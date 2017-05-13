Проворов: Верили ли в меня в Ярославле? С семьей решили, что лучше будет в Америке

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ДАЖЕ КРОСБИ МОЖЕТ СТАТЬ ЛУЧШЕ

— О том, что вы восходящая звезда, я слышал еще полтора года назад на молодежном чемпионате мира в Хельсинки. И вы все прогнозы оправдываете. Хотя когда молодых начинают хвалить, то они расклеиваются.

— А я как-то на это внимания не обращал. У меня простой рецепт: любой игрок, будь ты хоть Сидни Кросби, может стать чуточку лучше. Отец меня научил с ранних лет, чтобы я добавлял на каждой тренировке, в каждом матче. И когда ты думаешь только об этом, то нет времени слушать о том, что говорят другие.

— Я тоже один раз похвалю и больше не буду. Мне показалось, что у вас есть важнейшее качество для любого хоккеиста — после допущенной ошибки вы собираетесь и сразу забываете ее. Ляп вас не расстраивает. Как это удается добиться?

— Всегда помню, что одна ошибка не должна загубить игру. Хотя случались и матчи, когда все валилось из рук. Если вы смотрели игры «Флайерз», то помните, что одну из встреч с «Чикаго» я завершил с показателем полезности «минус 5». Ничего не получалось: сразу же пропустили, потом я пошел назад с шайбой, упал и потерял ее. Было обидно, стыдно даже. Но всегда надо помнить, что жизнь на таких моментах не заканчивается, да и игра идет. Никто не остановил встречу. Не надо слишком долго думать о том, что не вышло. Запомнил момент, сделал вывод — продолжил играть.

— В итоге вы стали лучшим игроком «Флайерз» в сезоне. Это какой-то внутренний титул. Что дают за него?

— Да ничего. У нас есть большая стена, куда вешают фотографии игроков, а победители ставят автографы. Все прошло буднично. Меня сфотографировали, я расписался. Даже не было времени рассмотреть, кто становился победителем до меня. Но обязательно изучу.

— Вы не играли в России во взрослых лигах. Скажите, а на вас когда-нибудь тренеры кричали в Америке?

— Нет, что-то я не могу вспомнить.

— Странно.

— У меня ни с одним тренером конфликтов не было. Я как-то всегда понимал, чего от меня хотят и в меру своих возможностей старался делать это.

— Все время удивляет, почему вы так рано отправились за океан.

— Просто мы с семьей приняли решение, что для развития лучше уехать в Америку раньше. Привыкнуть к североамериканскому стилю, к маленьким площадкам, изучить язык. Все это было в возрасте, когда еще не привлекали в МХЛ.

— В Ярославле в вас не верили?

— Давайте я отвечу так: мы с семьей решили, что лучше для карьеры будет в Америке.

БЫЛ ПРИЗЕРОМ ОБЛАСТИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

— Правда, что вы едва не стали знаменитым теннисистом?

— По крайней мере, свою первую награду я получил именно в настольном теннисе, когда стал бронзовым призером на первенстве Ярославской области по этому виду спорта.

— Наверное, по настольному теннису у вас в НХЛ нет конкурентов?

— На арене в Филадельфии есть стол для тенниса, только играть получается очень редко. Когда? После тренировок я стараюсь хорошо восстанавливаться. Иду в зал или на тренажер. До них тоже не особо нет времени. Несколько раз, впрочем, играли. Я выиграл у Клода Жиру, а вот другие результаты не помню.

— Даже в таком ответе видно, что вы ко всему относитесь серьезно.

— Иначе никак. Я хочу играть хорошо, добиться результата. Надо всегда серьезно относиться к своей работе. Ровно через месяц после окончания сезона я начинаю подготовку.

— Раз уж пошел специфический разговор, что вы едите в день матча?

— Последний раз ем часов за шесть до игры. Мне важно быть голодным, легким. Но перед самым выходом на лед я съедаю два банана.

— Известно, что вы на выезде жили в номере с Романом Любимовым. Я думал, что у вас уже такой авторитет, что это невозможно, дадут комнату на одного.

— У меня контракт новичка. С ним одноместный номер не полагается. У меня еще впереди два года. Кстати, в этом смысле было послабление. Раньше надо было провести четыреста матчей в НХЛ, прежде чем тебя селили отдельно.

— Шайбы собираете после тренировки?

— Нет, номер в отеле — это, наверное, единственный показатель того, что я молодой. Шайбы? Кажется, их собирает последний, кто уходит со льда, а, может быть, и вообще никто.

ЛЮБИМОВУ НЕМНОГО НЕ ХВАТИЛО ДОВЕРИЯ

— Роман Любимов проживал в штате Нью-Джерси. Очень странно — вы ведь в Пенсильвании играете.

— И я там живу. Дело в том, что оттуда до нашей тренировочной арены ехать ближе всего. На стадионе мы лишь проводим матчи, а занимаемся в другом месте.

— Есть в Филадельфии опасные места?

— Есть одно неприятное, неуютное место. Я даже не знаю, как оно называется. Но вообще город спокойный.

— Куда бы вы повели человека, который приехал в ваш город первый раз?

— В спортивный центр, где стадионы для бейсбола, американского футбола и наша арена, которую мы делим с баскетболистами. В Филадельфии много музеев. Есть куда сходить.

— Почему у Любимова возникли проблемы в этом сезоне? Вторую часть регулярного чемпионата он играл мало и редко.

— Я бы не сказал, что Роман сыграл плохо в первом сезоне. Вы не забывайте, что раньше он выступал только в России. А в НХЛ все иначе. Плюс он не знал язык. Это все тяжело. Но все-таки Любимов смотрелся нормально. Он упирался, старался.

— Свою первую шайбу во взрослой карьере вы забросили Андрею Василевскому. В Кельне он вас не отругал?

— Сказал, что раз я забил свою первую шайбу хорошему вратарю, то в дальнейшем карьера пойдет.

— Мудро. Илья Брызгалов как-то жаловался на журналистов из Филадельфии. Считал, что именно они обрубили ему карьеру. Как у вас отношения с этими грозными репортерами?

— Все отлично. У меня с ними никаких конфликтов вообще не было.

— Показалось, что в начале сезона были вопросы. Вам ставили в вину, что вы мало атакуете, а вы, забив, сказали, что можете играть в разный хоккей?

— Это вам просто показалось, что у нас какие-то сложности. Может быть, с переводом что-то не так было. Нет-нет, у меня с ними все отлично.

— Впереди у вас второй сезон. У разных хоккеистов был спад после неплохого первого сезона. Яркий пример — Артемий Панарин, но можно вспомнить и американских игроков. Вы волнуетесь?

— Но вы же помните, что мой рецепт поменьше задумываться о таких вещах. Я начну тренировки и подойду к сезону в полной готовности. А посмотрим, что будет дальше.

— Вы задрафтованы «Локомотивом» под 120-м номером. Ярославлю стоит хотя бы надеяться?

— Все мои мысли и планы связаны с НХЛ.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Кельна