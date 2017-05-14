Малкин уступил лед «сенаторам»

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«Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).

К первому поединку серии финалисты Восточной конференции НХЛ подходили в чуть разных физических кондициях. Во втором раунде «Оттаве» понадобилось шесть встреч, чтобы пройти «Рейнджерс», что дало ей дополнительный день отдыха, тогда как.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/2 финала, 14.05.2017, 2:00 1:2 ОТ Питтсбург Пингвинз Оттава Сенаторз

«Питтсбург» изрядно измотался в семиматчевой рубке с «Вашингтоном», по итогам которой Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов полетели в Кельн на помощь сборной России, а Александр Овечкин начал залечивать страшную на вид травму ногу, параллельно делая мотивировочные заявления об улучшении к следующему сезону. Стартовать финалу Востока предстояло на льду действующих чемпионов лиги, на котором «пингвины» в этом плей-офф одержали четыре победы при двух поражениях.

В то же время «сенаторы» в преддверии игры в Пенсильвании могли похвастаться такими же выездными показателями.

— в основном именно благодаря гостевым успехам «Оттаве» удалось успешно преодолеть первые два барьера матчей на выбывание.

Перед открывающем финальную серию конференции матчем на счету команд в этом сезоне было три очных поединка, в которых дважды успех оказывался на стороне «Сенаторз» (2:1 Б, 4:1) и один — на стороне их соперников (8:5).

Начало стартовой встречи полуфинала плей-офф лиги выдалось для хозяев не лучшим — в сверхвязкой игре удачливее оказались подопечные Ги Буше, открывшие счет на 15-й минуте матча.

Это Жан-Габриель Пажо здорово поборолся за воротами оппонентов, отвоевав шайбу в сложной ситуации, после чего выкатился на бросковую позицию и, получив передачу от Бобби Райана, переиграл Марка-Андре Флери.

Прекрасный шанс отыграться «Питтсбург» упустил уже в самой концовке 20-минутки при игре в большинстве — «пингвины» убежали в стремительную контратаку, однако Крэйг Андерсон не дал обхитрить себя в ближнем бою.

Во втором периоде моментов у обоих коллективов было совсем мало — противники сбились на дальние броски, практически не позволяя друг другу атаковать с близкого расстояния. Стоит отметить разве что эпизод с незасчитанным взятием ворот «Пингвинз» уже ближе ко второму перерыву, с решением по которому были не согласны хоккеисты гостей.

Гораздо более событийным получился третий отрезок встречи — хозяева, чувствуя приближение финальной сирены, активизировали все свои атакующие ресурсы, делая пребывание Андерсона на льду все более и более сложным, и это в итоге принесло свои плоды.

За пять с половиной минут до завершения основного времени.

Евгений Малкин филигранно сыграл у ворот «сенаторов», переправив наброс Криса Куница в сетку между ног голкипера.

И все же итогового успеха это команде россиянина не принесло — поддавив соперника в овертайме,

«Питтсбург» в одном из эпизодов напрочь забыл про защиту, что вкупе с необязательной «мягкостью» на предпоследнем рубеже привело к приятному для Райана рандеву с Флери, преобразовавшемуся в победный гол.

Примечательно, что Райан, ставший главным героем матча, был выбран на том же драфте НХЛ, что и звезда «пингвинов» Сидни Кросби: Бобби ушел там под вторым номером (сразу же после Сида).

«Очень приятно выстрелить в самый важный момент встречи», — отрапортовал он после поединка.

Стоит отметить, что виктория «Оттавы» в плей-офф не стала чем-то удивительным — в этом сезоне в играх на вылет команда уже семь раз доводила дело до дополнительного времени и одержала в этих матчах шесть побед.

На эту тему высказался и нападающий «сенаторов» Кайл Террис.

«Нам нравятся овертаймы, игры плей-офф. Регулярный чемпионат — это здорово, но мы играем в хоккей ради плей-офф. Каждый мальчишка мечтает о том, чтобы сыграть в овертайме матча розыгрыша Кубка Стэнли. Это самое интересное», — передает слова форварда официальный сайт лиги.

«В третьем периоде мы играли намного лучше, и об этом говорилось в раздевалке,

— сказал после финальной сирены Малкин, на данный момент с 19 (6+13) очками являющийся лучшим бомбардиром плей-офф. — Нам стала понятна их тактика, и мы заиграли лучше. Как и в овертайме, но им удалось забить. Они выжидали. Им был нужен один шанс — выход два в одного или три в два. У них хорошие хоккеисты. Нам надо играть, как в последней игре серии против «Вашингтон Кэпиталз».

Вторая встреча серии состоится также на льду «Питтсбурга» и пройдет в ночь на 16 мая по московскому времени.