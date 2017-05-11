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11 мая 2017, 21:44 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хоккеист Миронов подпишет с «Колорадо» контракт сроком на два года

Хоккеист Андрей Миронов, выступавший за московское «Динамо», в ближайшее время подпишет двухлетнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш», сообщил агент защитника Дэн Милстейн.

Хоккеист Андрей Миронов выступавший за московское Динамо в ближайшее время подпишет двухлетнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Колорадо Эвеланш сообщил агент защитника <span class=error>Дэн</span> Милстейн. Увеличить
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«Динамо» в четверг объявило о расторжении контракта с 22-летним Мироновым. Соглашение защитника с «бело-голубыми», которое действовало до 30 апреля 2018 года, было разорвано по инициативе игрока. В настоящее время Миронов выступает в составе сборной России на чемпионате мира-2017.

«Андрей Миронов официально разорвал контракт с клубом КХЛ “Динамо” Москва. Новое двухлетнее соглашение игрока с “Колорадо Эвеланш” уже в работе», — написал Милстейн в своем микроблоге Twitter.

Ранее «Р-Спорт» сообщал, что Миронов по завершению сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) намерен подписать контракт с «Колорадо». Сам Миронов отказался в преддверии ЧМ-2017 обсуждать свой переезд в НХЛ, отметив, что контракт с «Эвеланш» еще не подписан.

Миронов был выбран «Колорадо» на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2015 году под общим 101-м номером в четвертом раунде.

Колорадо Эвеланш
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