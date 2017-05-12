«Хищники» съедят «уток». «Нэшвилл» одолеет «Анахайм»

АНАХАЙМ — НЭШВИЛЛ

первый матч: 13 мая — 4:00 (время — московское), второй матч: 15 мая — 2:30, третий матч: 17 мая — 3:00, четвертый матч: 19 мая — 3:00.

«Анахайм», несмотря на все свои плюсы на бумаге, не выглядит фаворитом серии против «Нэшвилла». Да, у «Дакс» более яркий круг лидеров, звезд, которые чаще остальных приносят результат. У трех первых центрфорвардов команды процент выигранных вбрасываний больше пятидесяти, с такой мощнейшей и опытной центральной осью команда выглядит одинаково хорошо и в своей, и в чужой зоне. Райан Гецлаф, переживающий вторую молодость, набрал отличную форму к плей-офф, и закрыть его можно только за счет максимально высоких скоростей.

Райан Кеслер — это боль остальных 29 команд лиги, человек, закрывший Макдэвида, забирающийся под кожу и вгоняющий иголки под ногти. Причем, в отличие от одноклубника Кори Перри, он намного более универсальный — номинация на «Селки Трофи» тому подтверждение. Закрыть Кеслера с Эндрю Кольяно и Якобом Сильвербергом еще сложнее, чем Гецлафа, который, на секундочку, пока на ряду с Евгением Малкиным является главным претендентом на «Конн Смайт». Во всем, что касается персоналий, особенно в атаке, «Анахайму» в этом плей-офф нет равных на «Западе».

Но «Нэшвилл» все равно одолеет «Дакс» и впервые в истории выйдет в финале Кубка Стэнли. В последнее время ценность великолепной обороны существенно снизилась. Ты считаешься топ-защитником, если проводишь в своей зоне как можно меньше времени с шайбой и выводишь ее оттуда так быстро, как можешь. И неважно, что у бортов ты играешь слабо, как Крис Летанг, или ошибаешься перед своими воротами, как Эрик Карлссон. Команды с глубокими линиями обороны провалились задолго до финала конференции, за одним исключением.

«Нэшвилл». Оборона этой команды — в хорошем смысле слова «олдскул», и наблюдать за ней так же приятно, как за атакой иных команд. Ни обмен Сета Джонса, ни уход многолетнего капитана Ши Уэбера не ослабил этот монолит. Защита «Предс» одновременно и мобильная, и осмотрительная, и крепкая у своих ворот, и феерически играющая в чужой зоне.

Роман Йоси и Райан (да, в этой серии много звездных Райанов) Эллис набирают очки по графику форвардов, при этом образцово действуют в своей зоне против топ-троек соперников. Суббан — человек-оркестр, способный быть заводилой и на льду, и в раздевалке. Пока у Пи Кея не идет бросок в большинстве, но, во-первых, у команды Питера Лавиолетта и так все в порядке с розыгрышем лишнего, а, во-вторых, сами «Дакс» так себе играют в меньшинстве.

Наконец мы подобрались и к главной фигуре «Нэшвилла», которую едва ли сможет переиграть Рэнди Карлайл. Лавиолетт, который еще в 2015 году наводил ужас в плей-офф не на кого-нибудь, а на «Чикаго», который сделал «Нэшвилл» боеспособным коллективом «с лицом» — тем, чего так не хватало «Хищникам» времен Барри Тротца. Питер — это тренер-победитель, создавший абсолютно тренерскую, изменяемую, чуткую ко всем требованиям коуча команду. Такой мощной тренерской харизмы нет даже у «Оттавы» с ее Ги Буше.

Какой невероятный прогресс показал при Лавиолетте Виктор Арвидссон, доигравшийся до первого звена! Он добавляет агрессии связке Форсберг — Джохансен, которые, наконец, обрели достаточную уверенность для больших свершений. И в первой, и в четвертой тройке «Нэшвилла» неизменны игра в давление и высочайшая скорость. Главный тренер «Предс» подвел команду к решающей стадии сезона в идеальной форме, которая позволит Лавиолетту выйти в первый для себя финал с 2010 года.

Прогноз «СЭ»: 2−4.