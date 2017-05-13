Овечкин заявил, что готов изменить свою игру и завоевать Кубок Стэнли в будущем
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что с возрастом готов менять свою игру, чтобы в будущем завоевать Кубок Стэнли. Слова российского нападающего «Вашингтона» приводит русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В ночь на четверг «Вашингтон» проиграл в седьмом матче серии ¼ финала Кубка Стэнли «Питтсбургу» со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Питтсбурга». Действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Оттавой». В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Овечкина 8 очков (5 голов + 3 передачи).
«Перестановки были сделаны, чтобы добиться результата, — сказал Овечкин. — Нам надо было отыгрываться, перезагрузиться, сравнять счет в серии, чтобы у себя дома провести седьмой матч, что у нас получилось. Я не хочу оставаться на одном уровне, а хочу стать лучше. Этим летом мне надо больше работать, чтобы добиться успеха и завоевать Кубок Стэнли».
Он также отметил, что в серии с «Питтсбургом» все хоккеисты «Вашингтона» играли хорошо. «Все четыре наши тройки играли хорошо, но в седьмой игре мы проиграли. Мы проводим 82 игры, работаем летом, потому что хотим играть в
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, в составе «Вашингтона» он девять раз выходил в
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