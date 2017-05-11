«“Вашингтону” нужно расставаться с Овечкиным». Реакция из Северной Америки

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SPORTSNET

«История Флери — самый светлый момент в этой серии».

В первые пять минут казалось, что у «Питтсбурга» нет шансов в седьмом матче. Настолько на площадке доминировал «Вашингтон». Первые несколько смен «Пингвины» не могли просто хотя бы вывести шайбу из своей зоны. Не могли поднять головы, свободно вздохнуть.

«Вашингтон» не смог сделать лишь одного, но это оказалось самым важным: «Кэпиталз» так и не смогли понять, как в это вечер пробить Марка-Андре Флери. В итоге, 0 на табло напротив названия «Вашингтон», и 2 — напротив «Питтсбурга». 29 бросков и 29 сэйвов.

И его история — самый светлый момент в этой серии.

Если вспоминать былую историю, то когда-то Флери великолепно выступал на молодежных чемпионатах мира, но дважды оказывался с серебром. Он стал одним из ключевых действующих лиц в финале 2009 года и заслуженно поднял Кубок над головой.

С тех пор он многие годы боролся с шайбой, но терпел слишком много поражений в этой борьбе. Наконец, в прошлом сезоне он выиграл второй Кубок Стэнли, но смотрел за матчами со скамейки с полотенцем на шее.

И даже этой весной его не ждали часто в воротах. Но на раскатке перед первым матчем серии с «Коламбусом» Мэтт Мюррей повредил колено, и у «Питтсбурга» не оставалось других вариантов, как обратиться за помощью к Флери. А ведь весь сезон только и были разговоры о том, в какой команде и в каком статусе Марк-Андре окажется в июне. Как оказалось, в статусе спасителя — но такой ответ в голову никому не приходил.

THE WASHINGTON POST

«Кто посмеет уйти с похорон во время траурной церемонии?».

Свист начался где-то за полминуты до конца матча. Тогда стало ясно, что последняя надежда потеряна. Стоит признать, что волна недовольства не была столь оглушительной, как того можно было ожидать.

Некоторые болельщики ушли еще до финальной сирены. Но большинство осталось сидеть на своих местах. У кого хватит отсутствия воспитания, чтобы уйти с похорон во время траурной церемонии?

Это были похороны надежды. «Кэпиталз», которые давным-давно декларировали, что выиграют множество Кубков в эру Александра Овечкина, и которым действительно множество раз сулили заветный трофей, в том числе и в этом году, возможно, уже не оправятся от этого поражения.

Нужно приложить много сил, чтобы добиться чего-то стоящего. Но не всегда цель стоит затраченных усилий.

В этом и есть разница между игроками и болельщиками «Кэпиталз».

THE PITTSBURG TRIBUNE

«Сложно представить, какое чувство удовлетворения испытал Кросби».

По окончании седьмого матча, и не важно, кто бы победил, нас точно ждала одна гарантированная вещь — церемония рукопожатий.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби пожал бы руку защитнику «Вашингтона» Мэтту Нисканену. Человеку, который нанес ему четвертое зафиксированное за карьеру сотрясение, своим грязным ударом в третьем матче серии.

Когда наконец эта встреча состоялась, сложно представить, какое чувство удовлетворение испытал Кросби, получая поздравления от Мэтта.

Сам Сидни стал непосредственным участником важнейшей победы, выступив в роли ассистента в моменте с первым голом Брайана Раста. Как позже оказалось, этот гол и стал решающим.

THE PITTSBURG POST-GAZETTE

«Брызгалов поторопился».

Евгений Малкин сейчас имеет полное право хорохориться.

Его команда только что выиграла важнейший 7-й матч серии против «Вашингтона» и вышла в финал Восточной конференции. Евгений не скрывал радости по этому поводу и не примянул уколоть бывшего партнера по сборной России, а также большого скептика относительно «Питтсбурга» Илью Брызгалова.

