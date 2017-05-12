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12 мая 2017, 18:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Вратарь Бен Бишоп подписал с «Далласом» шестилетний контракт на $ 29,5 млн

«Даллас Старз» объявил о подписании контракта с вратарём Беном Бишопом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на шесть лет, за это время голкипер заработает $ 29,5 млн.

Даллас <span class=error>Старз</span> объявил о подписании контракта с вратарём <span class=error>Беном</span> <span class=error>Бишопом</span>. Увеличить
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30-летний Бишоп начинал сезон-2016/17 в «Тампа-Бэй Лайтнинг», однако затем был обменян в «Лос-Анджелес Кингз». Недавно права на вратаря, который 1 июля мог стать неограниченно свободным агентом, приобрёл «Даллас». В прошедшем сезоне он одержал 18 побед в 38 матчах с процентом отражённых бросков 91 и коэффициентом надёжности 2,54. В составе «Тампы» он выходил в финал Кубка Стэнли в 2015 году и в финал конференции в 2016 году.

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