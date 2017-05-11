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11 мая 2017, 12:17 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Остался только один: Малкин единственным из россиян продолжает борьбу за Кубок Стэнли

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Четвертьфинальная стадия плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершилась в ночь на четверг. По ее итогам на Востоке финалиста Кубка Стэнли определят «Питтсбург» Евгения Малкина и «Оттава», на Западе — «Анахайм» и «Нэшвилл».

<em>МОСКВА 11 мая. /ТАСС/. </em>Четвертьфинальная стадия <span class=error>плей</span>- <span class=error>офф</span> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) завершилась в ночь на четверг. По ее итогам на Востоке финалиста Кубка <span class=error>Стэнли</span> определят Питтсбург Евгения <span class=error>Малкина</span> и Оттава на Западе — Анахайм и Нэшвилл. Увеличить
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В двух четвертьфинальных сериях для определения победителя потребовались все семь матчей. Самой интригующей серией стало противостояние победителя регулярного чемпионата «Вашингтона» и действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбурга». Дуэль команд многие называли скрытым финалом сезона, победитель которого становился фаворитом всего плей-офф.

«Питтсбург» вел в этой серии со счетом 3−1, но столичной команде затем удалось сравнять счет и свести поединок к седьмому матчу, который выявил победителя. По мнению экспертов, одной из главных причин камбэка «Вашингтона» стал перевод капитана команды россиянина Александра Овечкина в третье звено, что позитивно повлияло на результативность его партнеров. Однако в седьмой игре в Вашингтоне, несмотря на обилие моментов у хозяев, гости сумели забросить две безответные шайбы.

«Вашингтон» в 11-й раз не сумел пройти второй раунд плей-офф и четвертый раз в своей истории проиграл «Питтсбургу» в седьмом матче в плей-офф. По итогам нынешний серии сразу три игрока «Вашингтона», вероятно, будут вызваны в расположение сборной России, которая участвует в групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже. Речь идет о форвардах Овечкине и Евгении Кузнецове, а также защитнике Дмитрии Орлове.

Малкин же остается единственным представителем России, который продолжает борьбу за Кубок Стэнли — в составах «Анахайма», «Оттавы» и «Нэшвилла» россиян нет. В системе «Нэшвилла» присутствует Владислав Каменев, но в регулярном сезоне он провел всего два матча, а в плей-офф на лед не выходил.

Карлссон стал рекордсменом «Оттавы»

В финале Востока «Питтсбург» встретится с «Оттавой», которую можно назвать открытием этого плей-офф. Команда из столицы Канады во второй раз в ходе нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли обыграла соперника, считавшегося фаворитом в паре. В 1/8 финала поражение от нее потерпел «Бостон» (2−4), а в четвертьфинале — «Нью-Йорк Рейнджерс» (2−4).

Шведский капитан команды Эрик Карлссон установил клубный рекорд — он стал первым защитником, сумевшим забросить две победные шайбы в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Его гол в шестом матче в Нью-Йорке также оказался решающим.

Выдающийся пятый матч «Анахайма»

Победитель четвертьфинала на Западе между «Анахаймом» и «Эдмонтоном» также определялся в седьмом матче. Украшением этой серии стал пятый матч, который завершился удивительным образом. Во второй двадцатиминутке «Ойлерз» повели со счетом 3:0, но в заключительном периоде «Анахайм», сняв вратаря за четыре минуты до конца игры, отличился трижды и перевел игру в овертайм. Встреча в итоге завершилась победой калифорнийской команды во втором овертайме.

Не сломил «Анахайм» и крупное поражение в следующем матче со счетом 1:7 — в решающей игре клуб одержал волевую победу со счетом 2:1.

Соперником калифорнийцев по полуфиналу будет «Нэшвилл», который со счетом 4−2 в серии оказался сильнее «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. Приезда нападающего на чемпионат мира ждали в сборной России, но он ответил отказом, поскольку имел проблемы со здоровьем. «Нэшвилл» по итогам регулярного чемпионата занял восьмое место в Восточной конференции, однако в первом раунде подопечные Питера Лавиолетта сотворили сенсацию, выбив из плей-офф в четырех матчах «Чикаго».

Первые матчи финалов Западной и Восточной конференции пройдут 12 и 13 мая соответственно.

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Новости НХЛ

«Наш вратарь показал Овечкину, кто здесь полкоманды»

«Наш вратарь показал Овечкину, кто здесь полкоманды»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после победы над «Вашингтоном» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ особо выделил вратаря Марка-Андре Флери. Капитан поверженных «столичных» Александр Овечкин посетовал на нереализованные моменты, а наставник хозяев Барри Тротц отказался говорить о своем лидере. «Питтсбург» пробился в финал Западной конференции, где сразится с «Оттавой».
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