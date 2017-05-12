Сидни Кросби: В серии с «Оттавой» можем оттолкнуться от седьмого матча с «Вашингтоном»
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметил, что «Пингвинз» хочет остаться в той же форме в серии с «Оттавой», которая была с «Вашингтоном».
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29-летний нападающий также добавил, что хочет играть как можно дольше.
— В серии с «Оттавой» можем оттолкнуться от седьмого матча с «Вашингтоном», — цитирует официальный Твиттер «Пингвинз» Кросби. — Мы хотим остаться в этой же форме, привнести в серию тот же уровень интенсивности.
Хочу, чтобы моя карьера длилась как можно дольше. Мэтту Каллену уже 40, и он все еще играет. Возраст — это просто цифра.
В финале Восточной конференции «Питтсбург» сыграет с «Оттавой», первый матч состоится 14 мая и начнется в 2.00 по московскому времени.
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