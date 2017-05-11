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11 мая 2017, 15:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Брызгалов: Малкин пригласил меня на финал конференции, но нет костюма медведя

Известный вратарь Илья Брызгалов ответил на приглашение нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина посетить финал конференции плей-офф НХЛ в Питтсбурге.

Малкин пригласил Брызгалова после того, как тот ошибся с прогнозом победителя серии «Вашингтон» — «Питтсбург», выразив уверенность в победе «Кэпиталз».

«Малкин пригласил меня на финал конференции в Питтсбург. Но у меня нет костюма медведя», — написал Брызгалов в своём «твиттере».

Напомним, что в 2012 году на вопрос «Кто был самой большой угрозой в “Питтсбурге”?» Брызгалов ответил, что не боится ничего, кроме медведей в лесу. После этого над ним стали шутить болельщики «Питтсбурга», которые наряжались в медвежьи костюмы.

Питтсбург Пингвинз
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