«Вашингтон» был уверен, что является лучшей командой в Кубке Стэнли"
Мнения участников и экспертов о серии «Вашингтон» — «Питтсбург».
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После седьмого матча в серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» «СЭ» собрал мнения его участников и экспертов.
Барри ТРОТЦ, главный тренер «Вашингтона»:
— Когда вы теряете право продолжить
— (об Александре Овечкине) Сейчас я эмоционален и не хочу отвечать на этот вопрос. Мы побеждаем и проигрываем всей командой. Это, наверное, лучший ответ, что я сейчас могу дать. Не хочу отвечать на вопросы об Ови (CSN).
Майк САЛЛИВАН, главный тренер «Питтсбурга»:
Не знаю, могу ли я словами выразить все, что думаю об этом коллективе. С тех пор как я сюда пришел, мы прошли через очень многое. И ребята всегда правильно реагируют на происходящее, справляются со сложностями, и сегодня они сделали это снова. Они показывают максимум в самые трудные моменты, когда ставки наиболее высоки. Пожалуй, сегодня мы провели лучшую игру в
Александр ОВЕЧКИН, капитан «Вашингтона»:
— Не думаю, что была
Сидни КРОСБИ, капитан «Питтсбурга»:
— Мне кажется, что перегруппировка звеньев помогла «Питтсбургу». С самого начала «Вашингтон» пошел в атаку, но мы играли собранно, а Флери делал сейвы. Во втором и третьем периодах нам удалось показать свой хоккей. Вероятно, это был один из наших лучших матчей. И мы провели его в нужное время. (Официальный сайт НХЛ).
Ти. Джей. ОШИ, нападающий «Вашингтона»:
— Чтобы добиться успеха в это время года, нужно чтобы все 20 игроков действовали отлично. Нужно, чтобы
— (об Овечкине) Я думаю, что Овечкин великолепно сыграл в
Мэтт НИСКАНЕН, защитник «Вашингтона»:
— Несколько неудачных деталей стоили нам игры. Как и в начале серии, мы неплохо выглядели, но не смогли реализовать моменты. Флери был хорош. Нам нужно было забивать. В первые минуты мы вышли будто на пожар, и было бы здорово в тот момент забить. Мне больше нечего сказать. (Официальный сайт НХЛ).
Карл АЛЗНЕР, защитник «Вашингтона»:
— В лиге не так много команд, которые могут сравниться с нами по количеству выигранных регулярных чемпионатов. И не так много тех, кто так же стремится к победе. «Вашингтон» был уверен, что является лучшей командой в Кубке Стэнли. Но сильно разочаровываешься, когда не можешь пройти даже второй раунд. (Sportsnet).
Евгений МАЛКИН, нападающий «Питтсбурга»:
— Вся команда сыграла здорово. Считаю, что это была наша лучшая игра в этой серии. Бросали много, шли на ворота, уверенно контролировали шайбу в большинстве. В конце не дали сопернику создать опасных моментов, когда повели со счетом 2:0. Опять же — играли строго в свой хоккей.
Вратарь сегодня сыграл замечательно. Все игры он провел на высочайшем уровне. Если бы не он, нам бы было намного тяжелее. Сегодня он нам принес победу, можно сказать. В первом периоде «Вашингтон» играл лучше, но он отразил все броски. Овечкин в одном из моментов бросал с ходу, но Флери блином выручил. Вратарь — это полкоманды в хоккее. (Русскоязычная версия официального сайта НХЛ).
— (В ответ Илье Брызгалову, выразившему мнение, что в финале Востока сыграет «Вашингтон») Хочу пригласить тебя на финал конференции в Питтсбург. (Twitter).
— Это была долгая серия против хорошей команды. Они давили до самого конца. Мы гордимся тем, как сегодня сыграли и тем, как смогли справиться с давлением, которое соперник оказывал на нас на протяжении всей серии. (Русскоязычная версия официального сайта НХЛ).
Сергей ГОНЧАР, тренер «Питтсбурга»:
— Не буду раскрывать всех секретов, но «Питтсбургу» удалось выиграть седьмой матч серии за счет хорошей дисциплины, выполнения игровых заданий и большой самоотверженности. Трудно сказать, почему команды чаще побеждали в гостях в этой серии. Возможно, психологически они чувствовали себя более раскованно.
Ребята играли в свою силу, выделил бы коллективные взаимодействия команды, а также нашего вратаря, который здорово провел серию. Отдельных положительных слов заслуживает Евгений Малкин, который в этом противостоянии выполнил огромный объем работы — в нападении, помогал в защите, выходил в большинстве. Он сыграл на своем высоком уровне и помог клубу выйти в следующий раунд. (ТАСС).
Александр КОЖЕВНИКОВ, двукратный олимпийский чемпион:
— Да, «Вашингтону» не везет. Там есть наши ребята, и все хотят, чтобы они выиграли. Саша Овечкин столько перевидал в этом году, очень хотел победить, но желание — это одно. «Питтсбург» — сильная команда, но, тем не менее, у «Вашингтона» был отличный шанс играть в финале, если смотреть по сетке. Но не получилось. Лично моим фаворитом в этой паре был «Питтсбург». У него посильнее вратарь, там сохранился состав с пошлого года, это сбалансированная команда по целому комплексу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
Майк КОММОДОР, бывший защитник «Детройта» и «Адмирала»:
— Если бы я руководил «Вашингтоном», я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из команды этим летом. Да, он настоящая машина по забиванию голов в регулярном чемпионате, но очень слабо играет в важных моментах в
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