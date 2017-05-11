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11 мая 2017, 7:58 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Вашингтон» в 11-й раз в истории проиграл во втором раунде плей-офф НХЛ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. «Вашингтон», уступив «Питтсбургу» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в 11-й раз в своей истории завершил борьбу за Кубок Стэнли на данной стадии.

В ночь на четверг Вашингтон проиграл Питтсбургу в седьмом матче серии второго раунда и в 11-й раз завершил борьбу за Кубок Стэнли на данной стадии. Увеличить
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В седьмом матче серии «Вашингтон» проиграл со счетом 0:2. В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Брайан Раст (29-я минута) и Патрик Хорнквист (45).

Текущий розыгрыш Кубка Стэнли стал для «Вашингтона» 27-м в истории, 14 раз «Вашингтон» проигрывал в первом раунде Кубка Стэнли и 11 — во втором. «Столичные» лишь дважды с 1974 года (год основания клуба) смогли преодолеть барьер второго раунда плей-офф.

В сезоне-1989/90 «Вашингтон» обыграл во втором раунде «Нью-Йорк Рейнджерс» (4−1), но уже в финале конференции уступил «Бостону» (0−4). Во второй и последний раз «Вашингтон» проходил данный раунд в сезоне-1997/98, когда единственный раз клуб из столицы США дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Детройту» (0−4). С того финала «Вашингтон» сыграл в плей-офф уже 12 раз, но ни разу не смог преодолеть барьер второго раунда.

Кроме того, «Вашингтон» проиграл 11-й решающий (седьмой) матч серии плей-офф в своей истории и сравнялся с «Детройтом» по количеству поражений, при этом восемь из 11 поражений «Вашингтон» потерпел на своей площадке. Чаще в седьмых матчах серий плей-офф НХЛ уступал только «Бостон» — 12 проигрышей.

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Овечкин и Кузнецов в составе «Вашингтона» завершили борьбу за Кубок Стэнли

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» со счетом 2:0 в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу действующего обладателя трофея.
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