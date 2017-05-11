«Вашингтон» в 11-й раз в истории проиграл во втором раунде плей-офф НХЛ

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В седьмом матче серии «Вашингтон» проиграл со счетом 0:2. В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Брайан Раст (29-я минута) и Патрик Хорнквист (45).

Текущий розыгрыш Кубка Стэнли стал для «Вашингтона» 27-м в истории, 14 раз «Вашингтон» проигрывал в первом раунде Кубка Стэнли и 11 — во втором. «Столичные» лишь дважды с 1974 года (год основания клуба) смогли преодолеть барьер второго раунда плей-офф.

В сезоне-1989/90 «Вашингтон» обыграл во втором раунде «Нью-Йорк Рейнджерс» (4−1), но уже в финале конференции уступил «Бостону» (0−4). Во второй и последний раз «Вашингтон» проходил данный раунд в сезоне-1997/98, когда единственный раз клуб из столицы США дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Детройту» (0−4). С того финала «Вашингтон» сыграл в плей-офф уже 12 раз, но ни разу не смог преодолеть барьер второго раунда.