Остался только один: Малкин единственным из россиян продолжает борьбу за Кубок Стэнли
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Четвертьфинальная стадия плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершилась в ночь на четверг. По ее итогам на Востоке финалиста Кубка Стэнли определят «Питтсбург» Евгения Малкина и «Оттава», на Западе — «Анахайм» и «Нэшвилл».
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В двух четвертьфинальных сериях для определения победителя потребовались все семь матчей. Самой интригующей серией стало противостояние победителя регулярного чемпионата «Вашингтона» и действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбурга». Дуэль команд многие называли скрытым финалом сезона, победитель которого становился фаворитом всего
«Питтсбург» вел в этой серии со счетом 3−1, но столичной команде затем удалось сравнять счет и свести поединок к седьмому матчу, который выявил победителя. По мнению экспертов, одной из главных причин камбэка «Вашингтона» стал перевод капитана команды россиянина Александра Овечкина в третье звено, что позитивно повлияло на результативность его партнеров. Однако в седьмой игре в Вашингтоне, несмотря на обилие моментов у хозяев, гости сумели забросить две безответные шайбы.
«Вашингтон» в 11-й раз не сумел пройти второй раунд
Малкин же остается единственным представителем России, который продолжает борьбу за Кубок Стэнли — в составах «Анахайма», «Оттавы» и «Нэшвилла» россиян нет. В системе «Нэшвилла» присутствует Владислав Каменев, но в регулярном сезоне он провел всего два матча, а в
Карлссон стал рекордсменом «Оттавы»
В финале Востока «Питтсбург» встретится с «Оттавой», которую можно назвать открытием этого
Шведский капитан команды Эрик Карлссон установил клубный рекорд — он стал первым защитником, сумевшим забросить две победные шайбы в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Его гол в шестом матче в
Выдающийся пятый матч «Анахайма»
Победитель четвертьфинала на Западе между «Анахаймом» и «Эдмонтоном» также определялся в седьмом матче. Украшением этой серии стал пятый матч, который завершился удивительным образом. Во второй двадцатиминутке «Ойлерз» повели со счетом 3:0, но в заключительном периоде «Анахайм», сняв вратаря за четыре минуты до конца игры, отличился трижды и перевел игру в овертайм. Встреча в итоге завершилась победой калифорнийской команды во втором овертайме.
Не сломил «Анахайм» и крупное поражение в следующем матче со счетом 1:7 — в решающей игре клуб одержал волевую победу со счетом 2:1.
Соперником калифорнийцев по полуфиналу будет «Нэшвилл», который со счетом 4−2 в серии оказался сильнее «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. Приезда нападающего на чемпионат мира ждали в сборной России, но он ответил отказом, поскольку имел проблемы со здоровьем. «Нэшвилл» по итогам регулярного чемпионата занял восьмое место в Восточной конференции, однако в первом раунде подопечные Питера Лавиолетта сотворили сенсацию, выбив из
Первые матчи финалов Западной и Восточной конференции пройдут 12 и 13 мая соответственно.
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