«Вашингтон» Овечкина и «Питтсбург» Малкина определят полуфиналиста Кубка Стэнли по хоккею

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Выигравший регулярный чемпионат НХЛ «Вашингтон» уступал в серии до четырех побед с «пингвинами» со счетом 0−2 и 1−3, однако сумел выиграть два последних матча — 4:2 и 5:2. «Столичные» ранее никогда не выигрывали главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли, который год назад завоевали как раз «Пингвинз», и победа в предстоящей домашней игре откроет им дорогу к этому титулу. Многие эксперты называют четвертьфинальную серию между командами Александра Овечкина и Евгения Малкина «скрытым финалом». Ее победитель будет считаться явным фаворитом в полуфинальной серии с «Оттавой», которая уже вышла в следующую стадию.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/4 финала, 11.05.2017, 2:30 -:- Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз

Исход предстоящего в Вашингтоне матча может иметь определяющее значение и на результаты проходящего в Германии и Франции чемпионата мира, учитывая, что российская сборная может усилиться звездами мирового хоккея. В «Вашингтоне», помимо Овечкина, выступают отлично проводящий нынешний плей-офф нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. В составе сборной России свободны три вакансии для полевых игроков — тренерский штаб заявил лишь семерых защитников и 12 нападающих.

31-летний крайний нападающий Овечкин всегда приезжает в сборную после вылета «Вашингтона» из плей-офф, за последние годы он пропустил лишь один турнир — в 2009 году. При помощи Овечкина сборная России победила на чемпионатах мира в 2008, 2012 и 2014 годах, однако были и обратные случаи, когда он приезжал на несколько заключительных матчей, но сборная оставалась без золотых медалей, как это произошло в 2011, 2013 и 2015 годах. Год назад Овечкин приехал на домашний чемпионат мира к пятому матчу, однако сумел забросить лишь одну шайбу в шести встречах, а команда Знарка довольствовалась лишь бронзовыми медалями.

Знарку предстоит непростое решение

Однако большой вопрос, целесообразно ли вызывать в случае поражения «Вашингтона» Овечкина, который, потеряв очередной шанс выиграть Кубок Стэнли, будет в подавленном состоянии. С другой стороны, Овечкин всегда стремится в сборную, и даже после решения НХЛ не останавливать чемпионат во время Олимпиады 2018 года он намерен все же приехать в Пхенчхан. Так что в случае поражения «Вашингтона» Знарку предстоит принять непростое решение.

Получил сотрясение мозга в матче с немцами в понедельник Сергей Мозякин, и еще один крайний форвард команде наверняка будет нужен. Однако два ударных звена сборной прекрасно сыгранны и выступают результативно, так что разбивать связки Дадонов — Шипачев — Панарин и Кучеров — Наместников — Гусев смысла нет. Тогда как Мозякин выступал в четвертом звене, хотя и дополнял бригады большинства. Знарку придется оценить, подойдет ли такая роль самому Овечкину.

30-летний центрфорвард Евгений Малкин приезжает в сборную реже — в 2009 и 2016 годах его команда завоевала Кубок Стэнли, а в 2008 году уступила в финале «Детройту». Малкин выиграл чемпионаты мира в 2012 и 2014 годах, причем турнир пятилетней давности он провел блистательно, забросив 11 шайб и набрав 19 очков, выступая, и это важная деталь, с самого начала чемпионата мира.

В 2014 году чемпионами мира стали также Кузнецов и Орлов. Центрфорвард Евгений Кузнецов побеждал и на мировом первенстве в 2012 году — еще будучи игроком челябинского «Трактора». Орлов нынешней сборной просто необходим — в ней лишь три опытных защитника, ранее выступавших на крупных турнирах, — Виктор Антипин, Антон Белов и Андрей Миронов, и именно эта линия вызывает наибольшие опасения.

При этом в сборной четыре центрфорварда, трое из которых — Сергей Андронов, Вадим Шипачев и Владислав Наместников — в стартовых матчах играют очень результативно. Владимир Ткачев очков пока не набирал, но он выступает в четвертом звене. Возможно, Кузнецов нынешней сборной нужен даже больше Малкина, учитывая, что Евгений может сыграть и в «сдерживающем» звене — в нынешней серии он неплохо справлялся с лидером «Пингвинз» Кросби.

