Хаусли или Рирден могут возглавить «Флориду»

Об этом сообщает Sun-Sentinel.

Генеральный менеджер «Пантерс» Дэйл Тэллон занимается поисками нового тренера после увольнения Тома Роу. Сообщается, что в сфере интересов клуба также находятся экс главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мишель Террьен и главный тренер университета Денвера Джим Монтгомери.