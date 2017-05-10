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10 мая 2017, 15:30 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Агент Якупов не исключил, что форвард продолжит карьеру в клубе НХЛ «Вегас»

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Будущее российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Наиля Якупова прояснится после 23 июня, игрок может продолжить карьеру в новом клубе НХЛ «Вегас». Об этом ТАСС заявил агент хоккеиста Игорь Ларионов.

Ранее состав клуба из Лас-Вегаса, решение о создании которого было принято в 2016 году, пополнил нападающий санкт-петербургского СКА Вадим Шипачев.

«Разговоры о будущем Наиля преждевременны, у него контракт с “Сент-Луисом” до 1 июля. Нужно время, нужно проанализировать, что делать дальше. Скорее всего, все будет решено во время драфта в Чикаго (23—24 июня — прим. ТАСС), потому что обычно в это время разрешается вести переговоры, хоккеист получает статус свободного агента. Еще будет драфт расширения для команды из Лас-Вегаса, многие вещи могут поменяться», — заявил Ларионов.

Якупов в начале октября прошлого года перешел из «Эдмонтона» в «Сент-Луис», провел за него 40 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач). В розыгрыше Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис» дошел до четвертьфинала, Якупов не провел ни одного матча. Московский ЦСКА, который владел правами на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), 1 мая обменял их в санкт-петербургский СКА.

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