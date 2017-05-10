Агент Якупов не исключил, что форвард продолжит карьеру в клубе НХЛ «Вегас»

Ранее состав клуба из Лас-Вегаса, решение о создании которого было принято в 2016 году, пополнил нападающий санкт-петербургского СКА Вадим Шипачев.

«Разговоры о будущем Наиля преждевременны, у него контракт с “Сент-Луисом” до 1 июля. Нужно время, нужно проанализировать, что делать дальше. Скорее всего, все будет решено во время драфта в Чикаго ( 23—24 июня — прим. ТАСС), потому что обычно в это время разрешается вести переговоры, хоккеист получает статус свободного агента. Еще будет драфт расширения для команды из Лас-Вегаса, многие вещи могут поменяться», — заявил Ларионов.