Малкин: «Питтсбургу» с «Оттавой» надо играть так, как с «Вашингтоном» в 7-м матче

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«Питтсбург» в субботу на своем льду на старте финальной серии «Востока» проиграл «Оттаве» в овертайме со счетом 1:2. Малкин стал автором единственной шайбы «пингвинов» на 55-й минуте. В четвертьфинале клуб из штата Пенсильвания победил «Вашингтон» в серии 4−3, выиграв последнюю встречу со счетом 2:0.

«В третьем периоде мы играли гораздо лучше. Мы поговорили в раздевалке, поняли, как действует соперник, и стали сами действовать более грамотно. Они ждали и терпели, ловили свой шанс. В «Оттаве» собрались хорошие игроки. Нам же надо играть так, как в решающем седьмом матче серии с «Вашингтоном», — сказал Малкин, чьи слова приводятся на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч серии до четырех побед пройдет 15 мая на льду «Питтсбурга».