Шведы тоже ждут результат в Вашингтоне

От матча в Вашингтоне многое ждут и в тренерском штабе сборной Швеции, где делается ставка на легионеров из НХЛ — 16 человек из заявки «Тре крунур» представляют североамериканскую лигу. Шведы держат четыре вакансии в составе, и в случае поражения «столичных» могут получить форвардов Никласа Бэкстрёма, Андре Бураковски и Маркуса Юханссона, а если завершат сезон «Пингвинз», — защитника Тима Эриксона и форвардов Патрика Хернквиста и Карла Хагелина. По словам главного тренера шведов Рикарда Гренборга, до окончания серии с ними никто не связывался — из уважения к правилам лиги приглашать хоккеистов на чемпионат мира лишь после официального вылета их клубов из плей-офф.

Пока не закрыли заявку и в сборной Германии, которую могут пополнить либо голкипер «Вашингтона» Филипп Грубауэр (в нынешнем плей-офф он является дублером Брайана Холтби), либо нападающий «Питтсбурга» Том Кюнхакль. Из европейских игроков в составах команд также выступают финский защитник Олли Мяятя («Питтсбург») и датский форвард Ларс Эллер («Вашингтон»). Финнам усиление в обороне необходимо в первую очередь — на чемпионате мира они уже проиграли два матча и рискуют остаться без плей-офф. Тогда как в услугах Эллера тренерский штаб сборной Дании не заинтересован: помочь на турнире он сможет лишь в нескольких матчах, и его приезд нецелесообразен.

При этом вряд ли стоит ждать серьезного усиления сборным Канады и США, которые обычно комплектуются еще до старта чемпионата мира. Наверняка не поедет в Париж, где проводит матчи группового раунда канадская сборная, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Из-за сотрясения мозга он пропустил один из матчей серии, и именно после его травмы «Питтсбург» растерял свое большое преимущество. Кросби на лед вернулся, но не может забить уже четыре матча.

Малкин пока лучше Кросби

Лишь трижды в шести матчах серии с «Вашингтоном» отличился и другой лидер «пингвинов» Малкин, хотя российский форвард и продолжает набирать очки в каждом матче, лидируя в споре бомбардиров плей-офф (5 шайб и 13 передач). Если лидеры «Питтсбурга» «промолчат» и в предстоящем матче, «пингвинам» будет очень сложно пробиться в следующий круг.

На стороне «Вашингтона» — не только преимущество своего льда, которое в этой серии не имеет принципиального значения (команды победили дома лишь по разу). Две победы подряд 6 и 8 мая имели огромное психологическое значение для столичных хоккеистов, которые, казалось, оставались единственными, кто не верил в их скорый вылет из Кубка Стэнли.

Сработал и тактический ход, предпринятый наставником «Вашингтона» Барри Тротцем, отправившим Овечкина в третье звено. В пяти последних матчах Овечкин забросил лишь одну шайбу, но его команда стала побеждать. Однако если «Вашингтон» проиграет седьмой матч, решение Тротца будет выглядеть ошибочным и Знарку не будет резона брать пример с американского коллеги.

Важным преимуществом хозяев может стать и вратарь. Холтби пока выглядит явно сильнее обескураженного последними неудачами коллеги из Питтсбурга Марка-Андре Флери — вратаря опытного, но нестабильного. За «Питтсбург» говорит статистика — три предыдущих седьмых матча серий с «Вашингтоном» «пингвины» выиграли — в 1992, 1995 и 2009 гг.

Седьмая встреча серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» пройдет в «Веризон-центре» столицы США, начало — 02:30 мск в ночь на четверг.

В Западной конференции в 05:00 мск в четверг начнется седьмой матч между «Анахаймом» и «Эдмонтоном», в котором определится еще один полуфиналист Кубка Стэнли. Его соперником в следующей стадии станет «Нэшвилл».