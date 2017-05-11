Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29701484/
11 мая 2017, 7:59 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин: «Вашингтон» поплатился за ошибки в седьмом матче серии плей-офф с «Питтсбургом»

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Ошибки и нереализованные моменты стали основными причинами поражения «Вашингтона» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбургом». Такое мнение высказал журналистам после игры капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, слова которого приводит Sportsnet.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года в составе Вашингтона он девять раз выходил в <nobr>плей-офф</nobr> но ни разу не смог преодолеть барьер второго раунда. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ночь на четверг «Вашингтон» проиграл в седьмом матче серии «Питтсбургу» со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Питтсбурга». Действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Оттавой».

«Очевидно, что мы имели шансы для того чтобы забить, но совершили ошибки, за которые в итоге поплатились. Не думаю, что мы слишком торопились в завершающих стадиях. Никакой поспешности не было, мы просто не реализовали свои шансы, которые у нас возникали», — сказал Овечкин.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, в составе «Вашингтона» он девять раз выходил в плей-офф, но ни разу не смог преодолеть барьер второго раунда.

Всего за девять розыгрышей Кубка Стэнли в карьере Овечкин сыграл 97 матчей и набрал 90 очков (46+44).

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Тренер «Вашингтона» отказался на эмоциях комментировать игру Овечкина в плей-офф

Тренер «Вашингтона» отказался на эмоциях комментировать игру Овечкина в плей-офф

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Барри Тротц отказался после проигранной встречи второго раунда плей-офф комментировать игру российского капитана команды Александра Овечкина. Слова Тротца на послематчевой пресс-конференции приводит портал Yahoo Sports.
Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Овечкин и Кузнецов в составе "Вашингтона" завершили борьбу за Кубок Стэнли

"Реал" проиграл "Атлетико", но вышел в финал футбольной Лиги чемпионов

Витолиньш: хоккеист сборной России Мозякин пропустит матч ЧМ с датчанами