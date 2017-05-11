Модано: Овечкин никогда не победит Кросби

Капитан и звезда «Вашингтона» Александр Овечкин в седьмой игре не набрал очков, закончив матч с показателем полезности «-2». В его присутствии на льду забил Брайан Раст, а Патрик Хёрнквист удвоил счёт, после того как Овечкин не смог вывести шайбу из своей зоны.

«Отличная тактика, Флери снова сыграл прекрасно. Овечкин никогда не победит Кросби. “Питтсбург” будет повторять одно и то же», — написал Модано в своем «твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Great game plan, fleury played solid again and Ovechkin will never beat Crosby.. <a href="https://twitter.com/penguins">@penguins</a> will repeat.</p>— Mike Modano (@9modano) <a href="https://twitter.com/9modano/status/862498096424435712">11 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>