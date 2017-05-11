Тренер «Вашингтона» отказался на эмоциях комментировать игру Овечкина в плей-офф

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В ночь на четверг «Вашингтон» проиграл в седьмом матче серии «Питтсбургу» со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Питтсбурга». Александр Овечкин сыграл в матче 17 минут 17 секунд, нанес три броска, провел четыре силовых приема и заработал показатель полезности «-2». Овечкин присутствовал на площадке в обоих моментах с пропущенными шайбами.

«Прямо сейчас на эмоциях я не хочу давать ответ на ваш вопрос, — сказал Тротц, отвечая на просьбу оценить игру Овечкина в седьмом матче и плей-офф в целом. — Скажу, что выигрывает или проигрывает неизменно команда, это станет лучшим моим ответом прямо сейчас. Повторю, что сейчас на эмоциях я не готов давать оценку. Чувствую, что команда была способна на большее в этом плей-офф».