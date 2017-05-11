«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» и стал последним полуфиналистом плей-офф НХЛ
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. «Анахайм» одержал победу над «Эдмонтоном» со счетом 2:1 в седьмом матче ¼ финала плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий раунд.
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Коглиано (29-я минута) и Ник Ритчи (44). У «Эдмонтона» единственный гол на счету Дрейка Каджулы (4).
Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на площадке 13 минут 49 секунд, отметившись одним броском.
«Анахайм» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3. В финале Западной конференции «Анахайм» сыграет против «Нэшвилла». В финале Восточной конференции встретятся действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» и «Оттава».
|11.05.2017 05:00
|Плей-офф: 1/4 финала
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|2:1
|Эдмонтон Ойлерз
|(0:1, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Тодд Маклеллан
Вратари
|Джон Гибсон
|Кэм Тэлбот 57:54
|1-й период
|Дрейк Каджула
|03:31
|18:48
|Сами Ватанен
|2-й период
|Эрик Грайба
|24:35
|28:55
|Эндрю Кольяно (Р. Кеслер, Б. Монтур)
|3-й период
|43:21
|Ник Ритчи (С. Ватанен, К. Перри)
Статистика
|2
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Н. Ритчи (Анахайм Дакс), Э. Кольяно (Анахайм Дакс), К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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