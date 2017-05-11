Нападающий Наиль Якупов не планирует возвращаться в Россию
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Наиль Якупов заявил, что не намерен возвращаться в Россию.
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1 июля форвард может стать ограниченно свободным агентом.
«Я не планирую возвращаться в Россию, рассчитываю провести следующий сезон в НХЛ», — цитирует Якупова журналист Fox Sports Энди Стрикленд.
Якупов перешёл в «Сент-Луис» из «Эдмонтон Ойлерз» летом 2016 года. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 40 играх, в которых набрал 9 (3+6) результативных баллов. В
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