Проворов: Верили ли в меня в Ярославле? С семьей решили, что лучше будет в Америке
Защитник сборной России — о сезоне в «Филадельфии», отношении к хоккею и настольном теннисе.
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ДАЖЕ КРОСБИ МОЖЕТ СТАТЬ ЛУЧШЕ
— О том, что вы восходящая звезда, я слышал еще полтора года назад на молодежном чемпионате мира в Хельсинки. И вы все прогнозы оправдываете. Хотя когда молодых начинают хвалить, то они расклеиваются.
— А я
— Я тоже один раз похвалю и больше не буду. Мне показалось, что у вас есть важнейшее качество для любого хоккеиста — после допущенной ошибки вы собираетесь и сразу забываете ее. Ляп вас не расстраивает. Как это удается добиться?
— Всегда помню, что одна ошибка не должна загубить игру. Хотя случались и матчи, когда все валилось из рук. Если вы смотрели игры «Флайерз», то помните, что одну из встреч с «Чикаго» я завершил с показателем полезности «минус 5». Ничего не получалось: сразу же пропустили, потом я пошел назад с шайбой, упал и потерял ее. Было обидно, стыдно даже. Но всегда надо помнить, что жизнь на таких моментах не заканчивается, да и игра идет. Никто не остановил встречу. Не надо слишком долго думать о том, что не вышло. Запомнил момент, сделал вывод — продолжил играть.
— В итоге вы стали лучшим игроком «Флайерз» в сезоне. Это
— Да ничего. У нас есть большая стена, куда вешают фотографии игроков, а победители ставят автографы. Все прошло буднично. Меня сфотографировали, я расписался. Даже не было времени рассмотреть, кто становился победителем до меня. Но обязательно изучу.
— Вы не играли в России во взрослых лигах. Скажите, а на вас
— Нет,
— Странно.
— У меня ни с одним тренером конфликтов не было. Я
— Все время удивляет, почему вы так рано отправились за океан.
— Просто мы с семьей приняли решение, что для развития лучше уехать в Америку раньше. Привыкнуть к североамериканскому стилю, к маленьким площадкам, изучить язык. Все это было в возрасте, когда еще не привлекали в МХЛ.
— В Ярославле в вас не верили?
— Давайте я отвечу так: мы с семьей решили, что лучше для карьеры будет в Америке.
БЫЛ ПРИЗЕРОМ ОБЛАСТИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
— Правда, что вы едва не стали знаменитым теннисистом?
— По крайней мере, свою первую награду я получил именно в настольном теннисе, когда стал бронзовым призером на первенстве Ярославской области по этому виду спорта.
— Наверное, по настольному теннису у вас в НХЛ нет конкурентов?
— На арене в Филадельфии есть стол для тенниса, только играть получается очень редко. Когда? После тренировок я стараюсь хорошо восстанавливаться. Иду в зал или на тренажер. До них тоже не особо нет времени. Несколько раз, впрочем, играли. Я выиграл у Клода Жиру, а вот другие результаты не помню.
— Даже в таком ответе видно, что вы ко всему относитесь серьезно.
— Иначе никак. Я хочу играть хорошо, добиться результата. Надо всегда серьезно относиться к своей работе. Ровно через месяц после окончания сезона я начинаю подготовку.
— Раз уж пошел специфический разговор, что вы едите в день матча?
— Последний раз ем часов за шесть до игры. Мне важно быть голодным, легким. Но перед самым выходом на лед я съедаю два банана.
— Известно, что вы на выезде жили в номере с Романом Любимовым. Я думал, что у вас уже такой авторитет, что это невозможно, дадут комнату на одного.
— У меня контракт новичка. С ним одноместный номер не полагается. У меня еще впереди два года. Кстати, в этом смысле было послабление. Раньше надо было провести четыреста матчей в НХЛ, прежде чем тебя селили отдельно.
— Шайбы собираете после тренировки?
— Нет, номер в отеле — это, наверное, единственный показатель того, что я молодой. Шайбы? Кажется, их собирает последний, кто уходит со льда, а, может быть, и вообще никто.
ЛЮБИМОВУ НЕМНОГО НЕ ХВАТИЛО ДОВЕРИЯ
— Роман Любимов проживал в штате
— И я там живу. Дело в том, что оттуда до нашей тренировочной арены ехать ближе всего. На стадионе мы лишь проводим матчи, а занимаемся в другом месте.
— Есть в Филадельфии опасные места?
— Есть одно неприятное, неуютное место. Я даже не знаю, как оно называется. Но вообще город спокойный.
— Куда бы вы повели человека, который приехал в ваш город первый раз?
— В спортивный центр, где стадионы для бейсбола, американского футбола и наша арена, которую мы делим с баскетболистами. В Филадельфии много музеев. Есть куда сходить.
— Почему у Любимова возникли проблемы в этом сезоне? Вторую часть регулярного чемпионата он играл мало и редко.
— Я бы не сказал, что Роман сыграл плохо в первом сезоне. Вы не забывайте, что раньше он выступал только в России. А в НХЛ все иначе. Плюс он не знал язык. Это все тяжело. Но
— Свою первую шайбу во взрослой карьере вы забросили Андрею Василевскому. В Кельне он вас не отругал?
— Сказал, что раз я забил свою первую шайбу хорошему вратарю, то в дальнейшем карьера пойдет.
— Мудро. Илья Брызгалов
— Все отлично. У меня с ними никаких конфликтов вообще не было.
— Показалось, что в начале сезона были вопросы. Вам ставили в вину, что вы мало атакуете, а вы, забив, сказали, что можете играть в разный хоккей?
— Это вам просто показалось, что у нас
— Впереди у вас второй сезон. У разных хоккеистов был спад после неплохого первого сезона. Яркий пример — Артемий Панарин, но можно вспомнить и американских игроков. Вы волнуетесь?
— Но вы же помните, что мой рецепт поменьше задумываться о таких вещах. Я начну тренировки и подойду к сезону в полной готовности. А посмотрим, что будет дальше.
— Вы задрафтованы «Локомотивом» под 120-м номером. Ярославлю стоит хотя бы надеяться?
— Все мои мысли и планы связаны с НХЛ.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Кельна
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