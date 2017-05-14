Черри: Гарантирую, что Овечкин будет забивать, как раньше, при 25 минутах

«Во-первых, покажем фото его ноги, у него были повреждения в том числе после хита Кадри. Это был чистый приём. Овечкин никогда не играл хорошо за сборную. И из бомбардира с 60 голами его превратили в бомбардира с 30 голами. Посмотрите на него на раскатке перед матчем. Он словно дикий конь. Он весь в движении. Это его стиль игры.

Если бы я был его тренером, то я бы выпускал его на 30 минут в матче. Овечкин должен играть, это конь. А его выпускают на 15 минут. Его заставляют отрабатывать в защите. Хотят, чтобы Ови хорошо играл и в чужой зоне, и в своей. Теперь он отрабатывает в защите. Но это можно научить делать любого. Дайте ему свободу.

У меня играл Терри О’Райлли. Я ему говорил: «Не думай ни о чём, просто играй». И он набирал больше всех очков в нашей команде. Такой игрок должен быть в команде. И я знаю, что владелец «Вашингтона» смотрит Coach’s Corner. Если вы дадите Овечкину играть 25 минут, гарантирую, что он будет забивать, как раньше, — сказал Черри.