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13 мая 2017, 11:39 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Вегас» рассматривает возможность подписания контракта с Да Костой

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт. Вступающий в НХЛ клуб «Вегас Голден Найтс» рассматривает возможность подписания контракта с французским нападающим Стефаном Да Костой, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

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Клуб из Лас-Вегаса был принят в НХЛ 22 июня 2016 года. Команда начнет выступать в лиге с сезона-2017/18 в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции. Да Коста провел последние три сезона в московском ЦСКА (набрал 124 очка в 133 матчах), контракт француза с армейцами истек 30 апреля. Да Коста, ранее игравший за «Оттаву», 13 апреля заявил агентству «Р-Спорт», что не исключает вариант с возвращением в НХЛ.

«Клуб НХЛ “Вегас” рассматривает возможность подписания контракта со Стефаном Да Костой», — сообщил собеседник агентства.

Да Коста в настоящий момент играет за сборную Франции на чемпионате мира в Париже и Кельне и делит первое место в списке лучших снайперов турнира с канадцем Нэйтом Маккинноном, забросив 5 шайб в четырех матчах.

В настоящий момент на контракте в «Вегасе» находятся два игрока: канадский форвард Рид Дьюк и нападающий сборной России Вадим Шипачев. 5 мая генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи сообщил, что ведет переговоры с еще одним нападающим сборной России Евгением Дадоновым.

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