опыт игры в НХЛ. К тому же «Хабс» располагают тремя выборами во втором раунде драфта 2018 года. Предложите один из них вкупе с проспектом за Ковальчука, и вы можете получить согласие от «Девилз».

«ДАЛЛАС».

Если где-то оказывается доступен талантливый нападающий, то можете быть уверенными, что генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл не пропустит это мимо своего внимания. В прошедшем сезоне «Звезды» выступили неудачно и не оправдали ожиданий, не попав даже в плей-офф и резко снизив результативность (2,71 гола в среднем за игру).

Три, подчеркиваем, три вингера могут покинуть «Даллас» этим летом: Патрик Шарп, Алеш Хемски и Иржи Гудлер. Ковальчука можно сравнить с ними по возрастным показателям, но он может похвастаться лучшим состоянием здоровья, да и вообще просто лучше всех вышеперечисленных. Такой снайпер, который может решить проблемы в большинстве, вкупе с Беном Бишопом в воротах могут вдохнуть в «Даллас» новую жизнь.

«МИННЕСОТА».

«Дикари» продемонстрировали невиданную для себя результативность в регулярном сезоне, но все эти голевые подвиги куда-то пропали в плей-офф. Команда обладает завидным подбором центрфорвардов, а вот на краю атаки ей мог бы пригодиться такой игрок.

В «Миннесоте» хватает опытных форвардов: Зак Паризе, Микко Койву, Джейсон Поминвиль и Эрик Стаал — все они старше 32 лет. Так что «Дикари» могут быстро пройти свой пик. А появление Ковальчука может очень помочь в решении краткосрочных и немедленных задач.

«ЛОС-АНДЖЕЛЕС».

В этом году «Лос-Анджелес» затеял кардинальные перемены, в очередной раз пролетев мимо плей-офф. Посыл нового руководства читается довольно легко: у нас чемпионская команда, и мы должны начать больше забивать. Во всяком случае, одно из этих утверждение точно верно. Атака «Королей» показала в нынешнем сезоне лишь 25-й результат во всей лиге. Все команды, которые оказались по этому показателю (2,43) ниже «Кингз», находятся в стадии перестройки.

Так что, пока Роб Блэйк не бросился во все тяжкие и не начал менять лидеров команды, можно прибегнуть к более рациональным и точечным шагам.

Этим летом «Лос-Анджелес» будет выступать в роли покупателя. Ковальчук на позиции вингера первого звена способен забить больше 10 голов, которыми отличился в прошедшем сезоне Мариан Габорик.

Даже после подписания выгодного контракта с Тэннером Пирсоном, «Королям» еще нужно переподписать Тайлера Тоффоли. Если команда действительно рассчитывает побороться за Кубок Стэнли-2018, то нужно что-то решать с контрактами Дастина Брауна и Габорика (вероятно, поможет «Вегас»), а также пристально приглядеться к Ковальчуку.

«ЭДМОНТОН».

Человек, который за свою карьеру успел обменять Тэйлора Холла и Тайлера Сегина, явно не боится рискованных решений. Генеральный менеджер «Ойлерз» Питер Чиарелли может попытаться обменять этим летом еще одного нападающего с зарплатой в 6 миллионов долларов: Райана Ньюджента-Хопкинса или Джордана Эберле.

Они с Шеро уже провели как-то громкую сделку, так что у них проверенные отношения. Может, пришло время выйти на новый уровень? Леон Драйзайтль прекрасно смотрится на краю рядом с Коннором Макдэвидом, но в перспективе хотелось бы видеть каждого из них в центре своего звена.

«Эдмонтон» уже показал, что его можно причислять к числу контендеров. А ведь Ковальчук, по сообщениям, желает присоединиться именно к команде подобного статуса.

«КАРОЛИНА».

На данный момент «Харрикейнз» дольше остальных не могут попасть в плей-офф. Но ранние шаги менеджмента, вроде подписания вратаря Скотта Дарлинга, говорят о том, что команда готова начать расставаться с пиками драфта и проспектами, чтобы, наконец, побороться за попадание в плей-офф.

В прошедшем сезоне средняя результативность «Ураганов» составила посредственные 2,59 шайбы за игру. Лишь «Оттава» продемонстрировала худшую атаку из всех клубов, попавших в плей-офф. Также стоит отметить, что «Каролина» ужасно проявила себя в серии буллитов, выиграв только 33 процента подобных соревнований. Ковальчук мог бы помочь и в этом плане.

Ни одна команда НХЛ не обладает такой свободой под потолком зарплат, как «Харрикейнз», так что клуб даже может рассмотреть вариант с получением в довесок к правам на Илью тяжелый контракт (Райан Клоу?), если Шеро ищет подобный вариант. «Ураганы» также обладают хорошим набором драфт-пиков (6 в трех первых раундах) и глубоким пулом интересных молодых защитников.

«ФЛОРИДА».

Генеральный менеджер Дэйл Тэллон имеет четкий план действий на это межсезонье. Он удовлетворен вратарской бригадой, собрал хорошую группу обороны и ищет бомбардира. «Пантеры» завершили сезон на 23-м месте по результативности (2,5 гола в среднем за матч) и скатились с первого места Атлантического дивизиона до команды, которая ни на что не претендует. Непозволительная роскошь для клуба, которому и так тяжело собирать полную арену болельщиков.

Тэллон выцепил в марте в дэдлайн Томаса Ванека. Но австриец выйдет на рынок свободных агентов. Яромир Ягр, набравший 46 очков, также может покинуть команду. Ковальчук же представляется более дорогим, но и более эффективным решением. Так почему бы не воспользоваться этой возможностью? Мы ведь уже знаем, что стареющих европейских снайперов ценят в этой команде.

«ВЕГАС».

Генеральный менеджер Джордж Макфи уже подписал яркого свободного агента из России — нападающего Вадима Шипачева. Центрфорвард призван решить проблемы новой команды с формированием достойных первых двух звеньев. Почему бы не попытаться добавить к нему знакомого человека в лице Ковальчука, с которым они несколько сезонов выступали вместе за СКА?

«Вегас» также может использовать громкое имя Ильи для раскручивания бренда и привлечения болельщиков. Человек, девять раз преодолевавший рубеж в 30 голов за сезон, явно способен на это.