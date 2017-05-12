«Вашингтон»: что дальше?
«СЭ» рассуждает о будущем команды из столицы США.
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Игорь ЕРОНКО
Из года в год одно и то же. Даже два подряд «Президентс Трофи» ничего не изменили. «Вашингтон» в
А ведь его брали во многом
Кстати, вспоминая 1998-й — те «Кэпс» далеко не на таланте вылезли. На характере. Колцига, Оутса, Беллоуза, Хантера, Тикканена, Тинорди, Саймона, Николишина, Рики. Само собой, и Гончар с Юханссоном и Жюно старались не отставать. По потенциалу те «Столичные» даже рядом не валялись с нынешними. Однако же добрались аж до финала, пусть и уступив в итоге всухую «Детройту». Но
Реальным «клатчером», игроком, как раз таки способным
В «Вашингтоне» не будет никаких революций. Это не в духе Теда Леонсиса. И Барри Тротц никуда не уйдет. Не будь он таким медленным на руку, что, к слову, и предопределило поражение от «Питтсбурга», к нему было бы не так уж много претензий. Но тут нужно понимать одну важную штуку: когда команда обладает тем самым характером, она способна сама многое отрегулировать, вносить рацпредложения и видоизменяться согласно им. В «Кэпиталз» этого не наблюдается. Возможно, стоит передать привет Александру Овечкину. Ну попал ты в черенок клюшки Флери, когда шайбе уже деваться было некуда, но это ж не значит, что нужно ломаться и «сливаться». А так оно и было. При этом нельзя не отметить, что в 21 матче, где «Столичным» светил вылет, на его счету 20 (10+10) очков.
Правда, трогать его все равно никто не будет. Он продает билеты и свитера. И это для Леонсиса, судя по всему, важнее, чем условный перстень. Он не будет менять символа всех этих вылетов. Просто потому, что это Овечкин. Не ждите революций. Хотя пересмотреть состав стоило бы. И попробовать найти того человека, который смог бы всех заводить и пинать, обладая достаточным для этого авторитетом. Может, это будет Радулов? Крутой был бы вариант. Что он творит в
Другое дело, что и сейчас на Радулова денег может не хватить. Особенно если решат удержать всеми силами Оши. И Алзнера. Нужны ли они — другой вопрос, но никто не захочет терять актив за просто так. Хотя в данном случае, после очередного фэйла, тут стоило бы серьезно задуматься. А ведь еще Кузнецова, Бураковски и Орлова нужно продлевать. И
Из нынешнего ядра еще можно
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