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13 мая 2017, 1:31 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кросби: Малкин показывает лучший хоккей в самые важные моменты

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением об игре нападающего Евгения Малкина, который с 18 (5+13) очками в 12 играх является лучшим бомбардиром этого плей-офф.

Капитан Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span> поделился мнением об игре нападающего Евгения <span class=error>Малкина</span> который с 18 (513) очками в 12 играх является лучшим бомбардиром этого <nobr>плей-офф</nobr> Он хорошо справляется с любым давлением но в первую очередь сам всегда требует от себя максимума. Увеличить
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«Он хорошо справляется с любым давлением, но в первую очередь сам всегда требует от себя максимума. Мне кажется, этого достаточно. Он хорошо понимает свою ответственность и довольно давно играет в лиге, чтобы осознавать, что такой шанс выпадает не столь часто.

Он демонстрирует лучший хоккей в самые важные моменты. Он показывает это с самого первого дня в лиге, и это очень важно. В плей-офф такие игроки очень нужны. Важно знать, что в твоей команде есть партнёр, на которого всегда можно положиться, — приводятся слова Кросби на официальном сайте НХЛ.

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