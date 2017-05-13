Кросби: Малкин показывает лучший хоккей в самые важные моменты

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«Он хорошо справляется с любым давлением, но в первую очередь сам всегда требует от себя максимума. Мне кажется, этого достаточно. Он хорошо понимает свою ответственность и довольно давно играет в лиге, чтобы осознавать, что такой шанс выпадает не столь часто.