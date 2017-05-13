«Вегас» рассматривает возможность подписания контракта с Да Костой
МОСКВА, 13 мая —
Р-Спорт. Вступающий в НХЛ клуб «Вегас Голден Найтс» рассматривает возможность подписания контракта с французским нападающим Стефаном Да Костой, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
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«Клуб НХЛ “Вегас” рассматривает возможность подписания контракта со Стефаном Да Костой», — сообщил собеседник агентства.
Да Коста в настоящий момент играет за сборную Франции на чемпионате мира в Париже и Кельне и делит первое место в списке лучших снайперов турнира с канадцем Нэйтом Маккинноном, забросив 5 шайб в четырех матчах.
В настоящий момент на контракте в «Вегасе» находятся два игрока: канадский форвард Рид Дьюк и нападающий сборной России Вадим Шипачев. 5 мая генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи сообщил, что ведет переговоры с еще одним нападающим сборной России Евгением Дадоновым.
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