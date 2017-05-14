«Питтсбург» проиграл «Оттаве» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» в овертайме уступил «Оттаве» со счетом 1:2 в первом матче полуфинальной серии
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на домашней арене «Питтсбурга» PPG Paints.
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В составе «Оттавы» шайбы забросили
Малкин нанес четыре броска за 19 минут 57 секунд на площадке. Забросив шайбу, россиянин набрал 148-е (54 гола + 94 передачи) очко за «Питтсбург» в играх
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу канадского клуба. Следующий матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на вторник также в Пенсильвании.
|14.05.2017 02:00
|Плей-офф: 1/2 финала
|Питтсбург Пингвинз
|1:2
|Оттава Сенаторз
|(0:1, 0:0, 1:0)
|1-й период
|Макартур К.
|03:43
|Bench
|04:58
|Паго Ж-Г. (Райан Б.)
|14:32
|Смит З.
|16:12
|Fredrik Claesson
|19:25
|2-й период
|20:49
|Малкин Е.
|Стоун Марк
|27:33
|3-й период
|41:22
|Chad Ruhwedel
|54:25
|Малкин Е. (Кунитц К., Ron Hainsey)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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