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14 мая 2017, 12:41 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хекстолл: Проворов был великолепен в дебютном сезоне НХЛ от первой до последней игры

ПАРИЖ, 14 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Российский защитник Иван Проворов великолепно провел дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), на высоком уровне отыграв все матчи от первого до последнего, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер клуба «Филадельфия» и сборной Канады на чемпионате мира 2017 года Рон Хекстолл.

«Филадельфия» в сезоне-2016/17 заняла 11-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф. 20-летний Проворов провел дебютный сезон в НХЛ, серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года набрал 30 очков (6 голов и 24 передачи) в 82 матчах при показателе полезности «минус 7».

«Проворов отлично провел дебютный сезон, он был великолепен от первой игры до последней. Иван умный игрок, прекрасный парень, который усердно работает, мы рады, что такой хоккеист выступает в “Филадельфии”. Не могу сказать, что мы удивлены тому, насколько он уверенно прошел первый сезон, но надо понимать, насколько сложно в таком возрасте избежать спадов. Мы просто не можем быть более счастливы тому, как Проворов начал свой путь в НХЛ», — сказал Хекстолл.

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