«Колорадо» объявил о подписании двухлетнего контракта с Андреем Мироновым
Защитник сборной России Андрей Миронов подписал контракт новичка с «Колорадо Эвеланш».
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Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.
Миронов был выбран «лавинами» на драфте 2015 года под общим 101-м номером. Ранее он выступал за московское «Динамо», с которым недавно расторг контракт. В минувшем сезоне КХЛ 22-летний защитник провёл 18 матчей в регулярном чемпионате, набрал 4 (1+3) результативных балла при показателе полезности «+2» и 10 минутах штрафа. В
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