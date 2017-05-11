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11 мая 2017, 19:13 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Даллас» получил первый выбор на драфте за переход Ивза в «Анахайм»

Благодаря выходу «Анахайма» в финал конференции «Даллас» получил от клуба выбор в первом раунде драфта-2017, сообщает ESPN.

Благодаря выходу Анахайма в финал конференции Даллас получил от клуба выбор в первом раунде <span class=error>драфта</span>-2017. Увеличить
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Такая договоренность между клубами была достигнута во время обмена форварда Патрика Ивза в состав «Уток».

Напомним, что «Анахайм» выиграл «Эдмонтон» в финале «Запада» со счетом 4−3 в серии и сыграет с «Нэшвиллом». Ивз провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 (32+19) очко за оба клуба, а также записал на свой счет 4 (2+2) очка в 7 встречах Кубка Стэнли.

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