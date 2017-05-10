Агент Якупов не исключил, что форвард продолжит карьеру в клубе НХЛ «Вегас»
МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Будущее российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Наиля Якупова прояснится после 23 июня, игрок может продолжить карьеру в новом клубе НХЛ «Вегас». Об этом ТАСС заявил агент хоккеиста Игорь Ларионов.
Ранее состав клуба из
«Разговоры о будущем Наиля преждевременны, у него контракт с “Сент-Луисом” до 1 июля. Нужно время, нужно проанализировать, что делать дальше. Скорее всего, все будет решено во время драфта в Чикаго (
Якупов в начале октября прошлого года перешел из «Эдмонтона» в «Сент-Луис», провел за него 40 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач). В розыгрыше Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис» дошел до четвертьфинала, Якупов не провел ни одного матча. Московский ЦСКА, который владел правами на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), 1 мая обменял их в
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