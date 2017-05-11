Брызгалов: Малкин пригласил меня на финал конференции, но нет костюма медведя

Малкин пригласил Брызгалова после того, как тот ошибся с прогнозом победителя серии «Вашингтон» — «Питтсбург», выразив уверенность в победе «Кэпиталз».



«Малкин пригласил меня на финал конференции в Питтсбург. Но у меня нет костюма медведя», — написал Брызгалов в своём «твиттере».

Напомним, что в 2012 году на вопрос «Кто был самой большой угрозой в “Питтсбурге”?» Брызгалов ответил, что не боится ничего, кроме медведей в лесу. После этого над ним стали шутить болельщики «Питтсбурга», которые наряжались в медвежьи костюмы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Geno ivinte me for conference final game in Pittsburgh, I don't have bear costume?</p>— bryzgoalie30 (@bryzgoalie30) <a href="https://twitter.com/bryzgoalie30/status/862523576645300224">11 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>