Овечкин: «Вашингтон» поплатился за ошибки в седьмом матче серии плей-офф с «Питтсбургом»
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Ошибки и нереализованные моменты стали основными причинами поражения «Вашингтона» в седьмом матче серии второго раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбургом». Такое мнение высказал журналистам после игры капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, слова которого приводит Sportsnet.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ночь на четверг «Вашингтон» проиграл в седьмом матче серии «Питтсбургу» со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Питтсбурга». Действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Оттавой».
«Очевидно, что мы имели шансы для того чтобы забить, но совершили ошибки, за которые в итоге поплатились. Не думаю, что мы слишком торопились в завершающих стадиях. Никакой поспешности не было, мы просто не реализовали свои шансы, которые у нас возникали», — сказал Овечкин.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, в составе «Вашингтона» он девять раз выходил в
Всего за девять розыгрышей Кубка Стэнли в карьере Овечкин сыграл 97 матчей и набрал 90 очков (46+44).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter