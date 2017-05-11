Овечкин и Кузнецов в составе «Вашингтона» завершили борьбу за Кубок Стэнли
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» со счетом 2:0 в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу действующего обладателя трофея.
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Брайан Раст (29-я минута) и Патрик Хорнквист (45). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог отличиться результативными действиями в матче, сыграв 17 минут 20 секунд. На его счету три броска и два заблокированных броска хоккеистов «Вашингтона». В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Малкин лидирует в споре бомбардиров, набрав 18 очков (5+13) в 12 матчах.
Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин (17 минут 17 секунд в матче, три броска, четыре силовых приема), Евгений Кузнецов (18 минут 44 секунды, два броска, один силовой прием) и Дмитрий Орлов (18 минут 37 секунд, два броска) также не отличились результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Питтсбурга». Действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Оттавой».
«Питтсбург» в девятый раз в своей истории выиграл седьмой матч в серии до четырех побед, ни разу не потерпев поражения в решающих матчах серии. При этом четыре раза из девяти «Питтсбург» обыгрывал в седьмом матче именно «Вашингтон». Ранее «Питтсбург» останавливал клуб из столицы США в плей-офф сезона-1991/92, 1994/95 и 2008/09, став обладателем Кубка Стэнли в 1992 и 2009 годах.
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» сыграют в ночь на четверг в седьмом матче четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли по хоккею. От результата матча зависит, на кого из звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может рассчитывать главный тренер сборной России Олег Знарок на проходящем в Кельне и Париже чемпионате мира — «пингвина» Евгения Малкина или «столичных» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.