Хаусли или Рирден могут возглавить «Флориду»
Ассистенты главных тренеров «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз» — Фил Хаусли и Тодд Рирден — входят в список кандидатов на пост главного тренера «Флориды».
Об этом сообщает
Генеральный менеджер «Пантерс» Дэйл Тэллон занимается поисками нового тренера после увольнения Тома Роу. Сообщается, что в сфере интересов клуба также находятся экс главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мишель Террьен и главный тренер университета Денвера Джим Монтгомери.
В сезоне-2016/17 команда не попала в
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