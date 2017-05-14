Илья Брызгалов: Разговоры об обмене Овечкина не с бухты-барахты берутся
Экс-голкипер сборной России дал интервью «СЭ».
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ВСЕ
— После шестого матча вы написали, что «Вашингтон» уже в финале конференции.
— Подождите, вы торопитесь. Я не утверждал, что он выйдет. Написал: «Похоже на то, что будет в финале конференции». Там никакого утверждения нет. Разбавить хотел немножко атмосферку. Сделал такое предположение, потому что по пятой и шестой игре, да и вообще, в принципе, по всей серии, а я за ней наблюдал, «Вашингтон» переигрывал «Питтсбург».
Больше бросков у них было, больше моментов, инициатива была за ними. Не смогли
— Вас не удивила игра
— Удивила, удивила. Честно скажу — очень даже удивила. Если не брать пятый и шестой матчи, там у него не все получилось, то в остальных он тащил «Питтсбург». Натурально тащил. Вы поймите, у меня о Флери яркое впечатление осталось с тех времен, когда я играл за «Филадельфию», и мы играли в
— Сумасшедшая серия 2012 года? (За шесть матчей той серии Флери пропустил 26 шайб — Прим. «СЭ»).
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Но, как говорит Зинэтула Хайдарович Билялетдинов: «Везет тому, кому везет». Когда Овечкин попал в черенок клюшки Флери, шайба уже не ловилась. Но попал. И это ведь и дает большую разницу. И в счете, и вообще. Диктует совсем другую игру. Вместо 1:1 становится 0:2, совсем другое уже у ребят настроение, руки опускаются.
— Малкин в ответ на ваше высказывание пригласил вас на финал конференции. Правда, вы ответили, что у вас нет костюма медведя.
— Я бы ужасно хотел съездить, но буду ждать «Дакс». Потому что мой сын за них болеет, и это моя команда. Она меня драфтовала, у меня очень много с ней связано хороших, добрых, позитивных моментов связано с этой организацией. Выигрывали Кубок Стэнли.
— И отпустили они вас красиво.
— Да. Это моя, в общем, команда. Была, есть и будет. Я всегда всей душой буду за нее. Буду ждать финала. Надеюсь, «Анахайм» туда попадет. Каждую игру смотрим, болеем. Вместе с «Питтсбургом» попадет. И тогда — нам из
— Он у вас тоже вратарь?
— Да. Его успехи? Ну, самое главное, что он всем доволен. И я, соответственно, тоже доволен.
КОСТЮМЫ МЕДВЕДЕЙ? ЭТО КЛАССНО.
— Когда была та самая история с медведями в 2012-м, вы тогда заявили в шутку, что боитесь только медведей в лесу, на матчи в Питтсбурге пришло немало народу в костюмах медведей.
— Меня это очень позабавило. Люди молодцы. Они расслаблены. Они приходят на спортивные мероприятия получать удовольствие. Они следуют каждому тренду. Очень много людей сидело в самых разных костюмах медведей. Это же классно, когда они следят конкретно за этой серией. Следят за тем, кто что говорил.
— Сейчас многие говорят о том, что Овечкина надо обменять. Как вы думаете, правы они?
— Знаете, это, наверное, не мое дело.
— И все-таки: Овечкин уже 12 лет в НХЛ, а воз и ныне там.
— Я не могу давать ему оценку. Мы с ним много играли вместе, мы друзья. Я не могу его обсуждать или
И смотрят на Овечкина — какую он принес пользу команде. Насколько важен был для «Вашингтона» Александр. Все эти разговоры — они не с
— Леброн Джеймс в свое время утомился тащить на себе «Кливленд» и собрал звездную банду в «Майами».
— В НХЛ такое провернуть будет намного сложнее. При этом помните, «Колорадо» в свое время собрал сумасшедшую банду? Туда и Селянне с Карией приехали, хотели напоследок выиграть Кубок Стэнли, а ведь там оставались Сакик с Форсбергом, и кого только ни было? Команда была — обалдеть. И что? Они во втором раунде вылетели. Это не решает задачу. Тем более сейчас, в эру потолка зарплат. И я даже не представляю, как должен выглядеть обмен Овечкина с его зарплатой. Ее будет очень нелегко
И кто может быть настолько недоволен своими звездами? Тут очень много но. И жесткий потолок зарплат накладывает свой отпечаток. Если бы потолка не было —
А ВДРУГ ОВЕЧКИНУ НЕ НУЖЕН КУБОК СТЭНЛИ?
— Пошли разговоры, что «Вашингтон», возможно, ошибся на том драфте. И что, наверное, стоило взять Малкина. Центрфорвард
— Ну да, центральные хорошие — они всем нужны (смеется). С другой стороны, у «Вашингтона» с центрами все в порядке. Есть Бэкстрем и Кузнецов, с этим нет проблем.
— Просто, может быть, раньше смогли бы добиться
— Это мы сейчас с вами как будто сидим и кости из чашечки выбрасываем (смеется). Гадаем, шаманим. Пошло так, как пошло. Овечкин играет в «Вашингтоне», Женя — в «Питтсбурге». И будь наоборот — не факт, что
— «Вашингтон» называют, грубо говоря, проклятым для спортивных команд местом. Потому что ни одна не выходила в финал конференции соответствующей лиги с 1998 года. Баскетбольная, бейсбольная, хоккейная — все постоянно проваливаются. Только футбольная умудрилась стать чемпионом, но было это в 1992 году. Влияет ли
— Очень.
— Разве в Вашингтоне настолько же большое давление со стороны прессы?
— Знаете, я особо не интересовался (смеется). Мне своей филадельфийской хватало.
— Я помню ваши войны с журналистами, было весело.
— Вот поэтому я не шибко концентрировался на
— Как думаете, Овечкин своего рано или поздно добьется?
— Чего своего?
— Выиграет Кубок Стэнли.
— Этот вопрос надо задать не мне, а ему. Чего он хочет? Есть же разные люди. Есть такие, кому ничего не надо. Есть же? Вот. Вы все решили, что ему Кубок Стэнли нужен. А может, — это просто как предположение — и не нужен. У каждого человека свои цели и задачи в жизни. Каждый должен сам определиться. Поэтому лучше этот вопрос адресовать Сашке. Я не могу за него отвечать, чего он хочет. Каждому человеку в душу не залезешь. Это не наше дело. Наше дело — следить за собой и быть осторожным.
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