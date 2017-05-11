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11 мая 2017, 8:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Тренер «Вашингтона» отказался на эмоциях комментировать игру Овечкина в плей-офф

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Барри Тротц отказался после проигранной встречи второго раунда плей-офф комментировать игру российского капитана команды Александра Овечкина. Слова Тротца на послематчевой пресс-конференции приводит портал Yahoo Sports.

По словам главного тренера Барри Тротца Вашингтон был способен на большее в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Увеличить
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В ночь на четверг «Вашингтон» проиграл в седьмом матче серии «Питтсбургу» со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Питтсбурга». Александр Овечкин сыграл в матче 17 минут 17 секунд, нанес три броска, провел четыре силовых приема и заработал показатель полезности «-2». Овечкин присутствовал на площадке в обоих моментах с пропущенными шайбами.

«Прямо сейчас на эмоциях я не хочу давать ответ на ваш вопрос, — сказал Тротц, отвечая на просьбу оценить игру Овечкина в седьмом матче и плей-офф в целом. — Скажу, что выигрывает или проигрывает неизменно команда, это станет лучшим моим ответом прямо сейчас. Повторю, что сейчас на эмоциях я не готов давать оценку. Чувствую, что команда была способна на большее в этом плей-офф».

В серии второго раунда против «Питтсбурга» Овечкин сыграл все семь матчей, сумев забросить две шайбы и отдать три результативные передачи. Всего в нынешнем розыгрыше плей-офф на счету 31-летнего россиянина 8 очков (5+3) в 13 матчах.

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Овечкин: «Вашингтон» поплатился за ошибки в седьмом матче серии плей-офф с «Питтсбургом»

Овечкин: «Вашингтон» поплатился за ошибки в седьмом матче серии плей-офф с «Питтсбургом»

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Ошибки и нереализованные моменты стали основными причинами поражения «Вашингтона» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбургом». Такое мнение высказал журналистам после игры капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, слова которого приводит Sportsnet.
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