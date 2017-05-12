Владелец «Вашингтона»: Я ошеломлён и разочарован, плей-офф разбил нам сердце

«Это поражение было больнее всего. Мы думали, что у нас есть всё для завоевания Кубка. В критические моменты мы не могли создать достаточно. Поздравляю «Пингвинз» — они преодолели трудности и сделали больше, когда это было важнее всего.

Я чувствую себя ужасно — почти ошеломлённым и разочарованным. Знаю, что многие наши болельщики чувствуют то же самое. Я их подвёл. Я стараюсь не упускать из виду тех достижений — индивидуальных и командных, которые покорились нам в регулярном чемпионате. Но плей-офф был захватывающим, однако разбил нам сердце. У нас хорошая команда, но все судят о нас по выступлению в плей-офф, и любой итог, кроме Кубка, — это обманутая надежда. Я сожалению, что мы не добились главной цели.