Клуб НХЛ «Филадельфия» заинтересован в подписании нового контракта с Любимовым
ПАРИЖ, 12 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. «Филадельфия» заинтересована в подписании нового контракта с российским форвардом Романом Любимовым, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер клуба НХЛ Рон Хекстолл.
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«Филадельфия» в сезоне-2016/17 заняла 11-е место в Восточной конференции и не попала в
«Любимов здорово начал сезон, в первых 30−35 матчах он выглядел очень хорошо, вторая половина сезона ему уже не так удалась. Роман — качественный игрок, у него хорошие физические данные, рабочая этика — на высшем уровне. Нам бы хотелось, чтобы он весь год провел на том уровне, который показывал в первой половине сезона, но понятно, что ему было непросто, потому что это был его дебют в НХЛ, ему нужно было адаптироваться. В ближайшее время нам нужно будет принять определенные решения по составу, но в целом я бы сказал, что мы хотим видеть его в команде на следующий год, мы заинтересованы в Любимове», — сообщил Хекстолл.
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