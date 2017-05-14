Илья Брызгалов: Разговоры об обмене Овечкина не с бухты-барахты берутся

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Экс-голкипер сборной России в интервью «СЭ» прокомментировал итоги серии «Вашингтон» — «Питтсбург».

ВСЕ ПОЧЕМУ-ТО СКЛАДЫВАЛОСЬ НЕ В ПОЛЬЗУ «ВАШИНГТОНА».

— После шестого матча вы написали, что «Вашингтон» уже в финале конференции.

— Подождите, вы торопитесь. Я не утверждал, что он выйдет. Написал: «Похоже на то, что будет в финале конференции». Там никакого утверждения нет. Разбавить хотел немножко атмосферку. Сделал такое предположение, потому что по пятой и шестой игре, да и вообще, в принципе, по всей серии, а я за ней наблюдал, «Вашингтон» переигрывал «Питтсбург».

Больше бросков у них было, больше моментов, инициатива была за ними. Не смогли где-то забить, где-то — защититься. «Пингвины» взяли две игры на выезде на старте, потом еще и без Кросби выиграли — вот эту встречу «Кэпиталз» обязаны были брать. На льду все почему-то складывалось не в их пользу. Тому может быть масса причин. И не мне их озвучивать. Там сидят люди, которые получают за это деньги. Они сами разберутся, какие им нужны изменения, и что для этого нужно сделать.

— Вас не удивила игра Марка-Андре Флери?

— Удивила, удивила. Честно скажу — очень даже удивила. Если не брать пятый и шестой матчи, там у него не все получилось, то в остальных он тащил «Питтсбург». Натурально тащил. Вы поймите, у меня о Флери яркое впечатление осталось с тех времен, когда я играл за «Филадельфию», и мы играли в плей-офф друг против друга.

— Сумасшедшая серия 2012 года? (За шесть матчей той серии Флери пропустил 26 шайб — Прим. «СЭ»).

— Да-да, именно она. И у меня яркое впечатление осталось от «того Флери» (смеется). И оно как-то вот сидит в памяти. Но в данном случае он очень сильно помог «Питтсбургу» одержать победу над «Вашингтоном». Пятая и шестая встречи не получились, но он смог собраться на седьмую. Где-то, опять же, повезло.

Но, как говорит Зинэтула Хайдарович Билялетдинов: «Везет тому, кому везет». Когда Овечкин попал в черенок клюшки Флери, шайба уже не ловилась. Но попал. И это ведь и дает большую разницу. И в счете, и вообще. Диктует совсем другую игру. Вместо 1:1 становится 0:2, совсем другое уже у ребят настроение, руки опускаются.

— Малкин в ответ на ваше высказывание пригласил вас на финал конференции. Правда, вы ответили, что у вас нет костюма медведя.

— Я бы ужасно хотел съездить, но буду ждать «Дакс». Потому что мой сын за них болеет, и это моя команда. Она меня драфтовала, у меня очень много с ней связано хороших, добрых, позитивных моментов связано с этой организацией. Выигрывали Кубок Стэнли.

— И отпустили они вас красиво.

— Да. Это моя, в общем, команда. Была, есть и будет. Я всегда всей душой буду за нее. Буду ждать финала. Надеюсь, «Анахайм» туда попадет. Каждую игру смотрим, болеем. Вместе с «Питтсбургом» попадет. И тогда — нам из Нью-Джерси недалеко добираться — обязательно приеду с сыном на PPG Paints Arena посмотреть. А пока даже возможностей нет. Вот у «Пингвинов» сегодня игра (разговор состоялся до матча «Питтсбург» — «Оттава», а у моего сына тоже игра. Не менее важная.

— Он у вас тоже вратарь?

— Да. Его успехи? Ну, самое главное, что он всем доволен. И я, соответственно, тоже доволен.

КОСТЮМЫ МЕДВЕДЕЙ? ЭТО КЛАССНО.

— Когда была та самая история с медведями в 2012-м, вы тогда заявили в шутку, что боитесь только медведей в лесу, на матчи в Питтсбурге пришло немало народу в костюмах медведей.

— Меня это очень позабавило. Люди молодцы. Они расслаблены. Они приходят на спортивные мероприятия получать удовольствие. Они следуют каждому тренду. Очень много людей сидело в самых разных костюмах медведей. Это же классно, когда они следят конкретно за этой серией. Следят за тем, кто что говорил. Кто-то сказал что-то интересное — они раз, и реагируют, приносят какие-то плакаты, надевают костюмы. Люди умеют отдыхать, они получают от жизни удовольствие. Так это и должно быть. Если сейчас посмотреть — сколько лет прошло, но все все равно помнят ту серию, какие-то ее моменты. Люди от этого без ума.

— Сейчас многие говорят о том, что Овечкина надо обменять. Как вы думаете, правы они?

— Знаете, это, наверное, не мое дело.

Цитата Люди в «Вашингтоне» получают большие деньги. У них огромный опыт. И они сами разберутся, что делать с Овечкиным. Как им дальше быть. Это вопрос не на мою зарплату.

— И все-таки: Овечкин уже 12 лет в НХЛ, а воз и ныне там.

