«Наш вратарь показал Овечкину, кто здесь полкоманды»

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«Вашингтон Кэпиталз» завершил выступление в розыгрыше Национальной хоккейной лиги сезона-2016/17. В ночь на четверг по московскому времени команда Барри Тротца уступила на своей площадке «Питтсбург Пингвинз» в седьмом матче второго раунда плей-офф (0:2). «Столичные» оказались слабее «пингвинов» уже в третьем кряду очном противостоянии в Кубке Стэнли.

Ранее «Вашингтону» удалось сквитать отставание в гостях (результаты предыдущих матчей серии — 2:3, 2:6, 3:2 (ОТ), 2:3, 4:2, 5:2), однако последнее слово осталось за «Питтсбургом». Шайбами отметились Брайан Раст в середине первого периода и Патрик Хернквист в начале второго.

Капитан и главный голеадор хозяев Александр Овечкин не только ушел со льда без баллов за результативность, но и заработал худший показатель полезности среди всех участников игры — «-2».

По решению наставника россиянин действовал в третьем звене и находился на площадке в обоих случаях, когда соперники поражали ворота Брэйдена Холтби.

На счету Овечкина оказалось четыре из 29-ти бросков столичного клуба за 18 минут 22 секунды, причем в одном из эпизодов герой встречи и всей серии вратарь гостей Марк-Андре Флери отразил шайбу черенком клюшки.

Соотечественник и коллега Овечкина по амплуа Евгений Кузнецов суммарно пробыл на льду 19.18, а защитник Дмитрий Орлов — 18.37. Оба по два раза угрожали чужой «рамке».

«Не думаю, что мы спешили или делали что-то неправильно, — заявил Овечкин. — Старались изо всех сил, но не забили.

Не смогли реализовать свои шансы, только и всего. Пара неточностей стоила нам выхода в финал конференции.

Разочарованный Тротц отказался отвечать на вопросы об Овечкине, сославшись на эмоциональное напряжение после матча.

«Когда вы вылетели из турнира, но чувствуете, что команда на самом деле была способна на большее… Это очень горькая пилюля, которую пришлось проглотить, — поэтично резюмировал специалист. — Выигрывает или проигрывает всегда коллектив. Давайте говорить о нем, а не об отдельных игроках».

При Овечкине «Вашингтон» девять раз квалифицировался в плей-офф из регулярного чемпионата, но ни разу не проходил дальше второго раунда. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли он забросил пять шайб — столько же, сколько и Кузнецов.

«Да бросьте, Овечкин провел великолепный плей-офф, — вступился за товарища Ти Джей Оши, которого цитирует USA Today. — Он и в прошлом году показал отличную игру, но в матчах на вылет на первые роли должна выходить команда.

Думаю, Александр уверенно справился с ролью лидера. Он забивал голы и вел за собой нападение «Вашингтона».

«Несколько неудачных нюансов повлияли на результат, — констатировал защитник “столичных” Мэтт Нисканен, слова которого приводит официальный сайт НХЛ. — Как и на старте серии, мы прилично выглядели, но не смоли использовать свои моменты. Плюс Флери был хорош, конечно же».

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин остался в тени партнеров, совершив три броска за 17 мин 20 сек и схлопотав двухминутное удаление в дебюте игры.

«Вся команда сыграла здорово, — заключил российский легионер русскоязычной версии сайта НХЛ. — Бросали много, шли на ворота, уверенно контролировали шайбу в большинстве. В конце не дали сопернику создать опасных моментов, когда повели со счетом 2:0. Опять же — играли строго в свой хоккей.

Чуть-чуть поменяли систему в нейтральной зоне. Понимали, что последняя игра и отступать уже некуда. Мы проиграли последние две встречи. Посмотрели видео, сделали выводы. Сегодня выложились на все сто процентов. Думаю, что «Вашингтон» тоже подустал. Команда последние два года доходит до второго раунда. Там есть возрастные игроки, которые тоже устают. Сегодня мы играли в быстрый хоккей. Наши молодое игроки, да и все остальные, активно прессинговали соперника. У нас получилась сегодня одна из лучших игр за последнее время. Действовали четко по системе и заслуженно выиграли.

Секрет успеха «Питтсбурга»? Мы играем правильно и придерживаемся нашей системы. Стараемся быстрее из своей зоны выходить в атаку, быстро проходить нейтральную зону и как можно больше времени проводить в атаке. Если получаем большинство, то изо всех сил стараемся забить, ведь это наша сильная сторона.

Вратарь сегодня сыграл замечательно. Если бы не он, нам бы было намного тяжелее. Сегодня он нам принес победу, можно сказать.

В первом периоде «Вашингтон» играл лучше, однако он творил «сейвы». Овечкин в одном из моментов бросал сходу, но Флери блином выручил. Вратарь это полкоманды в хоккее.

Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби, проведший третью встречу после непродолжительной паузы из-за травмы, сделал десятый «ассист» в этом плей-офф.

«На мой взгляд, “Питтсбургу” пошла на пользу перегруппировка звеньев, — отметил он. — С самого начала “Вашингтон” пошел в атаку, но мы действовали собранно, а Флери делал “сейвы”. Во втором и третьем периодах у нас получилось показать свой хоккей. Думаю, это был один из наших лучших матчей за последнее время».

«Мы гордимся тем, что смогли справиться с давлением, которое оказывали на нас оппоненты, — сказал, в свою очередь, Флери. — Они бились до самого конца. Это была долгая серия против хорошей команды».

По мнению наставника «пингвинов» Майка Салливана, седьмой матч со «столичными» стал вообще лучшим для его подопечных в нынешнем плей-офф.

«Мы через многое прошли вместе, — не скупился на сантименты специалист. — Ребята всегда правильно реагируют на происходящее, справляются со сложностями. Они показывают свой максимум в самые трудные моменты, когда ставки наиболее высоки».

Как заявил ТАСС знаменитый в недавнем прошлом российский защитник «Питтсбурга» Сергей Гончар, ныне работающий в системе клуба, его команде удалось выиграть «за счет хорошей дисциплины, выполнения игровых заданий и большой самоотверженности».

«Трудно сказать, почему в данной серии соперники чаще побеждали на выезде. Возможно, на чужой площадке они чувствовали себя более раскованно. Ребята играли в свою силу, выделил бы коллективные взаимодействия команды, а также нашего вратаря Флери, который здорово провел серию.

Отдельных положительных слов заслуживает Малкин, который в этом противостоянии выполнил огромный объем работы — в нападении, помогал в защите, выходил в большинстве.

Он сыграл на своем высоком уровне и помог клубу выйти в следующий раунд.

В финале Восточной конференции «Питтсбург» сразится с «Оттавой Сенаторз», которая ранее в шести матчах сломила сопротивление «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1, 6:5 (ОТ), 1:4, 1:4, 5:4 (ОТ), 4:2). Первая встреча состоится 14 мая.

В решающей серии Запада сразятся «Нэшвилл Предаторз» и «Анахайм Дакс», который утром в четверг по Москве у себя дома добился волевой победы над «Эдмонтон Ойлерз» благодаря точным попаданиям Эндрю Кольяно и Ника Ритчи (2:1).

Нападающий «нефтяников» Антон Слепышев произвел один бросок и заработал показатель полезности «-1» за 13 минут 49 секунд.