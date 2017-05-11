Тренер «Вашингтона» отказался на эмоциях комментировать игру Овечкина в плей-офф
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Барри Тротц отказался после проигранной встречи второго раунда
плей-офф комментировать игру российского капитана команды Александра Овечкина. Слова Тротца на послематчевой пресс-конференции приводит портал Yahoo Sports.
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В ночь на четверг «Вашингтон» проиграл в седьмом матче серии «Питтсбургу» со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Питтсбурга». Александр Овечкин сыграл в матче 17 минут 17 секунд, нанес три броска, провел четыре силовых приема и заработал показатель полезности «-2». Овечкин присутствовал на площадке в обоих моментах с пропущенными шайбами.
«Прямо сейчас на эмоциях я не хочу давать ответ на ваш вопрос, — сказал Тротц, отвечая на просьбу оценить игру Овечкина в седьмом матче и
В серии второго раунда против «Питтсбурга» Овечкин сыграл все семь матчей, сумев забросить две шайбы и отдать три результативные передачи. Всего в нынешнем розыгрыше
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