Овечкин заявил, что готов изменить свою игру и завоевать Кубок Стэнли в будущем

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В ночь на четверг «Вашингтон» проиграл в седьмом матче серии ¼ финала Кубка Стэнли «Питтсбургу» со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Питтсбурга». Действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Оттавой». В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Овечкина 8 очков (5 голов + 3 передачи).

«Перестановки были сделаны, чтобы добиться результата, — сказал Овечкин. — Нам надо было отыгрываться, перезагрузиться, сравнять счет в серии, чтобы у себя дома провести седьмой матч, что у нас получилось. Я не хочу оставаться на одном уровне, а хочу стать лучше. Этим летом мне надо больше работать, чтобы добиться успеха и завоевать Кубок Стэнли».

Он также отметил, что в серии с «Питтсбургом» все хоккеисты «Вашингтона» играли хорошо. «Все четыре наши тройки играли хорошо, но в седьмой игре мы проиграли. Мы проводим 82 игры, работаем летом, потому что хотим играть в плей-офф. Никто не хочет сыграть 82 матча, чтобы принять участие в четырех или семи поединках в плей-офф и отправиться в отпуск. Все хотят играть», — сказал Овечкин.