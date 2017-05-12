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12 мая 2017, 20:34 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Колорадо» объявил о подписании двухлетнего контракта с Андреем Мироновым

Защитник сборной России Андрей Миронов подписал контракт новичка с «Колорадо Эвеланш».

Защитник сборной России Андрей Миронов подписал контракт новичка с Колорадо Эвеланш. Увеличить
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Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Миронов был выбран «лавинами» на драфте 2015 года под общим 101-м номером. Ранее он выступал за московское «Динамо», с которым недавно расторг контракт. В минувшем сезоне КХЛ 22-летний защитник провёл 18 матчей в регулярном чемпионате, набрал 4 (1+3) результативных балла при показателе полезности «+2» и 10 минутах штрафа. В плей-офф Миронов провёл 9 матчей, отличился тремя голевыми передачами, заработал показатель полезности «-4» и 4 минуты штрафа.

Колорадо Эвеланш
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Хоккеист Миронов подпишет с «Колорадо» контракт сроком на два года

Хоккеист Миронов подпишет с «Колорадо» контракт сроком на два года

Хоккеист Андрей Миронов, выступавший за московское «Динамо», в ближайшее время подпишет двухлетнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш», сообщил агент защитника Дэн Милстейн.
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