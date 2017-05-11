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11 мая 2017, 15:16 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Модано: Овечкин никогда не победит Кросби

Легендарный нападающий Майк Модано прокомментировал победу «Питтсбург Пингвинз» над «Вашингтон Кэпиталз» (2:0, 4−3 в серии) во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2017.

Капитан и звезда «Вашингтона» Александр Овечкин в седьмой игре не набрал очков, закончив матч с показателем полезности «-2». В его присутствии на льду забил Брайан Раст, а Патрик Хёрнквист удвоил счёт, после того как Овечкин не смог вывести шайбу из своей зоны.

«Отличная тактика, Флери снова сыграл прекрасно. Овечкин никогда не победит Кросби. “Питтсбург” будет повторять одно и то же», — написал Модано в своем «твиттере».

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