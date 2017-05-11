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11 мая 2017, 8:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» и стал последним полуфиналистом плей-офф НХЛ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. «Анахайм» одержал победу над «Эдмонтоном» со счетом 2:1 в седьмом матче ¼ финала плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий раунд.

В финале Западной конференции Анахайм сыграет с Нэшвиллом Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Коглиано (29-я минута) и Ник Ритчи (44). У «Эдмонтона» единственный гол на счету Дрейка Каджулы (4).

Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на площадке 13 минут 49 секунд, отметившись одним броском.

«Анахайм» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3. В финале Западной конференции «Анахайм» сыграет против «Нэшвилла». В финале Восточной конференции встретятся действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» и «Оттава».

11.05.2017 05:00 Плей-офф: 1/4 финала Honda Center
Анахайм Дакс 2:1 Эдмонтон Ойлерз
(0:1, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Тодд Маклеллан
Вратари
Джон Гибсон Кэм Тэлбот 57:54
1-й период
Дрейк Каджула 03:31
18:48 Сами Ватанен
2-й период
Эрик Грайба 24:35
28:55 Эндрю Кольяно (Р. Кеслер, Б. Монтур)
3-й период
43:21 Ник Ритчи (С. Ватанен, К. Перри)
Статистика
2 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Ритчи (Анахайм Дакс), Э. Кольяно (Анахайм Дакс), К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
Эдмонтон Ойлерз
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