— Я не могу давать ему оценку. Мы с ним много играли вместе, мы друзья. Я не могу его обсуждать или что-то комментировать на его счет. Все мы совершаем ошибки. Сейчас все разбирают, мол, вот в седьмой игре Овечкин был на льду, когда забивали оба гола, тыры-пыры. В чем-то они, может быть, и правы. Они же не только смотрят на Сашку. Они же его сравнивают постоянно. Сравнивают с тем, как Гетцлаф в «Анахайме» в тяжелые моменты на команду играет.

И смотрят на Овечкина — какую он принес пользу команде. Насколько важен был для «Вашингтона» Александр. Все эти разговоры — они не с бухты-барахты берутся. Все познается в сравнении. А сравнивают они игроков одинакового калибра. Опять же — это шоу. Конечно, все мы люди, могут быть какие-то проблемы. Кто-то может воспринимать критику, кто-то нет. Но это шоу, и людям нужно дать какой-то продукт, чтобы им было что пообсуждать. Чтобы было чем заняться. Поспекулировать на чем-то. Надо заполнять эфирное время на телевидении, в конце-то концов. Поэтому они это и обсуждают.

— Леброн Джеймс в свое время утомился тащить на себе «Кливленд» и собрал звездную банду в «Майами».

— В НХЛ такое провернуть будет намного сложнее. При этом помните, «Колорадо» в свое время собрал сумасшедшую банду? Туда и Селянне с Карией приехали, хотели напоследок выиграть Кубок Стэнли, а ведь там оставались Сакик с Форсбергом, и кого только ни было? Команда была — обалдеть. И что? Они во втором раунде вылетели. Это не решает задачу. Тем более сейчас, в эру потолка зарплат. И я даже не представляю, как должен выглядеть обмен Овечкина с его зарплатой. Ее будет очень нелегко куда-то впихнуть. Нужно будет меняться на игроков его же калибра с примерно такой же суммарно зарплатой.

И кто может быть настолько недоволен своими звездами? Тут очень много но. И жесткий потолок зарплат накладывает свой отпечаток. Если бы потолка не было — какая-нибудь команда могла бы сказать: а плевать, давайте заберем. А тут — его зарплата, считай, одну седьмую платежки съедает. А готов ли ты отдать за него двух тоже хороших таких топ-игроков? А усилишь ли ты этим команду? А пойдет ли это ей на пользу? Не сломает ли это химию? Очень много вопросов. Обмен игрока такого калибра — очень непростой со всех точек зрения.

А ВДРУГ ОВЕЧКИНУ НЕ НУЖЕН КУБОК СТЭНЛИ?

— Пошли разговоры, что «Вашингтон», возможно, ошибся на том драфте. И что, наверное, стоило взять Малкина. Центрфорвард все-таки — более системообразующий игрок, чем вингер, даже много забивающий.

— Ну да, центральные хорошие — они всем нужны (смеется). С другой стороны, у «Вашингтона» с центрами все в порядке. Есть Бэкстрем и Кузнецов, с этим нет проблем.

— Просто, может быть, раньше смогли бы добиться какого-то успеха. А то все второй раунд да второй раунд.

— Это мы сейчас с вами как будто сидим и кости из чашечки выбрасываем (смеется). Гадаем, шаманим. Пошло так, как пошло. Овечкин играет в «Вашингтоне», Женя — в «Питтсбурге». И будь наоборот — не факт, что что-либо изменилось бы.

— «Вашингтон» называют, грубо говоря, проклятым для спортивных команд местом. Потому что ни одна не выходила в финал конференции соответствующей лиги с 1998 года. Баскетбольная, бейсбольная, хоккейная — все постоянно проваливаются. Только футбольная умудрилась стать чемпионом, но было это в 1992 году. Влияет ли как-то окружение на то, как ты выступаешь?

— Очень. Очень-очень. Я вам честно скажу. Допустим, когда я играл в «Анахайме» или в «Финиксе», по сравнению с той же «Филадельфией» — это небо и земля. В Калифорнии и Аризоне ты можешь спокойно работать, делать свое дело. Никто тебя за дело и без дела постоянно не критикует. Никто не пытается из тебя сделать врага, как в Филадельфии, показывая, какой он суперспециалист, знающий все о хоккее. И пописывая, что есть, мол, игроки, которые ничего не умеют делать. Легче всего написать какую-то статейку с какой-то фигней. Самая-то проблема, что они это напишут, но практически никогда никто из них не объясняет, на чем основано это их мнение. Никаких доводов, мол, команда не играет потому-то и потому-то. Написали — и все.

— Разве в Вашингтоне настолько же большое давление со стороны прессы?

— Знаете, я особо не интересовался (смеется). Мне своей филадельфийской хватало.

— Я помню ваши войны с журналистами, было весело.

— Вот поэтому я не шибко концентрировался на каких-то других городах (смеется). От филадельфийских бы отбиться.

— Как думаете, Овечкин своего рано или поздно добьется?

— Чего своего?

— Выиграет Кубок Стэнли.

— Этот вопрос надо задать не мне, а ему. Чего он хочет? Есть же разные люди. Есть такие, кому ничего не надо. Есть же? Вот. Вы все решили, что ему Кубок Стэнли нужен. А может, — это просто как предположение — и не нужен. У каждого человека свои цели и задачи в жизни. Каждый должен сам определиться. Поэтому лучше этот вопрос адресовать Сашке. Я не могу за него отвечать, чего он хочет. Каждому человеку в душу не залезешь. Это не наше дело. Наше дело — следить за собой и быть осторожным.