Нападающий Наиль Якупов не планирует возвращаться в Россию

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1 июля форвард может стать ограниченно свободным агентом.

«Я не планирую возвращаться в Россию, рассчитываю провести следующий сезон в НХЛ», — цитирует Якупова журналист Fox Sports Энди Стрикленд.