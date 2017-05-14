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14 мая 2017, 8:46 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Малкин: «Питтсбургу» с «Оттавой» надо играть так, как с «Вашингтоном» в 7-м матче

МОСКВА, 14 мая — Р-Спорт. Хоккеистам «Питтсбурга» в серии финала Восточной конференции НХЛ с «Оттавой» надо играть так, как они это делали в седьмом матче серии с «Вашингтоном», считает российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин.

<em>МОСКВА 14 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеистам Питтсбурга в серии финала Восточной конференции <span class=error>НХЛ</span> с Оттавой надо играть так как они это делали в седьмом матче серии с Вашингтоном считает российский форвард пингвинов Евгений <span class=error>Малкин</span>. Увеличить
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«Питтсбург» в субботу на своем льду на старте финальной серии «Востока» проиграл «Оттаве» в овертайме со счетом 1:2. Малкин стал автором единственной шайбы «пингвинов» на 55-й минуте. В четвертьфинале клуб из штата Пенсильвания победил «Вашингтон» в серии 4−3, выиграв последнюю встречу со счетом 2:0.

«В третьем периоде мы играли гораздо лучше. Мы поговорили в раздевалке, поняли, как действует соперник, и стали сами действовать более грамотно. Они ждали и терпели, ловили свой шанс. В «Оттаве» собрались хорошие игроки. Нам же надо играть так, как в решающем седьмом матче серии с «Вашингтоном», — сказал Малкин, чьи слова приводятся на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч серии до четырех побед пройдет 15 мая на льду «Питтсбурга».

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«Питтсбург» проиграл «Оттаве» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

«Питтсбург» проиграл «Оттаве» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» в овертайме уступил «Оттаве» со счетом 1:2 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на домашней арене «Питтсбурга» PPG Paints.
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