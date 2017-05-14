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14 мая 2017, 7:47 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Питтсбург» проиграл «Оттаве» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» в овертайме уступил «Оттаве» со счетом 1:2 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на домашней арене «Питтсбурга» PPG Paints.

<em>МОСКВА 14 мая. /ТАСС/.</em> Питтсбург в овертайме уступил Оттаве со счетом 1:2 в первом матче полуфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Встреча прошла на домашней арене Питтсбурга PPG Paints. Увеличить
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В составе «Оттавы» шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (15-я минута) и Бобби Райан (65). У хозяев отличился Евгений Малкин (55).

Малкин нанес четыре броска за 19 минут 57 секунд на площадке. Забросив шайбу, россиянин набрал 148-е (54 гола + 94 передачи) очко за «Питтсбург» в играх плей-офф, он вышел на третье место по этому показателю, опередив Яромира Ягра. Больше только у Сидни Кросби (150) и Марио Лемье (172). В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Малкина 19 (6+13) очков, он является лучшим бомбардиром плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу канадского клуба. Следующий матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на вторник также в Пенсильвании.

14.05.2017 02:00 Плей-офф: 1/2 финала
Питтсбург Пингвинз 1:2 Оттава Сенаторз
(0:1, 0:0, 1:0)
Вратари
1-й период
Макартур К. 03:43
Bench 04:58
Паго Ж-Г. (Райан Б.) 14:32
Смит З. 16:12
Fredrik Claesson 19:25
2-й период
20:49 Малкин Е.
Стоун Марк 27:33
3-й период
41:22 Chad Ruhwedel
54:25 Малкин Е. (Кунитц К., Ron Hainsey)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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Буллит
а
Автогол
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