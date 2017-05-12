«Вашингтон»: что дальше?

Игорь ЕРОНКО

Из года в год одно и то же. Даже два подряд «Президентс Трофи» ничего не изменили. «Вашингтон» в плей-офф предстает настолько хрупким, насколько это вообще возможно. Даже Джастин Уильямс, Мистер Седьмой Матч, выигравший до того семь седьмых игр из семи и набравший в них 14 (7+7) очков, умудрился показать себя, как и все, тем еще «чокером». Игроком, неспособным что-либо изменить в ключевые моменты. Даже Уильямс!

А ведь его брали во многом из-за этого его умения решать исходы серий. Взять и заковырять шайбу в ворота с мясом, оказаться в самом нужном месте в самое нужное время. В том, что нынешнее ядро «Кэпиталз» в этом смысле несостоятельно, мы уже не раз успели убедиться. Видимо, вирус DC, и не District Columbia, а Disctrict of Chokers, весьма заразен. И как тут не вспомнить, что с 1998 года ни одна команда из столицы США большой четверки профессиональных лиг не добиралась до финала конференции, а единственное чемпионство на всех было добыто «Редскинз» в далеком 1992-м.

Кстати, вспоминая 1998-й — те «Кэпс» далеко не на таланте вылезли. На характере. Колцига, Оутса, Беллоуза, Хантера, Тикканена, Тинорди, Саймона, Николишина, Рики. Само собой, и Гончар с Юханссоном и Жюно старались не отставать. По потенциалу те «Столичные» даже рядом не валялись с нынешними. Однако же добрались аж до финала, пусть и уступив в итоге всухую «Детройту». Но что-то были за «Ред Уингз» — вы и сами, наверное, прекрасно помните. Действующий обладатель Кубка Стэнли, располагающий несопоставимой глубиной и куда более в целом талантливый.

Реальным «клатчером», игроком, как раз таки способным что-либо изменить в ключевые моменты, в этой команде можно назвать разве что Кузнецова. Этот всегда смеющийся и улыбающийся парень может затащить, даже когда все очень плохо. И то, правда, не всегда. Но хотя бы. И на этом — все. Как ни печально. Сейчас принято ставить талант выше характера на драфте. Похоже, Брайану Маклеллану стоит пойти другим путем. На что способен характер, нам год за годом показывает Валерий Брагин.

В «Вашингтоне» не будет никаких революций. Это не в духе Теда Леонсиса. И Барри Тротц никуда не уйдет. Не будь он таким медленным на руку, что, к слову, и предопределило поражение от «Питтсбурга», к нему было бы не так уж много претензий. Но тут нужно понимать одну важную штуку: когда команда обладает тем самым характером, она способна сама многое отрегулировать, вносить рацпредложения и видоизменяться согласно им. В «Кэпиталз» этого не наблюдается. Возможно, стоит передать привет Александру Овечкину. Ну попал ты в черенок клюшки Флери, когда шайбе уже деваться было некуда, но это ж не значит, что нужно ломаться и «сливаться». А так оно и было. При этом нельзя не отметить, что в 21 матче, где «Столичным» светил вылет, на его счету 20 (10+10) очков. Рвать-то он готов. Хоть и не всегда. Но, кажется, рычагов влияния на умы в раздевалке у него нет.

Правда, трогать его все равно никто не будет. Он продает билеты и свитера. И это для Леонсиса, судя по всему, важнее, чем условный перстень. Он не будет менять символа всех этих вылетов. Просто потому, что это Овечкин. Не ждите революций. Хотя пересмотреть состав стоило бы. И попробовать найти того человека, который смог бы всех заводить и пинать, обладая достаточным для этого авторитетом. Может, это будет Радулов? Крутой был бы вариант. Что он творит в плей-офф — вы все недавно видели. И у него ведь было предложение от «Вашингтона», но все упиралось в забитую платежку.

Другое дело, что и сейчас на Радулова денег может не хватить. Особенно если решат удержать всеми силами Оши. И Алзнера. Нужны ли они — другой вопрос, но никто не захочет терять актив за просто так. Хотя в данном случае, после очередного фэйла, тут стоило бы серьезно задуматься. А ведь еще Кузнецова, Бураковски и Орлова нужно продлевать. И как-то восполнять возможные потери Бигла с Уинником. Шаттенкирк уйдет — но туда ему и дорога.