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13 мая 2017, 8:42 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Анахайм» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Нэшвилл Предаторз» в овертайме нанесли гостевое поражение «Анахайм Дакс» в первом полуфинальном матче плей-офф НХЛ.

Нэшвилл в овертайме обыграл Анахайм в первом матче полуфинала Кубка Стэнли - Фото Увеличить
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Игра, прошедшая в пятницу в Анахайме, закончилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Филип Форсберг (13-я минута), Остин Уотсон (23) и Джеймс Нил (70). У хозяев отличились Якоб Сильверберг (6) и Хампус Линдхольм (48).

Второй матч серии пройдет там же в воскресенье.

13.05.2017 04:00 Плей-офф: 1/2 финала Honda Center
Анахайм Дакс 2:3 ОТ Нэшвилл Предаторз
(1:1, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Питер Лавиолетт
Вратари
Джон Гибсон Пекка Ринне
1-й период
05:15 Якоб Сильверберг
Филип Форсберг (М. Ирвин, Р. Джохансен) 12:34
17:47 Крис Вагнер
2-й период
Остин Уотсон (Р. Джохансен, М. Экхольм) 22:42
Колин Уилсон 25:56
Райан Эллис 28:30
35:40 Хампус Линдхольм
3-й период
41:46 Ник Ритчи
Маттиас Экхольм 44:45
47:21 Хампус Линдхольм (Н. Томпсон)
49:57 Райан Гецлаф
50:30 Нэйт Томпсон
Райан Джохансен 54:06
Овертайм
Джеймс Нил (Пи.Кей. Суббан, М. Экхольм) 69:24
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Нил (Нэшвилл Предаторз), Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
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