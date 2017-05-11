Эксперт: Частые неудачи «Вашингтона» в плей-офф НХЛ сказались на серии с «Питтсбургом»

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Такое мнение ТАСС высказал менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года, ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года и бывший директор хоккейной информации «Виннипега» и «Финикса» Игорь Куперман.

В ночь на четверг «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в решающем седьмом матче ¼ финала Кубка Стэнли со счетом 0:2. Столичная команда в 11-й раз в своей истории не смогла преодолеть эту стадию в плей-офф. В 10-й раз в своей истории в плей-офф она встретилась с «Питтсбургом» и в девятый раз проиграла.

«Скорее всего, поражение “Вашингтона” связано с психологией, поскольку когда ты часто проигрываешь в плей- офф, то в голову закрадываются нехорошие мысли. У “Вашингтона” есть хоккеисты, знающие, как играть в плей- офф, — сказал Куперман. — Но совершенно неожиданно на фоне вратаря Флери сыграл его оппонент Холтби, который в каждой игре хотя бы одну необязательную шайбу пропускал. Я никогда не видел, чтобы Флери играл настолько бесподобно, как сегодня, и сегодняшнюю победу в серии “Питтсбург” можно посвятить целиком ему».

Специалист отметил, что «Питтсбург» одержал победу даже без двух основных защитников — Криса Летанга и Тревора Дэйли.

«Получил легкое сотрясение мозга Кросби, и как он не получил такую же травму, ударившись позже о борт, тоже непонятно. И самое смешное, основной вратарь Мэтт Мюррей получил травму перед первой игрой серии на разминке, то есть Флери вообще не планировался. Вероятно, уж без этих ведущих игроков можно было обыграть “Питтсбург”. Но, видимо, дело, опять же, в психологии», — отметил он.

«Питтсбург» активно расчищал свой пятачок перед воротами

Одним из важных факторов, предопределивших исход матча, стало более качественное использование моментов «Питтсбургом», считает специалист.

«Второй гол, может, был такой немножко странный. Но весь матч, за исключением, может быть, большей части третьего периода, проходил под постоянным давлением “Вашингтона”. Куда там только не попадала шайба — образно говоря, и в шнурок, и в штангу. Результат сегодня был закономерен — два раза игроки “Вашингтона” замешкались в своей зоне, и два раза соперник на этом их поймал», — отметил Куперман.

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц должен был искать новые сочетания, в том числе и для капитана команды Александра Овечкина, который предыдущие два матча играл в третьем звене.

«Что удивило, что даже проигрывая 0:2, Овечкин только в середине третьего периода вышел на две смены со своими прежними партнерами — Бэкстрёмом и Оши. Тренер должен был что-то попробовать, передернуть, но это сделано не было, и в третьем периоде игра даже при счете 1:0 монотонно катилась к предполагаемому итогу. Это показывает и соотношение бросков по ходу третьего периода в пользу “Питтсбурга” — 10:2», — сказал он.

Хоккеисты «Питтсбурга» также грамотно играли в обороне, упростив задачу Флери, отметил специалист. «Можно сказать, что Флери очень часто отбивал шайбу, когда перед ним никого не было. То есть свой пятачок “Питтсбург” лучше и активней расчищал, чем соперник. Но в случае с обеими заброшенными шайбами, образно говоря, не хватило нескольких сантиметров», — сказал Куперман.

У «Питтсбурга» — характер его главного тренера

Многое в серии «Вашингтона» и «Питтсбурга» решил характер команды под руководством главного тренера победителей Майка Салливана, считает специалист.

«Приведу один пример. Я помню хорошо Салливана, игравшего у нас в “Финиксе” в четвертом звене — это был средний игрок, задача которого была постоянно выходить в меньшинстве. В одной из игр знаменитый своим щелчком Эл Макиннис таким броском сломал Майку ногу. Через месяц Салливан выздоровел, и Макиннис снова своим щелчком сломал ему ногу, но тот продолжал бросаться под шайбу», — вспомнил Куперман.

«Мне кажется, что у “Питтсбурга” Салливана такой же характер — устали, не устали, есть игроки в обойме или сломаны, команда продолжит идти вперед. То есть характер тренера передался и его подопечным», — добавил он.

Кузнецов и Орлов могут быть готовы к четвертьфиналу ЧМ

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и его партнер защитник Дмитрий Орлов, в отличие от Овечкина, вполне могут усилить сборную России на чемпионате мира, который проходит в Германии и Франции, считает Куперман.

«Овечкин в этом матче показался мне измочаленным, вытаскивающим из себя все что только можно и нельзя вытащить. И в пятой игре, когда казалось, что “Вашингтон” проиграет, комментаторы сказали, что, скорее всего, Овечкин на чемпионат мира не поедет. А Кузнецов и Орлов выглядят отлично — даже если Овечкин не поедет, остальные два игрока могут серьезно усилить команду, пускай придется, возможно, перекраивать состав», — сказал он.

«Сумеют ли они психологически и физически восстановиться к чемпионату мира? Самый же главный матч турнира — четвертьфинал 18 мая. Думаю, недели им должно хватить на восстановление, если их позовут», — добавил он.