«Даллас» получил первый выбор на драфте за переход Ивза в «Анахайм»
Благодаря выходу «Анахайма» в финал конференции «Даллас» получил от клуба выбор в первом раунде драфта-2017, сообщает ESPN.
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Такая договоренность между клубами была достигнута во время обмена форварда Патрика Ивза в состав «Уток».
Напомним, что «Анахайм» выиграл «Эдмонтон» в финале «Запада» со счетом 4−3 в серии и сыграет с «Нэшвиллом». Ивз провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 (32+19) очко за оба клуба, а также записал на свой счет 4 (2+2) очка в 7 встречах Кубка Стэнли.
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