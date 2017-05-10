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10 мая 2017, 14:04 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Беттмэн подтвердил, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн в ходе разговора с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем подтвердил, что игроки лиги не примут участия в Олимпийских играх 2018 года.

Комиссар Национальной хоккейной лиги <span class=error>Гэри</span> Беттмэн в ходе разговора с президентом Международной федерации хоккея <span class=error>Рене</span> <span class=error>Фазелем</span> подтвердил что игроки лиги не примут участия в Олимпийских играх 2018 года. Увеличить
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«Во вторник у меня был телефонный разговор с Гэри, который снова сказал мне, что лига не отпустит игроков на Олимпиаду-2018», — передаёт слова президента Международной федерации хоккея TSN.

При этом многие эксперты и специалисты не исключают, что Национальная хоккейная лига и Международная федерация хоккея вернутся к переговорам по ОИ-2018.
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