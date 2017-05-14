Малкин уступил лед «сенаторам»
Шайба Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от домашнего поражения в первом матче финальной серии
плей-офф в Восточной конференции НХЛ с «Оттавой». Результативный бросок россиянина позволил перевести игру в овертайм, однако на большее «пингвинов» не хватило.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).
К первому поединку серии финалисты Восточной конференции НХЛ подходили в чуть разных физических кондициях. Во втором раунде «Оттаве» понадобилось шесть встреч, чтобы пройти «Рейнджерс», что дало ей дополнительный день отдыха, тогда как.
«Питтсбург» изрядно измотался в семиматчевой рубке с «Вашингтоном», по итогам которой Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов полетели в Кельн на помощь сборной России, а Александр Овечкин начал залечивать страшную на вид травму ногу, параллельно делая мотивировочные заявления об улучшении к следующему сезону. Стартовать финалу Востока предстояло на льду действующих чемпионов лиги, на котором «пингвины» в этом
В то же время «сенаторы» в преддверии игры в Пенсильвании могли похвастаться такими же выездными показателями.
— в основном именно благодаря гостевым успехам «Оттаве» удалось успешно преодолеть первые два барьера матчей на выбывание.
Перед открывающем финальную серию конференции матчем на счету команд в этом сезоне было три очных поединка, в которых дважды успех оказывался на стороне «Сенаторз» (2:1 Б, 4:1) и один — на стороне их соперников (8:5).
Начало стартовой встречи полуфинала
Это
Прекрасный шанс отыграться «Питтсбург» упустил уже в самой концовке 20-минутки при игре в большинстве — «пингвины» убежали в стремительную контратаку, однако Крэйг Андерсон не дал обхитрить себя в ближнем бою.
Во втором периоде моментов у обоих коллективов было совсем мало — противники сбились на дальние броски, практически не позволяя друг другу атаковать с близкого расстояния. Стоит отметить разве что эпизод с незасчитанным взятием ворот «Пингвинз» уже ближе ко второму перерыву, с решением по которому были не согласны хоккеисты гостей.
Гораздо более событийным получился третий отрезок встречи — хозяева, чувствуя приближение финальной сирены, активизировали все свои атакующие ресурсы, делая пребывание Андерсона на льду все более и более сложным, и это в итоге принесло свои плоды.
За пять с половиной минут до завершения основного времени.
Евгений Малкин филигранно сыграл у ворот «сенаторов», переправив наброс Криса Куница в сетку между ног голкипера.
И все же итогового успеха это команде россиянина не принесло — поддавив соперника в овертайме,
«Питтсбург» в одном из эпизодов напрочь забыл про защиту, что вкупе с необязательной «мягкостью» на предпоследнем рубеже привело к приятному для Райана рандеву с Флери, преобразовавшемуся в победный гол.
Примечательно, что Райан, ставший главным героем матча, был выбран на том же драфте НХЛ, что и звезда «пингвинов» Сидни Кросби: Бобби ушел там под вторым номером (сразу же после Сида).
«Очень приятно выстрелить в самый важный момент встречи», — отрапортовал он после поединка.
Стоит отметить, что виктория «Оттавы» в
На эту тему высказался и нападающий «сенаторов» Кайл Террис.
«Нам нравятся овертаймы, игры
«В третьем периоде мы играли намного лучше, и об этом говорилось в раздевалке,
— сказал после финальной сирены Малкин, на данный момент с 19 (6+13) очками являющийся лучшим бомбардиром
Вторая встреча серии состоится также на льду «Питтсбурга» и пройдет в ночь на 16 мая по московскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter