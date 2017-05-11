Овечкин и Кузнецов в составе «Вашингтона» завершили борьбу за Кубок Стэнли

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В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Брайан Раст (29-я минута) и Патрик Хорнквист (45). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог отличиться результативными действиями в матче, сыграв 17 минут 20 секунд. На его счету три броска и два заблокированных броска хоккеистов «Вашингтона». В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Малкин лидирует в споре бомбардиров, набрав 18 очков (5+13) в 12 матчах.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин (17 минут 17 секунд в матче, три броска, четыре силовых приема), Евгений Кузнецов (18 минут 44 секунды, два броска, один силовой прием) и Дмитрий Орлов (18 минут 37 секунд, два броска) также не отличились результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Питтсбурга». Действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Оттавой».