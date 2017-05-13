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13 мая 2017, 8:43 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Галлант: Шипачев был лучшим центрфорвардом, доступным на рынке свободных агентов

ПАРИЖ, 13 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Подписав контракт с российским хоккеистом Вадимом Шипачевым, «Вегасу» удалось «украсть» с рынка свободных агентов лучшего центрального нападающего, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер вступающего в НХЛ в этом году клуба, тренер сборной Канады на чемпионате мира Жерар Галлант.

Подписав контракт с российским хоккеистом Вадимом Шипачевым Вегасу удалось украсть с рынка свободных агентов лучшего центрального нападающего заявил агентству Р-Спорт главный тренер вступающего в <span class=error>НХЛ</span> в этом году клуба тренер сборной Канады на чемпионате мира <span class=error>Жерар</span> <span class=error>Галлант</span>. Увеличить
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Шипачев, последние четыре сезона игравший за СКА (Санкт-Петербург), 5 мая подписал двухлетний контракт с «Вегасом». Клуб из Лас-Вегаса был принят в НХЛ 22 июня 2016 года. Команда начнет выступать в лиге с сезона-2017/18 в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции.

«Я не так много видел Шипачева в игре, но, конечно, смотрел видео, говорил с ним, с его агентом. Все имеющиеся у нас скаутские отчеты говорят о том, что Вадим — элитный игрок, большой мастер. Мы знаем, что уже не один год он играет ведущую роль, является лидером не только в СКА, но и в сборной России. Можно сказать, что, подписав Шипачева, мы украли с рынка свободных агентов лучшего центрфорварда. С нетерпением ждем Вадима в «Вегасе», — сказал Галлант.

«Да, мне бы хотелось встретиться с Вадимом, сыграть против него на чемпионате мира. Например, в финале, это будет весело», — добавил собеседник агентства.
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