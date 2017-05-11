Овечкин: «Вашингтон» поплатился за ошибки в седьмом матче серии плей-офф с «Питтсбургом»

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В ночь на четверг «Вашингтон» проиграл в седьмом матче серии «Питтсбургу» со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Питтсбурга». Действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Оттавой».

«Очевидно, что мы имели шансы для того чтобы забить, но совершили ошибки, за которые в итоге поплатились. Не думаю, что мы слишком торопились в завершающих стадиях. Никакой поспешности не было, мы просто не реализовали свои шансы, которые у нас возникали», — сказал Овечкин.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, в составе «Вашингтона» он девять раз выходил в плей-офф, но ни разу не смог преодолеть барьер второго раунда.

Всего за девять розыгрышей Кубка Стэнли в карьере Овечкин сыграл 97 матчей и набрал 90 очков (46+44).