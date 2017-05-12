Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29715561/
12 мая 2017, 9:09 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Филадельфия» заинтересован в подписании нового контракта с Любимовым

ПАРИЖ, 12 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. «Филадельфия» заинтересована в подписании нового контракта с российским форвардом Романом Любимовым, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер клуба НХЛ Рон Хекстолл.

<em>ПАРИЖ 12 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Филадельфия заинтересована в подписании нового контракта с российским форвардом Романом <span class=error>Любимовым</span> заявил агентству Р-Спорт генеральный менеджер клуба <span class=error>НХЛ</span> <span class=error>Рон</span> Хекстолл. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Филадельфия» в сезоне-2016/17 заняла 11-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф. Экс-игрок московского ЦСКА Любимов в июле прошлого года подписал с «Филадельфией» однолетний контракт. Форвард провел за клуб 47 игр в регулярном чемпионате, отметился шестью баллами за результативность (четыре гола и две передачи). В настоящий момент Любимов находится в расположении сборной России на чемпионате мира, но не входит в заявку.

«Любимов здорово начал сезон, в первых 30−35 матчах он выглядел очень хорошо, вторая половина сезона ему уже не так удалась. Роман — качественный игрок, у него хорошие физические данные, рабочая этика — на высшем уровне. Нам бы хотелось, чтобы он весь год провел на том уровне, который показывал в первой половине сезона, но понятно, что ему было непросто, потому что это был его дебют в НХЛ, ему нужно было адаптироваться. В ближайшее время нам нужно будет принять определенные решения по составу, но в целом я бы сказал, что мы хотим видеть его в команде на следующий год, мы заинтересованы в Любимове», — сообщил Хекстолл.

Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
5 мая

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тепло, жарко, горячо: знойная звезда бразильского волейбола

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч