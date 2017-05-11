«Вашингтон» был уверен, что является лучшей командой в Кубке Стэнли"

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После седьмого матча в серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» «СЭ» собрал мнения его участников и экспертов.

Барри ТРОТЦ, главный тренер «Вашингтона»:

— Когда вы теряете право продолжить плей-офф, но чувствуете, что команда на самом деле способна на большее… Это очень горькая пилюля, которую мы проглотили (Yahoo).

— (об Александре Овечкине) Сейчас я эмоционален и не хочу отвечать на этот вопрос. Мы побеждаем и проигрываем всей командой. Это, наверное, лучший ответ, что я сейчас могу дать. Не хочу отвечать на вопросы об Ови (CSN).

Майк САЛЛИВАН, главный тренер «Питтсбурга»:

Не знаю, могу ли я словами выразить все, что думаю об этом коллективе. С тех пор как я сюда пришел, мы прошли через очень многое. И ребята всегда правильно реагируют на происходящее, справляются со сложностями, и сегодня они сделали это снова. Они показывают максимум в самые трудные моменты, когда ставки наиболее высоки. Пожалуй, сегодня мы провели лучшую игру в плей-офф на данный момент и больше всего были похожи на тех, кем хотим быть.

Александр ОВЕЧКИН, капитан «Вашингтона»:

— Не думаю, что была какая-либо поспешность в этом матче. Старались изо всех сил, но не забили. Мы просто не реализовали свои шансы (Yahoo).

Сидни КРОСБИ, капитан «Питтсбурга»:

— Мне кажется, что перегруппировка звеньев помогла «Питтсбургу». С самого начала «Вашингтон» пошел в атаку, но мы играли собранно, а Флери делал сейвы. Во втором и третьем периодах нам удалось показать свой хоккей. Вероятно, это был один из наших лучших матчей. И мы провели его в нужное время. (Официальный сайт НХЛ).

Ти. Джей. ОШИ, нападающий «Вашингтона»:

— Чтобы добиться успеха в это время года, нужно чтобы все 20 игроков действовали отлично. Нужно, чтобы кто-то повел ребят за собой, но сегодня у нас этого не было. (Русскоязычная версия официального сайта НХЛ).

— (об Овечкине) Я думаю, что Овечкин великолепно сыграл в плей-офф. В прошлом году он тоже показал отличную игру, но на данном этапе должна побеждать команда. Александр хорошо справился с ролью лидера. Он забивал голы и вел нападение «Вашингтона». (USA Today).

Мэтт НИСКАНЕН, защитник «Вашингтона»:

— Несколько неудачных деталей стоили нам игры. Как и в начале серии, мы неплохо выглядели, но не смогли реализовать моменты. Флери был хорош. Нам нужно было забивать. В первые минуты мы вышли будто на пожар, и было бы здорово в тот момент забить. Мне больше нечего сказать. (Официальный сайт НХЛ).

Карл АЛЗНЕР, защитник «Вашингтона»:

— В лиге не так много команд, которые могут сравниться с нами по количеству выигранных регулярных чемпионатов. И не так много тех, кто так же стремится к победе. «Вашингтон» был уверен, что является лучшей командой в Кубке Стэнли. Но сильно разочаровываешься, когда не можешь пройти даже второй раунд. (Sportsnet).

Евгений МАЛКИН, нападающий «Питтсбурга»:

— Вся команда сыграла здорово. Считаю, что это была наша лучшая игра в этой серии. Бросали много, шли на ворота, уверенно контролировали шайбу в большинстве. В конце не дали сопернику создать опасных моментов, когда повели со счетом 2:0. Опять же — играли строго в свой хоккей. Чуть-чуть поменяли систему в нейтральной зоне. Понимали, что последняя игра и отступать уже некуда. Мы проиграли последние две встречи. Посмотрели видео, сделали выводы. Сегодня выложились на все сто процентов. Думаю, что «Вашингтон» тоже подустал. Команда последние два года доходит до второго раунда. Там есть возрастные игроки, которые тоже устают. Сегодня мы играли в быстрый хоккей. Наши молодое игроки, да и все остальные, активно прессинговали соперника. У нас получилась сегодня одна из лучших игр за последнее время. Действовали четко по системе и заслуженно выиграли.

Вратарь сегодня сыграл замечательно. Все игры он провел на высочайшем уровне. Если бы не он, нам бы было намного тяжелее. Сегодня он нам принес победу, можно сказать. В первом периоде «Вашингтон» играл лучше, но он отразил все броски. Овечкин в одном из моментов бросал с ходу, но Флери блином выручил. Вратарь — это полкоманды в хоккее. (Русскоязычная версия официального сайта НХЛ).

— (В ответ Илье Брызгалову, выразившему мнение, что в финале Востока сыграет «Вашингтон») Хочу пригласить тебя на финал конференции в Питтсбург. (Twitter).

Марк-Андре ФЛЕРИ, вратарь «Питтсбурга».

— Это была долгая серия против хорошей команды. Они давили до самого конца. Мы гордимся тем, как сегодня сыграли и тем, как смогли справиться с давлением, которое соперник оказывал на нас на протяжении всей серии. (Русскоязычная версия официального сайта НХЛ).

Сергей ГОНЧАР, тренер «Питтсбурга»:

— Не буду раскрывать всех секретов, но «Питтсбургу» удалось выиграть седьмой матч серии за счет хорошей дисциплины, выполнения игровых заданий и большой самоотверженности. Трудно сказать, почему команды чаще побеждали в гостях в этой серии. Возможно, психологически они чувствовали себя более раскованно.

Ребята играли в свою силу, выделил бы коллективные взаимодействия команды, а также нашего вратаря, который здорово провел серию. Отдельных положительных слов заслуживает Евгений Малкин, который в этом противостоянии выполнил огромный объем работы — в нападении, помогал в защите, выходил в большинстве. Он сыграл на своем высоком уровне и помог клубу выйти в следующий раунд. (ТАСС).

Александр КОЖЕВНИКОВ, двукратный олимпийский чемпион:

— Да, «Вашингтону» не везет. Там есть наши ребята, и все хотят, чтобы они выиграли. Саша Овечкин столько перевидал в этом году, очень хотел победить, но желание — это одно. «Питтсбург» — сильная команда, но, тем не менее, у «Вашингтона» был отличный шанс играть в финале, если смотреть по сетке. Но не получилось. Лично моим фаворитом в этой паре был «Питтсбург». У него посильнее вратарь, там сохранился состав с пошлого года, это сбалансированная команда по целому комплексу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

Майк КОММОДОР, бывший защитник «Детройта» и «Адмирала»: