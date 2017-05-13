«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Анахайм» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли
МОСКВА, 13 мая —
Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Нэшвилл Предаторз» в овертайме нанесли гостевое поражение «Анахайм Дакс» в первом полуфинальном матче плей-офф НХЛ.
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Игра, прошедшая в пятницу в Анахайме, закончилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Филип Форсберг (13-я минута), Остин Уотсон (23) и Джеймс Нил (70). У хозяев отличились Якоб Сильверберг (6) и Хампус Линдхольм (48).
Второй матч серии пройдет там же в воскресенье.
|13.05.2017 04:00
|Плей-офф: 1/2 финала
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|2:3 ОТ
|Нэшвилл Предаторз
|(1:1, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Питер Лавиолетт
Вратари
|Джон Гибсон
|Пекка Ринне
|1-й период
|05:15
|Якоб Сильверберг
|Филип Форсберг (М. Ирвин, Р. Джохансен)
|12:34
|17:47
|Крис Вагнер
|2-й период
|Остин Уотсон (Р. Джохансен, М. Экхольм)
|22:42
|Колин Уилсон
|25:56
|Райан Эллис
|28:30
|35:40
|Хампус Линдхольм
|3-й период
|41:46
|Ник Ритчи
|Маттиас Экхольм
|44:45
|47:21
|Хампус Линдхольм (Н. Томпсон)
|49:57
|Райан Гецлаф
|50:30
|Нэйт Томпсон
|Райан Джохансен
|54:06
|Овертайм
|Джеймс Нил (Пи.Кей. Суббан, М. Экхольм)
|69:24
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Дж. Нил (Нэшвилл Предаторз), Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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