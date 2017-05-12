Владелец «Вашингтона»: Я ошеломлён и разочарован, плей-офф разбил нам сердце
Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис подвёл итоги сезона своей команды, которая в очередной раз не смогла пройти в
плей-офф дальше второго раунда, а также отметил, что завоевание Кубка Стэнли остаётся главной целью в следующем году.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это поражение было больнее всего. Мы думали, что у нас есть всё для завоевания Кубка. В критические моменты мы не могли создать достаточно. Поздравляю «Пингвинз» — они преодолели трудности и сделали больше, когда это было важнее всего.
Я чувствую себя ужасно — почти ошеломлённым и разочарованным. Знаю, что многие наши болельщики чувствуют то же самое. Я их подвёл. Я стараюсь не упускать из виду тех достижений — индивидуальных и командных, которые покорились нам в регулярном чемпионате. Но
Мы пробовали многое, чтобы стать лучшей кубковой командой. Мы проведём глубокий анализ, почему у нас не получилось, и начнём улучшаться. В следующем году команда будет другой
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