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12 мая 2017, 13:18 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Хаусли или Рирден могут возглавить «Флориду»

Ассистенты главных тренеров «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз» — Фил Хаусли и Тодд Рирден — входят в список кандидатов на пост главного тренера «Флориды».

Об этом сообщает Sun-Sentinel.

Генеральный менеджер «Пантерс» Дэйл Тэллон занимается поисками нового тренера после увольнения Тома Роу. Сообщается, что в сфере интересов клуба также находятся экс главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мишель Террьен и главный тренер университета Денвера Джим Монтгомери.

В сезоне-2016/17 команда не попала в плей-офф НХЛ.

Флорида Пантерз
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