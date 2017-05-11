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11 мая 2017, 18:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Наиль Якупов не планирует возвращаться в Россию

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Наиль Якупов заявил, что не намерен возвращаться в Россию.

Нападающий Сент-<span class=error>Луис</span> Блюз <span class=error>Наиль</span> <span class=error>Якупов</span> заявил что не намерен возвращаться в Россию. Увеличить
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1 июля форвард может стать ограниченно свободным агентом.

«Я не планирую возвращаться в Россию, рассчитываю провести следующий сезон в НХЛ», — цитирует Якупова журналист Fox Sports Энди Стрикленд.

Якупов перешёл в «Сент-Луис» из «Эдмонтон Ойлерз» летом 2016 года. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 40 играх, в которых набрал 9 (3+6) результативных баллов. В плей-офф не играл из-за травмы колена. Всего в НХЛ на счету россиянина 120 (53+67) очков в 292 матчах.

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