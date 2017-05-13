Миронов: Решение поехать в «Колорадо» было принято после вылета «Динамо» из Кубка Гагарина
КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по хоккею Андрей Миронов принял решение отправиться в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» после того, как столичное «Динамо», за которое он выступал, завершило борьбу в Кубке Гагарина. Об этом он рассказал ТАСС.
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В пятницу «Колорадо» официально объявило, что Миронов подписал с клубом двухлетний контракт. Защитник выступал за «Динамо» в течение пяти лет, в 2013 году стал с клубом обладателем Кубка Гагарина. В завершившемся сезоне
«Решение поехать в “Колорадо” я принял после окончания сезона с “Динамо” — то есть
В соглашении Миронова есть пункт, по которому хоккеист может вернуться домой, если «Колорадо» решит отправить его в
«Понятное дело, что я не собираюсь сразу собирать баулы и уезжать, если
В 2015 году он был выбран «Колорадо» в четвертом раунде драфта под 101-м номером. Миронов является серебряным призером чемпионата мира (2015) и бронзовым призером молодежного первенства мира (2013, 2014).
«На маленькой площадке нельзя опускать голову»
Миронов рассказал, что в течение сезона связывался с «Колорадо», в том числе и с генеральным менеджером клуба Джо Сакиком.
«Он мне говорил про планы на команду, на следующий сезон, что в клубе планируют делать с составом и, естественно, по поводу меня. Из наших, кто выступает в “Колорадо”, списался с Задоровым, поздравил его с рождением ребенка», — сообщил собеседник агентства.
По словам защитника, он знает, как нужно действовать на маленьких площадках, на которых играют в североамериканских лигах. «Я представляю, что это такое — во Владивостоке она есть. Плюс участвовал, в частности, в молодежной Суперсерии, еще в составе детских команд ездил за океан. Главный нюанс при игре там — быстрее думать и голову не опускать», — подчеркнул он.
Игрок рассказал, что со многими советовался по поводу игры и бытовых условий в Америке.
«Общался не только с Иваном Проворовым, с которым играем в одной паре в сборной. У нас в “Динамо” Даня Тарасов вообще все лиги прошел, которые там только можно пройти с самых низов. Понятно, что сам это узнаю, когда сам во все это окунусь. Главный совет — нужно полностью сконцентрироваться на хоккее и отбросить все лишнее», — сказал он.
«Где я буду готовиться к сезону, еще точно не знаю — в Америку поеду в лагерь новичков. Но я над этим буду думать после чемпионата мира. Как турнир закончится, задумаюсь, где, как и почему. У меня еще американской визы даже нет», — подытожил он.
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