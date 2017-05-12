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12 мая 2017, 20:04 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Владелец «Вашингтона»: Я ошеломлён и разочарован, плей-офф разбил нам сердце

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис подвёл итоги сезона своей команды, которая в очередной раз не смогла пройти в плей-офф дальше второго раунда, а также отметил, что завоевание Кубка Стэнли остаётся главной целью в следующем году.

Владелец Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> <span class=error>Тед</span> <span class=error>Леонсис</span> подвёл итоги сезона своей команды которая в очередной раз не смогла пройти в <nobr>плей-офф</nobr> дальше второго раунда а также отметил что завоевание Кубка <span class=error>Стэнли</span> остаётся главной целью в следующем году. Увеличить
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«Это поражение было больнее всего. Мы думали, что у нас есть всё для завоевания Кубка. В критические моменты мы не могли создать достаточно. Поздравляю «Пингвинз» — они преодолели трудности и сделали больше, когда это было важнее всего.

Я чувствую себя ужасно — почти ошеломлённым и разочарованным. Знаю, что многие наши болельщики чувствуют то же самое. Я их подвёл. Я стараюсь не упускать из виду тех достижений — индивидуальных и командных, которые покорились нам в регулярном чемпионате. Но плей-офф был захватывающим, однако разбил нам сердце. У нас хорошая команда, но все судят о нас по выступлению в плей-офф, и любой итог, кроме Кубка, — это обманутая надежда. Я сожалению, что мы не добились главной цели.

Мы пробовали многое, чтобы стать лучшей кубковой командой. Мы проведём глубокий анализ, почему у нас не получилось, и начнём улучшаться. В следующем году команда будет другой из-за подходящих к концу контрактов и потолка зарплат. Мы по-прежнему ставим задачу стать чемпионами, — цитирует Леонсиса Monumental Network.

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