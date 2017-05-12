Клуб НХЛ «Филадельфия» заинтересован в подписании нового контракта с Любимовым

«Филадельфия» в сезоне-2016/17 заняла 11-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф. Экс-игрок московского ЦСКА Любимов в июле прошлого года подписал с «Филадельфией» однолетний контракт. Форвард провел за клуб 47 игр в регулярном чемпионате, отметился шестью баллами за результативность (четыре гола и две передачи). В настоящий момент Любимов находится в расположении сборной России на чемпионате мира, но не входит в заявку.

«Любимов здорово начал сезон, в первых 30−35 матчах он выглядел очень хорошо, вторая половина сезона ему уже не так удалась. Роман — качественный игрок, у него хорошие физические данные, рабочая этика — на высшем уровне. Нам бы хотелось, чтобы он весь год провел на том уровне, который показывал в первой половине сезона, но понятно, что ему было непросто, потому что это был его дебют в НХЛ, ему нужно было адаптироваться. В ближайшее время нам нужно будет принять определенные решения по составу, но в целом я бы сказал, что мы хотим видеть его в команде на следующий год, мы заинтересованы в Любимове», — сообщил Хекстолл.