«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Анахайм» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

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Игра, прошедшая в пятницу в Анахайме, закончилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Филип Форсберг (13-я минута), Остин Уотсон (23) и Джеймс Нил (70). У хозяев отличились Якоб Сильверберг (6) и Хампус Линдхольм (48).

Второй матч серии пройдет там же в воскресенье.