Хекстолл: Проворов был великолепен в дебютном сезоне НХЛ от первой до последней игры
ПАРИЖ, 14 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Российский защитник Иван Проворов великолепно провел дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), на высоком уровне отыграв все матчи от первого до последнего, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер клуба «Филадельфия» и сборной Канады на чемпионате мира 2017 года Рон Хекстолл.
«Филадельфия» в сезоне-2016/17 заняла 11-е место в Восточной конференции и не попала в
«Проворов отлично провел дебютный сезон, он был великолепен от первой игры до последней. Иван умный игрок, прекрасный парень, который усердно работает, мы рады, что такой хоккеист выступает в “Филадельфии”. Не могу сказать, что мы удивлены тому, насколько он уверенно прошел первый сезон, но надо понимать, насколько сложно в таком возрасте избежать спадов. Мы просто не можем быть более счастливы тому, как Проворов начал свой путь в НХЛ», — сказал Хекстолл.
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