Вы можете заметить, что твит Брызгалова был опубликован после окончания 6-го матча серии, в котором «Вашингтон» не оставил «Пингвинз» шансов. Брызгалов был готов списать «Пингвинов» со счетов.

Поторопился.

USA TODAY

«Это может казаться каким-то проклятьем».

Мы уже видели подобное. Точнее говоря, мы не видели ничего иного.

В 12-й раз с 1998 года «Вашингтон» вылетел из плей-офф, так и не преодолев рубеж второго раунда. Статистика, которая может вогнать в уныние.

«Питтсбург» всухую выиграл седьмой матч серии. И хотя не все ожидали подобного результата, но многие были готовы к такому исходу противостояния.

История не благоволит «Кэпиталз». Тем более в седьмых матчах. «Пингвины» выигрывали все три подобные предыдущие встречи: в 1992, 1995 и 2009 годах. До этого матча «Питтсбург» выиграл 5 седьмых матчей на выезде, не потерпев при этом ни одного поражения в такой ситуации. Теперь в этой графе красуется цифра 6.

Но это самое болезненное поражение «Вашингтона» за последние годы. После неудачи на старте серии и двух домашних поражений команда очнулась и, казалось, переломила ход серии. В шестом матче у соперника не было ни шанса. Наконец, психологический барьер сломлен, и клуб устремится к столь долгожданному успеху.

Но «Кэпиталз», фавориты в борьбе за Кубок Стэнли, вновь остаются ни с чем. Опять и снова.

Это может казаться каким-то проклятьем, но все оказывается гораздо более банально. В конце концов, на протяжении всей серии «Питтсбург» выглядел лучше и сильнее. Если говорить честно, то «Кэпиталз» провели один классный матч. Этого совершенно недостаточно.

ESPN

«Возможно, лучше уже никогда не будет».

Между каждой его фразой повисала длительная и мучительная фраза. Александр Овечкин пытался подобрать нужные слова, чтобы описать ощущения, которые испытывает он и его команда в этот момент.

Но он так и не смог объяснить произошедшее. Да и, честно говоря, что можно было сказать после такого опустошающего поражения в седьмом матче от «Питтсбурга»?

«Мы старались. Сделали все, что было в наших силах», — грустил Александр.

И для болельщиков «Кэпиталз» эти слова и являются, возможно, самым главным страхом. Сделали все, что было в их силах. Это был, возможно, самый сильный состав, который окружал Овечкина за всю его карьеру. И, наверное, такой уже больше не собрать. Возможно, лучше уже никогда не будет.

Это было их время. Эх, лучший шанс. Именно поэтому игроки были так подавлены после матча. Казалось, у «Кэпиталз» дела пошли на лад. Но неожиданно все вновь закончилось.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/4 финала, 11.05.2017, 2:30 0:2 Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз

Барри МЕЛРОУЗ: «В “ВАШИНГТОНЕ” У ОВЕЧКИНА ПОБЕДИТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ».

Эксперт Sports Center Барри Мелроуз жестко высказался относительно выступления капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в серии с «Питтсбургом»: «Я считаю, что Барри Тротц многое дал понять своими словами или своим молчанием. Мне кажется, он не хочет обсуждать эту тему прямо сейчас. Или не может.

Но факт в том, что Алекс Овечкин — лучший игрок в команде, самый высокооплачиваемый хоккеист, капитан… Но он не выполнил свою роль и задачу.

Я много думал на эту тему, мне очень импонирует Овечкин, но я считаю, что настало время двигаться вперед. «Вашингтону» нужно расставаться с Алексом.

Это может пойти на пользу не только клубу, но и самому Овечкину. Посмотрите, о чем сейчас все говорят… «Александр не справился», «он подвел свою команду»….

В «Вашингтоне» победить у него не получается. Теоретически, ему пойдет на пользу переход в другой клуб, смена обстановки.